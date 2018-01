Pretendentas į „Neptūno“ direktorius norėjo dviejų dalykų

Nors gruodžio mėnesį Klaipėdos „Neptūno“ krepšinio klube prasidėjo nemalonios permainos, kai dėl skolų ekipą paliko du lyderiai, o klubo valdyboje – nesutarimai tarp akcininkų, uostamiesčio ekipa ir toliau pasiaukojamai kaunasi, namie rinkdama tik pergales.

Ketvirtadienį Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionate Kazio Maksvyčio auklėtiniai 83:79 palaužė „Šiaulių“ komandą, iškovojo aštuntą pergalę iš eilės bei devintą – savo arenoje. „Neptūno“ komandai tai buvo pirmosios rungtynės, kai ekipą paliko Juanas Palaciosas. Įskaitant ir FIBA Čempionų lygos turnyrą, „Švyturio“ arenoje klaipėdiečiai laimėjo visas 13 rungtynių.

Per akistatą su šiauliečiais „Neptūne“ debiutavo iš Libano grįžęs ir prie uostamiesčio ekipos prisidėjęs Vytautas Šulskis. 200 cm ūgio 29-erių puolėjas per 19 minučių pelnė 7 taškus. Kitas „Neptūno“ naujokas 29-erių 193 cm įžaidėjas Brandonas Fieldsas komandoje dar nežaidė. Jis turėtų debiutuoti kitą savaitę per FIBA Čempionų lygos rungtynes Klaipėdoje su Liudvigsburgo „MHP Riesen“ (Vokietija) krepšininkais.

Kaip oficialiai klubo svetainei yra sakęs „Neptūno“ sporto direktorius Donatas Zavackas, komandą palikus trims krepšininkams – Mindaugui Girdžiūnui, Arnui Butkevičiui ir J. Palaciosui, klubo vadovai ieškojo pamainos šiam trejetui. Du žaidėjai jau rasti, trečio dar ieškoma.

Juda į priekį

Šalies krepšinio gerbėjų žvilgsniai į „Neptūną“ pakrypo gruodžio pradžioje, kai netikėtai uostamiesčio ekipą dėl vėluojančio atlyginimo paliko starto penketo žaidėjai M. Girdžiūnas ir A. Butkevičius. Tuo metu puolėjas iš Kolumbijos J. Palaciosas iš „Neptūno“ pasitraukė dėl kitų priežasčių. Krepšininkas, anot D. Zavacko, visą laiką algą gaudavo laiku, tačiau jo sutartyje buvo numatytas punktas, kad už išpirką savo noru gali išvykti į kitą komandą. J. Palaciosas tuo pasinaudojo ir išvyko į turtingesnį klubą, kuris „Neptūnui“ už kolumbietį sumokės 70 tūkst. eurų išpirką.

D. Zavackas sykiu tikino, jog klubo finansinė situacija gerėja. Šio sezono žaidėjų skolos esą padengtos, taip pat po truputį dėliojamas ir kitų partnerių skolų mažinimo grafikas.

„Judame į priekį. Vyksta klubo perdavimo procesas rėmėjų verslininkų grupei. Yra apmąstytas tolesnis planas, finansiniai ištekliai ir skolų mažinimo grafikas. Kai tik bus išspręsti visi teisiniai niuansai, savo planą pristatysime visuomenei“, – sakė „Neptūno“ sporto direktorius.

Neapsikentė nežinomybės

Šiuo metu klubo direktorius yra Artūras Žalys. Dar prieš Naujuosius metus, gruodžio 14-ąją, oficialioje klubo svetainėje pasirodė informacija, kad A. Žalį nuspręsta atleisti iš klubo direktoriaus pareigų, jį keičia ilgus metus sėkmingai krepšinio agentu dirbęs Virginijus Bulotas.

Tačiau V. Bulotas oficialiai dirbti taip ir nepradėjo. Jau gruodžio 19 dieną svetainėje pasirodė pranešimas, jog „Neptūną“ valdančios asociacijos prezidentas Artūras Jakubauskas, kvietęs į klubą dirbti V. Bulotą, turėjo palikti šį postą, jį pakeitė kitas asociacijos narys Giedrius Vasilkevičius.

Toks sprendimas buvo priimtas asociacijos Klaipėdos miesto krepšinio sporto klubo visuotiniame narių susirinkime. Už A. Jakubausko nušalinimą nuo minėtų pareigų balsavo 11 iš 16 asociacijos narių, 4 susilaikė ir 1 narys pasisakė prieš.

Tokių pokyčių „Neptūną“ valdančios asociacijos nariai nusprendė imtis nebeapsikentę nežinomybės.

Klube situacija sudėtinga

„Lietuvos žinios“ pakalbino V. Bulotą, kuris lankėsi uostamiestyje, svečiavosi pas miesto merą, tačiau dirbti taip ir nepradėjo.

„Buvau nuvykęs į Klaipėdą, man rodė skaičius, aiškino, kokia yra situacija klube, – pasakojo V. Bulotas. – Žinau, kokioms įmonėms klubas yra skolingas. Situacija sudėtinga.“

Iš viešnagės uostamiestyje V. Bulotas susidarė tokią nuomonę: „Visi deklaruoja mylintys „Neptūną“ ir norintys jam gero, bet niekas nieko nedaro, kad „Neptūnui“ būtų gerai. Tuomet man kilo klausimas – jei visi taip myli krepšinį ir „Neptūną“, kodėl tarpusavyje nesusitaria?“

„Darbo Klaipėdos klube būtų buvę labai daug, – aiškino pašnekovas. – Ir kad M. Girdžiūnas su A. Butkevičiumi taip staiga paliko ekipą, yra kalta klubo vadyba. Ne asociacijos prezidentas ar dar kas nors, o vadyba. Aš, žinodamas, kad atlyginimui vėluojant 40 parų žaidėjas pereis į kitą klubą, pradėčiau garsiai trimituoti likus mažiausiai dešimčiai dienų iki to termino ir siūlyčiau ieškoti įvairių variantų, kad krepšininkus išlaikytume.“

V. Buloto teigimu, uostamiestyje jam taip ir nepavyko susitikti nei su klubo steigėjų, nei su rėmėjų valdyba.

„Man nesuprantamas karas tarp steigėjų ir rėmėjų. Nemačiau galimybės pabendrauti nei su viena, nei su kita grupe, todėl negaliu kaltinti, kad jų žmonės nemyli krepšinio. Jie pagarbos verti vien todėl, kad sugeba sukurti darbo vietas sau, kitiems ir dar sugeba mylėdami krepšinį skirti pinigų krepšiniui, visus gerbiu. Ir nežinau, ar rėmėjai turi prisidėti prie klubo valdymo. Galbūt ir turi. Bet yra kitas pavyzdys: ar Kauno „Žalgirio“ generalinis rėmėjas sprendžia, kokį žaidėją ar trenerį paimti? Ne. Tačiau rėmėjai turi gauti visas ataskaitas, kaip yra panaudoti pinigai.“

Per susitikimą su Klaipėdos meru Vytautu Grubliausku pretendentas į direktoriaus kėdę pasakęs, jog jei jis dirbsiąs „Neptūno“ klube, norėsiąs dviejų dalykų: absoliutaus skaidrumo ir žodžio laikymosi.

„Juk ataskaitas apie išlaidas ir įplaukas galima daryti kad ir kas mėnesį, jei to rėmėjai pageidautų. Ir tai reikia daryti viešai“, – pabrėžė V. Bulotas.

