Š. Jasikevičius tarp patyrusių vilkų – jauniausias, bet ne prasčiausas

Jauniausiam Eurolygos treneriui Šarūnui Jasikevičiui niekas neprikiš emocijų stokos. Alinos Ožič nuotrauka

Šešiolika klubų, šešiolika trenerių. Keli jų ne kartą atvedė komandas į Eurolygos viršūnę, vienas specialistas iškovotus titulus skaičiuoja net abiejų rankų pirštais, o pora strategų šį sezoną tik įkėlė koją į Eurolygą.

Šarūnas Jasikevičius tarp šio sezono Eurolygos vyriausiųjų trenerių yra jauniausias. Šis sezonas prestižiškiausiame Europos krepšinio klubų turnyre lietuviui yra tik ketvirtas, tačiau šiemet Eurolygoje su Kauno˙“Žalgiriu“ iškovoti bronzos medaliai jam padėjo aplenkti ne vieną specialistą, kuris Eurolygos mėsmalėje sukasi gerokai ilgiau.

Šiandien iš arčiau pažiūrėsime į vyriausiuosius trenerius, kurie pasirengę savo komandas Eurolygoje nuvesti iki pjedestalo, ant kurio stovi visų geidžiama taurė.

27 metų skirtumas

Per neilgą trenerio darbą Š. Jasikevičius jau spėjo atkreipti į save visų dėmesį. Nuo 2016-ųjų sausio „Žalgirio“ vairą perėmusiam strategui įsimintiniausias, be abejo, buvo praėjęs sezonas. Kovo 5 dieną Š. Jasikevičiui sukako 42-eji. O jau po dviejų mėnesių jo treniruojami žalgiriečiai savo vedliui pateikė dovaną, kurios, ko gero, Šarūnas nesitikėjo sulauksiąs dar šiemet – gegužę „Žalgiris“ pasidabino Eurolygos bronzos medaliais. Per bronzinį sezoną jo vadovaujamas klubas laimėjo 61,1 proc. rungtynių (22 pergalės ir 14 pralaimėjimų).

27 metai. Toks skirtumas yra tarp Š. Jasikevičiaus ir vyriausio turnyro stratego iš Vokietijos Svetislavo Pesičiaus, šiuo metu dirbančio su „Barcelona“. 69-erių specialistas Eurolygos komandas treniruoja tik devintą sezoną. Per jo rankas perėjo Miuncheno „Bayern“, „Valencios“ ir „Barcelonos“ krepšininkai, kurie, vadovaujami vokiečio, Eurolygoje triumfavo 2003 metais. S. Pesičius yra dirbęs Vokietijos ir Jugoslavijos nacionalinių rinktinių treneriu, dukart pripažintas Vokietijos metų treneriu.

Jo niekas nepavys

Eurolygos rekordininkas – serbas Željko Obradovičius. Modernios Eurolygos istorijoje šio trnerio pavardė figūruoja nuo pat pirmo, 2001–2002 metų, sezono. Šis Eurolygos čempionatas jam yra jau septynioliktas.

Per tuos 17 metų serbas treniravo – nepatikėsite – tik du klubus. 11 sezonų paaukojo dėl Atėnų „Panathinaikos“, o dabar šeštą sezoną skiria Stambulo „Fenerbahce“ krepšininkams.

Per tą laiką jis triskart (2007, 2011 ir 2017) buvo išrinktas geriausiu Eurolygos treneriu, FIBA leidžiamas žurnalas geriausiu pripažino 1994 ir 1995-aisiais.

Vyriausias turnyro strategas Svetislavas Pesičius (dešinėje) pagal Eurolygoje praleistus sezonus atsilieka nuo 23 metais jaunesnio „Panathinaikos“ trenerio Xavi Pascualio (kairėje)./AFP/Scanpix nuotrauka

Serbo vadovaujami klubai pajėgiausiame Europos krepšinio klubų turnyre tapo stipriausi 1992 (Belgrado „Partizan“), 1994 (Badalonos „Joventut“), 1995 (Madrido „Real“), 2000, 2002, 2007, 2009 ir 2011 („Panathinaikos“) bei 2017 metais („Fenerbahce“).

