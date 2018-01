Nesibaigiančios staigmenos Melburne

LŽ 2018 01 23 16:48

Britas Kyle'as Edmundas pirmą kartą žais Didžiojo kirčio turnyro pusfinalyje. AFP/Scanpix nuotrauka

Atvirame Australijos teniso čempionate („Australian Open“) tęsiasi netikėtumai. Aštuntfinalyje krito 12-os Didžiojo kirčio serijos turnyrų laimėtojas serbas Novakas Džkovovičius, o ketvirtfinalyje savo pasirodymą baigė kiti favoritai – ispanas Rafaelis Nadalis (1) ir bulgaras Grigoras Dimitrovas (3).

R. Nadalis nebaigė ketvirtfinalio kovos su kroatu Marinu Čiličiumi (6) ir dėl traumos nutraukė mačą penktame sete. Rezultatas tuomet buvo 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2.

31-erių pirmoji pasaulio raketė dešinės kojos skausmą ėmė jausti dar ketvirtame sete, dėl to pasiprašė mediko pagalbos. Tačiau penktame jis atsisakė tęsti mačą ir pripažino varžovo pranašumą. Per 264 mačus Didžiojo kirčio varžybose tai vos antras kartas, kai ispanų žvaigždė nebaigė susitikimo dėl traumos.

„Tai ne pirmas kartas, kai nesužaidžiu mačo dėl traumos, tačiau šį kartą skausmas buvo pernelyg varginantis ir neturėjau galimybių siekti pergalės“, – sakė R. Nadalis.

M. Čiličius tikino, kad mačas buvo aukšto lygio ir nuostabus. Kroatas apgailestavo, kad jo varžovas turėjo pasitraukti iš kovos dėl netikėtos traumos.

Tuo metu G. Dimitrovas po keturių setų kovos turėjo pripažinti Kyle'o Edmundo pranašumą – 4:6, 6:3, 3:6, 4:6.

49-ąją vietą pasauliniame reitinge užimantis 23 metų K. Edmundas Didžiojo kirčio varžybų pusfinalį pasiekė pirmą kartą gyvenime. Čia jis susitiks būtent su M. Čiličiumi.

Po to, kai dėl traumos keliems mėnesiams iš rikiuotės iškrito Andy Murray, buvo nedaug tikinčių, jog kas nors iš Didžiosios Britanijos tenisininkų Australijoje gali žengti taip toli. Tačiau netikėtumą pateikė K. Edmundas.

„Jausmas neįtikėtinas“, – prisipažino K. Edmundas, tapęs šeštuoju britu, kuriam pavyko patekti į Didžiojo kirčio turnyro pusfinalį. Anksčiau tą buvo padarę A. Murray, Gregas Rusedskis, Johnas Lloydas, Rogeris Tayloras ir Timas Henmanas.

Be to, K. Edmundas pirmą kartą per 12 mėginimų sugebėjo įveikti varžovą iš pasaulinio reitingo pirmojo penketo. Taip pat pažymima, kad britas žaidė užtikrinčiau ir pranašiau už labiau prityrusį ir teniso aikštynuose daugiau pasiekusį G. Dimitrovą.

Moterų vienetų turnyre iš kovos pasitraukė ketvirtoji pagal skirstymą ukrainietė Elina Svitolina. Ji 4:6, 0:6 pralaimėjo belgei Elisei Mertens. Antrą reitingą turinti danė Caroline Wozniacki 6:0, 6:7 (3:7), 6:2 palaužė ispanę Carlą Suarez Navarro.

„Australian Open“ varžybų prizų fondą šiemet sudaro 36 mln. eurų. Vienetų varžybų nugalėtojai gaus po 2,61 mln. eurų. Finalininkams atiteks po 1,3 mln. eurų.