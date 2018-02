Šarūno Jasikevičiaus kritiką Eurolyga nori užčiaupti baudomis

Už nepagarbius žodžius apie teisėjus Šarūnas Jasikevičius turės susimokėti 2500 eurų baudą. Scanpix/LaPresse nuotrauka

Eurolygos pirmame rate Kauno „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius tikėjo, kad jo auklėtiniai yra pranašesni už Tel Avivo „Maccabi“ ekipą. Tačiau iš Izraelio Lietuvos čempionams teko grįžti patyrus nesėkmę. Šiandien „Žalgirio“ arenoje Kauno klubas visomis išgalėmis stengsis įrodyti, jog iš tiesų yra stipresnis.

„Žalgiris“ per dvidešimt turų yra iškovojęs 12 pergalių, Izraelio ekipa – viena mažiau.

Žodžių kaina

Akistatos su „Maccabi“ išvakarėse Š. Jasikevičius sužinojo, kiek verta yra jo kritika teisėjams. Eurolygos vadovai paskelbė, kad strategui skirta 2,5 tūkst. eurų bauda už nepagarbius žodžius apie teisėjus po praėjusios savaitės rungtynių Atėnuose su „Panathinaikos“. Jas po pratęsimo 94:93 laimėjo Graikijos klubas. Po šios dvikovos daugybę teisėjų klaidų įžvelgęs „Žalgirio“ vyriausiasis treneris labiausiai išskyrė tas, kurios, jo manymu, buvo per paskutinę ketvirto kėlinio ataką, kai prieš Keviną Pangosą buvo neužfiksuotos trys pražangos.

Šį sezoną priekaištų teisėjams Š. Jasikevičius turėjo ne kartą, tačiau tuomet Eurolygos vadovai į jo kalbas žiūrėjo atlaidžiau.

Arbitrų darbu „Žalgirio“ treneris liko nepatenkintas ir po pirmo rato rungtynių Izraelyje, kur „Maccabi“ jo auklėtinius nugalėjo 81:74. Tada trečio kėlinio pradžioje „Žalgiris“ nuo šeimininkų atsiliko 17 taškų (31:48). Pradėję kibiau gintis ir taikliau iš toli atakuoti svečiai sugebėjo priartėti iki trijų taškų 67:70, tačiau susitikimo pabaigoje Kauno ekipai pritrūko sėkmės.

Š. Jasikevičiui užkliuvo tai, jog žalgiriečiai metė tik 9 baudas, o varžovai – net 31. Vien „Maccabi“ vidurio puolėjas Artiomas Parachovskis metė daugiau baudų metimų nei visa „Žalgirio“ komanda (baltarusis – 5/10, „Žalgiris“ – 7/9).

„Aaronas White'as į krepšį bandė dėti penkis ar šešis kartus ir nė sykio varžovams nebuvo skirta pražanga. Taip rodoma nepagarba mums. Iš teisėjų pagarbos nesulaukėme, – tąsyk po rungtynių komentavo Š. Jasikevičius. – Galbūt kentėsiu dėl tokių žodžių teisėjams, bet sakau taip, kaip yra.“

Tąsyk jis nenukentėjo, bet nukentėjo Atėnuose, kur giežtą savo poziciją žurnalistams išsakė oficialioje spaudos konferencijoje.

Traukia amerikiečiai

11 pergalių iškovojusi ir 8 vietą užimanti „Maccabi“ per pastaruosius keturis turus laimėjo tris sykius. 17 ture Izraelio klubui namie pavyko nugalėti Bambergo „Brose“ ekipą (90:88), prieš dvi savaites Tel Avive nugalėta Belgrado „Crvena Zvezda“ (89:75), o praėjusią savaitę Milane 111:102 paklupdyta „Olimpia“, kurioje rungtyniauja Mantas Kalnietis ir Artūras Gudaitis.

Šį vakarą „Žalgirio“ arenoje kausis vienos rezultatyviausių Eurolygos ekipų: „Maccabi“ pagal rezultatyvumą yra ketvirta, „Žalgiris“ – penktas.

