Šiaulių futbolininkės pratinasi prie elito

„Gintros-Universiteto“ žaidėjos (geltoni marškinėliai) prieš atsakomąją dvikovą su Čekijos vicečempionėmis turi trijų įvarčių deficitą. Arno Kazlausko/fkgintra.lt nuotrauka

Lietuvos moterų futbolo čempionės Šiaulių „Gintros-Universiteto“ futbolininkės antrus metus iš eilės peržengė UEFA moterų Čempionių lygos atrankos turnyro barjerą ir žaidžia pagrindiniame turnyre. Tiesa, šiemet mūsiškėms greičiausiai nepavyks pakartoti praėjusių metų rezultato, kai pasiekė aštuntfinalį, kur teko suremti ginklus su galinga ispanų „Barcelona“.

Šio sezono UEFA moterų Čempionių lygos šešioliktfinalyje Šiaulių klubui burtai lėmė susitikti su nuolatine šio turnyro dalyve Čekijos vicečempione Prahos „Slavia“. Praėjusį sezoną „Slavia“ nukeliavo iki ketvirtfinalio.

Trijų įvarčių deficitas

Pirmas rungtynes ketvirtadienį savo žiūrovų akivaizdoje „Gintra-Universitetas“ Čekijos vicečempionėms pralaimėjo 0:3. Po pirmo kėlinio švieslentėje degė du nuliai, o savo pranašumą viešnios įrodė po pertraukos.

Įvarčiai pradėjo kristi netrukus, kai 57 ir 62 minutėmis Šiaulių ekipos treneris Rimantas Viktoravičius atliko žaidėjų keitimus.

„Po antro keitimo praleidome įvartį. Merginos dėl to nekaltos, – per spaudos konferenciją kalbėjo strategas. – Po praleisto įvarčio žaidimas pasisuko kita linkme, futbolininkėms reikėjo persiorientuoti, todėl negavome to efekto, kokio norėjome. O keisdamas žaidėjas siekiau sustiprinti aikštės centrą ir perimti iniciatyvą. Po praleisto įvarčio žaidimas tapo chaotiškas.“

Nugalėtojoms du įvarčius pelnė Michaela Dubcova (63 ir 88 min.), kartą pasižymėjo Tereza Szewieczkova (79).

„Išvakarėse sakiau, jog daug kas priklausys nuo sėkmės. Šįkart sėkmė nuo mūsų nusisuko, – pripažino R. Viktoravičius. – Turėjome gerų progų. Jei būtume įmušę, manau, būtume šiandien geriau sužaidę.“

Strategas mintyje turėjo porą pavojingų auklėtinių progų pirmame kėlinyje, kai kamuolys galėjo atsidurti vartuose. Iš pradžių po galingo Anos Alekperovos smūgio kamuolys sudrebino varžovių vartų skersinį. O kone puikiausią galimybę pasižymėti turėjo „Gintros-Universiteto“ amerikietė Georgia Cloepfil. Po juvelyrinio A. Alekperovos perdavimo ji pabėgo viena prieš varžovių vartininkę, tačiau jos įveikti nesugebėjo.

Kas nutiko antrame kėlinyje, Šiaulių ekipos strategas negalėjo pasakyti. „Reikia analizuoti“, – susimąstęs tarė jis.

Gynėjos Algimantės Mikutaitės manymu, antrame kėlinyje Šiaulių komandos žaidėjos prarado drausmę, kuri lėmė klaidas. „Praleidome pirmą įvartį, tada antrą. Momentais varžovės dvikovose buvo geresnės. Bet ir mes stengėmės kovoti, nebuvo taip, kad jos visąlaik kontroliuotų kamuolį“, – komentavo A. Mikutaitė.

Nors rezultatas 0:3, žaidėja mano, jog „Gintra-Universitetas“ dar turi galimybę kovoti dėl vietos aštuntfinalyje.

Rimantas Viktoravičius: „Man dabar atrodo, jog abi komandos yra panašaus pajėgumo. Stengsimės reabilituotis.“/fkgintra.lt nuotrauka

Atsakomasis susitikimas bus žaidžiamas rugsėjo 27-ąją Prahoje. Ten Šiaulių klubas stengsis panaikinti šį deficitą, kitu atveju ekipos kelionė Europoje bus baigta.

„Čekijoje įmušti tris įvarčius bus labai sunku, bet futbole viskas įmanoma. Man dabar atrodo, jog abi komandos yra panašaus pajėgumo. Stengsimės reabilituotis“, – rankų nenuleido Šiaulių komandos treneris R. Viktoravičius.

Pagrindiniame turnyre – trečią kartą

Iš viso pagrindiniame Čempionių lygos turnyre šiaulietės žaidžia jau trečią kartą.

Pirmą sykį tarp 32 pajėgiausių ekipų mūsų klubui pavyko patekti 2014 metais. Įdomu, jog tąkart šešioliktfinalyje šiaulietės taip pat surėmė ginklus su Prahos klubu. Tik tuomet daugkartinės Lietuvos čempionės sensacingai nugalėjo „Spartos“ ekipą, kuri Čekijos pirmenybėse yra aršiausia klubo „Slavia“ varžovė. Abejos rungtynės baigėsi taikiai 1:1, o toliau lietuvės nukeliavo po baudinių serijos.

Aštuntfinalyje Šiaulių ekipa neatsilaikė prieš Danijos vicečempiones Briondbiu „Brondby“ futbolininkes: svečiuose mūsiškės pralaimėjo 0:5, o Šiauliuose laimėjo 2:0.

Antrą kartą į pagrindinį Čempionių lygos etapą „Gintra-Universitetas“ kelią prasiskynė praėjusiais metais. Šešioliktfinalyje mūsų klubas pranoko Ciuricho „Zurich Frauen“ ekipą iš Šveicarijos (1:1 ir 2:1), o aštuntfinalyje teko pripažinti „Barcelonos“ pranašumą (0:6 ir 0:3).

Šiemet į pagrindinį Čempionių lygos etapą Lietuvos klubas prasibrovė sėkmingai pasirodęs atrankos turnyre Alytuje. Ten „Gintra-Universitetas“ po nervingos kovos 1:1 susitikimo pabaigoje išplėšė lygiąsias žaisdamas su Suomijos čempione Espo „Honka“, 7:0 sutriuškino Eidžio „EBS/Skala“ ekipą iš Farerų Salų ir 9:0 įveikė Bulgarijos čempionę Sofijos NSA. Surinkusi 7 taškus IX atrankos grupėje Šiaulių komanda užėmė pirmą vietą ir tiesiausiu keliu žengė į pagrindinį etapą.

„Gintra-Universitetas“ per grupės varžybas pelnė 17 įvarčių ir tai tapo ne tik istoriniu rezultatu Šiaulių komandai, tačiau ir geriausiu pasiekimu iš visų šių metų atrankos turnyro grupių.