Artimiausias jo konkurentas ispanas Pablo Laso Eurolygą yra laimėjęs du kartus. Tai jis padarė su klubu „Real“. Įdomu tai, kad šis Eurolygos sezonas P. Laso yra aštuntas ir visus tuos kartus jis į pergales vedė tik „Real“ krepšininkus. Du kartus – 2015 ir 2018 metais – ispanas buvo išrinktas geriausiu Eurolygos treneriu. Kaip suprantate, neatsitiktinai – būtent tais metais jo vadovaujamas Madrido klubas tapo stipriausias Eurolygoje.

O Ž. Obradovičius dar gali pasigirti medaliais ir nacionalinėje rinktinėje. 1996-aisiais Atlantos olimpiadoje jo vadovaujama Jugoslavijos rinktinė iškovojo sidabro medalius, 1997-aisiais tapo Europos, o 1998 metais – pasaulio čempione, bronzos medalis iškovotas 1999-ųjų žemyno pirmenybėse.

Eurolygos komandoms vadovauja du strategai Nevenas Spahija ir Aleksandaras Džikičius, kuriuos esame matę dirbančius ir Lietuvoje.

Eurolygos senbuviai

Mažiausiai dešimt sezonų Eurolygoje yra praleidę dar keturi strategai. „Panathinaikos“ klubui vadovaujančiam ispanui Xavi Pascualiui – tai jau dvyliktas sezonas. Per juos jis dirbo tik su dviem ekipomis – „Barcelona“ (9 metus) ir „Panathinaikos“. Sėkmingiausi buvo 2010-ieji, kai su katalonų klubu pavyko triumfuoti Eurolygoje. Geriausiu Ispanijos treneriu jis buvo išrinktas tris kartus.

Vienuoliktus sezonus Eurolygoje leidžia turkas Erginas Atamanas ir amerikietis Davidas Blattas. Tarp šių trenerių skirtumas tik tas, kad E. Atamanas negali pasigirti dideliais laimėjimais.

D. Blattas šešerius metus buvo Tel Avivo „Maccabi“ strategu. 2014-aisiais jam pavyko su Izraelio klubu triumfuoti Eurolygoje, tąkart jis buvo išrinktas geriausiu turnyro treneriu. Be to, kartą, 2004-aisiais, su „Maccabi“ laimėjo Eurolygą būdamas asistentu. Amerikietis porą sezonų save išbandė NBA, ten treniravo Klivlando „Cavaliers“ krepšininkus. D. Blattas savo kolekcijoje turi ne vien Eurolygos medalių: 2007 metais Rusijos rinktinę atvedė iki Europos čempionės titulo, o 2011-ųjų žemyno pirmenybėse ir 2012-ųjų Londono olimpinėse žaidynėse su Rusijos rinktine pelnė bronzos medalius.

Serbas Željko Obradovičius – Eurolygos rekordininkas./Reuters/Scanpix nuotrauka

Karjeros vingiuose buvo Vilnius

Eurolygos komandoms vadovauja du strategai, kuriuos esame matę dirbančius ir Lietuvoje. Klubo „Maccabi“ strategas kroatas Nevenas Spahija 2005–2006 metais Eurolygos turnyre vadovavo Vilniaus „Lietuvos rytui“. Sostinės ekipa tuomet nukeliavo iki TOP 16 etapo. Iš viso tą sezoną vilniečiai Eurolygoje laimėjo 11 sykių, pralaimėjo 9. Šis Eurolygos sezonas Kroatijos specialistui yra dešimtas.

Vilniaus klube dirbo ir serbas Aleksandaras Džikičius, dabar į priekį vedantis Podgoricos „Budučnost“ krepšininkus. Tiesa, Eurolygoje jis nespėjo atsiskleisti. Pirmas 2012–2013 metų sezono rungtynes vilniečiai pralaimėjo CSKA krepšininkams, tad serbų specialisto paslaugų buvo atsisakyta. A. Džikičius Vilniuje dirbo nuo 2011-ųjų rudens. Jo treniruojama ekipa Europos taurės turnyre ir Jungtinėje lygoje užėmė trečiąsias vietas bei tapo LKL vicečempione.

Šį sezoną Eurolygoje yra du treneriai, kurie tokio lygio turnyre dar nėra buvę. Tai Stambulo ekipos „Drussafaka“ strategas Ahmedas Cakli ir Las Palmo „Gran Canaria“ vairininkas Salva Maldonado.

Eurolygos vyriausieji treneriai