Izraelio ekipa, kurios pagrindą sudaro aštuoni amerikiečiai (penki iš jų yra natūralizuoti), geriausiai turnyre kovoja dėl kamuolių. Per rungtynes ji kamuolį sugriebia 37 kartus. Žalgiriečiai šioje kategorijoje yra aštunti. „Maccabi“ taip pat yra lyderė Eurolygoje pagal blokuotus kamuolius (vid. 4,1). „Žalgiris“ čia gerokai atsilieka (vid. 1,8) ir užima tik penkioliktą vietą.

Tačiau Š. Jasikevičiaus auklėtiniai varžovus lenkia pagal rezultatyvius perdavimus (vid. 19,35 – trečias rezultatas Eurolygoje), taip pat jie yra treti pagal dvitaškių taiklumą ir tritaškių pataikymo procentą. Silpniausia Tel Avivo krepšininkų vieta – baudų metimai. Čia jų taiklumas siekia 69,7 proc. ir tai yra penkioliktas rezultatas tarp 16 klubų.

Izraelio ekipos lyderis – nė vienų šio sezono Eurolygos rungtynių nepraleidęs ir visus 20 susitikimų su starto komanda pradėjęs 180 cm ūgio gynėjas Pierre'as Jacksonas. Jis vidutiniškai pelno 15,3 taško (6 rezultatas turnyre). Per 17 rungtynių jo taškų kraitis buvo dviženklis. Be to, amerikietis dar kamuolį atkovoja 3,3 karto ir atlieka 4,3 rezultatyvaus perdavimo.

13,7 taško kaskart prideda kitas „Maccabi“ gynėjas Norrisas Cole'as. Jis taip pat aktyviai talkina komandoms draugams, kamuolį rezultatyviai perduodamas 4,1 karto. Trečias dviženklį taškų skaičių (11,8) ekipoje pelnantis žaidėjas – 201 cm ūgio puolėjas Thomasas DeShaunas. Per pastarąsias ketverias rungtynes jis taikliai mėtė iš toli – tikslą pasiekė 8 tritaškiai iš 12.

Tarpusavyje šiedu klubai susitiko 21 kartą. Kauno ekipai laimėti pavyko tik penkis sykius. Pastarąjį kartą žalgiriečiai „Maccabi“ nukovė praėjusį sezoną, kai svečiuose laimėjo 93:77.

Šį sezoną klubą „Maccabi“ treniruoja 55-erių strategas iš Kroatijos Nevenas Spahija, kuris 2005–2006 metais vadovavo Vilniaus „Lietuvos rytui“.

Komandų statistika Eurolygoje

„Žalgiris“ Rodiklis „Maccabi“ 81,3 Taškai 81,6 33,8 Atkovoti kamuoliai 37,0 19,4 Rezultatyvūs perdavimai 17,6 5,2 Perimti kamuoliai 6,7 1,8 Blokuoti metimai 4,1 55,0 Dvitaškių taiklumas 51,2 40,0 Tritaškių taiklumas 36,6 78,5 Baudų metimų taiklumas 69,7

Lentelė

(pergalės, pralaimėjimai, pelnytų ir praleistų taškų skirtumas)

1. CSKA 16 4 218 2. „Fenerbahce“ 14 6 123 3. „Real“ 13 7 134 4. „Panathinaikos“ 13 7 43 5. „Olympiakos“ 13 7 2 6. „Žalgiris“ 12 8 1 7. „Chimki“ 11 9 –9 8. „Maccabi“ 11 9 –34 9. „Baskonia“ 9 11 20 10. „Unicaja“ 8 12 –70 11. „Crvena Zvezda“ 8 12 –85 12. „Barcelona“ 7 13 37 13. „Valencia“ 7 13 –48 14. „Brose“ 7 13 –115 15. „Olimpia“ 6 14 –95 16. „Anadolu Efes“ 5 15 –122