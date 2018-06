Po inspektoriaus klaidos sukilo sportinis pyktis

Anuliuotas Mindaugo Dumčiaus (dešinėje) įvartis atėmė iš lietuvių pergalę prieš islandus. Alinos Ožič nuotrauka

Pasaulio rankinio čempionato atrankos pirmosios rungtynės tarp Lietuvos ir Islandijos rinktinių baigėsi neįtikima atomazga.

Praėjusio penktadienio vakarą Lietuvos rankininkai džiaugėsi minimalia pergale prieš tituluotus varžovus 28:27 (10:13), kai po kelių valandų sužinojo, kad tos pergalės jie neiškovojo ir pranašumo prieš atsakomąją kovą neįgijo. Europos rankinio federacijos (EHF) sprendimu Vilniuje užfiksuotos lygiosios 27:27.

Islandų reikalavimu išnagrinėjus rungtynių protokolą paaiškėjo, kad Lietuvos komandai klaidingai buvo priskirtas vienas įvartis. Sekretoriatas suklydo antro kėlinio viduryje. Tada per lietuvių ataką Mindaugas Dumčius pelnė įvartį, bet prieš metant į vartus teisėjai jam užfiksavo pražangą. Sekretoriato darbuotojai ir EHF inspektorius latvis Valerijus Jaškinas to nepastebėjo ir rezultatą iš 17:16 pakeitė į 18:16. Ši klaida buvo ištaisyta jau pasibaigus rungtynėms.

Tad atsakomajame mače šį vakarą Reikjavike Lietuvos rankininkai jokio pranašumo neturės. O dvikovos nugalėtojams atiteks bilietas į kitų metų pasaulio čempionatą Danijoje ir Vokietijoje.

Akibrokštas Vilniuje papiktino Lietuvos rankinio federacijos (LRF) prezidentą Donatą Pasvenską: „Situacija daugiau nei apmaudi. Sunku patikėti, kad aukščiausiu lygiu įmanomi tokie dalykai. Žaidėjai atiduoda visas jėgas kaudamiesi už savo šalį, o rungtynių inspektorius patogiai sėdėdamas savo kėdėje nesugeba sekti įvykių aikštėje ir suskaičiuoti rezultato.“

Deja, jokie D. Pasvensko bandymai diskutuoti su EHF atstovais norimos naudos nedavė ir rezultato nepakeitė.

Antra vertus, LRF prezidento įsitikinimu, tokios kontroversiškos lygiosios mūsų rinktinei suteikė didžiulę dozę sportinio pykčio.

Tačiau ir be to Lietuvos rankininkams netrūksta tikėjimo, kad jie gali eliminuoti Islandijos komandą. Susitikimą Vilniuje šeimininkai pradėjo atsargiai ir leido varžovams nutolti, nes, pasak Aideno Malašinsko, islandams demonstravo per didelę pagarbą.

Tik vėliau Lietuvos rankininkai ėmė rungtyniauti galingiau ir sugebėjo persverti rezultatą.

„Vikingai irgi lūžta, – po rungtynių šypsojosi A. Juškėnas. – Atsitiesėme atsilikdami 3–4 įvarčiais ir galėjome laimėti didesne persvara. Mes įrodėme, kad rankinyje išaugome savo marškinėlius. Sugebame lygiai kautis su prancūzais, įveikti norvegus ar islandus. Tiesiog reikia tikėti savimi.“

Prieš išvyką į Reikjaviką A. Juškėnas teigė nė kiek neabejojantis savo rankininkų galimybėmis laimėti prieš islandus. Tereikia pamatuotos rizikos ir drąsaus bei veržlaus žaidimo. Tuomet lietuviai gali tikėtis po 22 metų pertraukos sugrįžti į planetos pirmenybes.

Atsakomosios rungtynes Reikjavike šiandien prasidės 23 val. Lietuvos laiku.