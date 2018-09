Raudonąja kortele baigtas Cristiano Ronaldo sugrįžimas į Čempionų lygą

LŽ, BNS 2018 09 20 12:47

Arbitras vokietis Felixas Brychas „Juventus“ lyderiui Cristiano Ronaldo (dešinėje) nelauktai parodė raudonąją kortelę, taip išsiųsdamas portugalą stebėti rungtynių į tribūnas. Reuters/Scanpix nuotrauka

Cristiano Ronaldo sugrįžimas į UEFA Čempionų lygos turnyrą jau vilkint Turino „Juventus“ (Italija) marškinėlius trečiadienio vakarą Valensijoje baigėsi kontraversiškai.

Sužaidus pusvalandį geriausias planetos futbolininkas prieš save išvydo raudonąją kortelę ir buvo priverstas palikti aikštę. Bet net ir dešimčia žaisdami Italijos čempionai sugebėjo 2:0 svečiuose pranokti klubą „Valencia“ (Ispanija).

29 minutę „Juventus“ organizuojant ataką C. Ronaldo skuodė į ataką, stumtelėjo kolumbietį Jeisoną Murillo ir apsižodžiavo. Maža to, nukritusiam oponentui portugalas dar grybštelėjo per galvą.

Susitikimui vadovavęs vokietis Felixas Brychas pasitarė su už vartų stovėjusiu asistentu ir netikėtai „Juventus“ lyderiui parodė raudonąją kortelę. Vaizdo kartojimas parodė, kad arbitras veikiausiai kiek persistengė, bet C. Ronaldo beliko tik skėsčioti rankomis ir ašarotomis akimis palikti aikštę.

Likę be savo garsiojo naujoko „Juventus“ futbolininkai nesutriko. Kėlinio pabaigoje Turino ekipa uždirbo baudinį, kurį užtikrintai realizavo Miralemas Pjaničius.

50 minutę teisėjas į šeimininkų vartus paskyrė dar vieną baudinį už J. Murillo pražangą prieš Leonardo Bonucci. M. Pjaničius tokiu pačiu užtikrintu smūgiu persvarą padvigubino.

Per pridėto laiko šeštą minutę baudinys buvo paskirtas ir į „Juventus“ vartus, bet Danielis Parejo jo nesugebėjo realizuoti.

Netikėtai turnyrą pralaimėjimu pradėjo Anglijos čempionas „Manchester City“, namie 1:2 neatsilaikęs prieš „Olympique“ (Prancūzija) ekipą.

Kitiems favoritams sekėsi kur kas geriau. Čempionų lygos nugalėtojo titulą ginantys Madrido „Real“ (Ispanija) futbolininkai namie 3:0 nugalėjo klubą „Roma“ (Italija), o Miuncheno „Bayern“ (Vokietija) 2:0 svečiuose įveikė Lisabonos „Benficą“ (Portugalija).

Nesunkią pergalę pasiekė ir Jose Mourinho vadovaujamas klubas „Manchester United“ – Anglijos ekipa svečiuose 3:0 susitvarkė su Berno „Young Boys“ (Šveicarija).

Rezultatai

E grupė

„Benfica“ (Portugalija) – „Bayern“ (Vokietija) 0:2 (0:1). Įvarčiai: R. Lewandowskis (10 min.), R. Sanchesas (54).

F grupė

„Manchester City“ (Anglija) – „Olympique“ (Prancūzija) 1:2 (0:2). B. Silva (67); M. Cornet (26), N. Fekiras (43).

G grupė

„Real“ (Ispanija) – „Roma“ (Italija) 3:0 (1:0). Isco (45), G. Bale'as (58), M. Diazas (90+2).

„Viktoria“ (Čekija) – CSKA (Rusija) 2:2 (2:0). M. Krmenčikas (29, 41); F. Chalovas (49), N. Vlašičius (90+5 – iš 11 m).

H grupė

„Young Boys“ (Šveicarija) – „Manchester United“ (Anglija) 0:3 (0:2). P. Pogba (35, 44 – iš 11 m), A. Martialas (66).

„Valencia“ (Ispanija) – „Juventus“ (Italija) 0:2 (0:0). M. Pjaničius (45 – iš 11 m, 51 – iš m). Pašalintas – C. Ronaldo („Juventus“, 29). Nerealizuotas 11 m baudinys – D. Parejo (90+6).