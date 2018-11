Nelengva naujokų dalia

Patekti tarp išrinktųjų ir į juos lygiuotis pavyksta ne visiems to trokštantiems.

Šį sezoną Eurolygoje rungtyniauja keturi nauji klubai – Stambulo „Darusafaka“ (Turkija), Las Palmo „Gran Canaria“ (Ispanija), Miuncheno „Bayern“ (Vokietija) ir Podgoricos „Budučnost“ (Juodkalnija), tačiau net trys iš jų šiuo metu užima paskutines turnyro lentelės vietas.

Kartu sudėjus – 5 pergalės

Per šešis turus po vieną pergalę pavyko sukrapštyti praėjusio sezono Europos taurės laimėtojai „Darussafakai“ ir klubui „Gran Canaria“, o ABA lygos (buvusi Adrijos lyga) čempionė „Budučnost“ po penkių turų žengė be pergalių.

Turkijos klubui kol kas pavyko nugalėti tik „Budučnost“ ekipą (71:63), O Las Palmo komandos krepšininkai vienintelę pergalę iškovojo 87:86 nugalėdami „Barceloną“.

Nedaug iki antrosios pergalės turnyre ketvirtadienį trūko „Gran Canaria“ ekipai. Per šešto turo rungtynes ji namie 90:94 pralaimėjo Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkams. Likus žaisti 3 minutes šeimininkai dar turėjo 10 taškų persvarą (87:77), tačiau svečiai iš Turkijos pabaigą sužaidė galingai ir įsirašė ketvirtą tašką.

Geriausiai tarp elitinių klubų kol kas jaučiasi Vokietijos čempionas „Bayern“. Jam pavyko pasiekti tris pergales, o tai šiuo metu garantuoja 9 vietą. Miuncheno ekipa 80:79 paklupdė turnyro senbuvę Atėnų „Panathinaikos“, 77:71 nugalėta Vitorijos „Baskonia“, o ketvirtadienį per naujokų mūšį įtikinamai (116:70) įveikta „Darussafaka“. Per rungtynes su Stambulo klubu vokiečiai viską išsprendė iki ilgosios pertraukos – komandos ilsėtis išėjo Miuncheno ekipai pirmaujant 19 taškų. Pelnydami 116 taškų Vokietijos čempionai pasiekė šio Eurolygos sezono rezultatyvumo rekordas, per visą turnyro istoriją tai yra šeštas rezultatas. Absoliutus rezultatyvumo rekordas priklauso klubams „Panathinaikos“ ir „Maccabi“: 2004 metais Tel Avivo ekipa per susitikimą su Pezaro „Scavolini“ pelnė 123 taškus, šį rekordą 2007-aisiais žaisdama Roanės „Choralo“ pakartojo Atėnų krepšininkai.

Du klubai – nesustabdomi

Eurolygos turnyre likusios tik dvi komandos, kurios dar nepatyrė pralaimėjimo. Todėl kaskart krepšinio gerbėjai laukia intrigos – kuriam klubui pavyks sustabdyti dideliu greičiu lekiančias Madrido „Real“ ir Maskvos CSKA komandas.

Ketvirtadienį CSKA ekipai mėgino įkąsti Milano „Olimpia“ su dviem lietuviais – Artūru Gudaičiu ir Mindaugu Kuzminsku. Vienu metu Italijos čempionai turėjo 14 taškų persvarą, tačiau jos neišsaugojo. Rusijos superklubas iš Milano išsivežė šeštą pergalę, laimėdamas 90:85. Abiejų lietuvių indėlis buvo skirtingas: A. Gudaitis pelnė 16 taškų ir komandoje buvo antras pagal rezultatyvumą, o M. Kuzminskas per 13 minučių taškų nepelnė. Aikštelę jis paliko turėdamas neigiamą naudingumo koeficientą – –11.

Tuo metu Eurolygos čempiono titulą ginantis „Real“ neturėjo didelio vargo Tel Avive. Pablo Laso auklėtiniai šeimininkę „Maccabi“ ekipą nugalėjo 87:66. Svečiai iš trijų taškų zonos atakavo net 48 proc. taiklumu (15/31). Taikliausiai iš toli šaudė Jaycee Carrollas, pataikęs 4 tritaškius iš 5 bandymų, ir Sergio Llullas, iš 8 metimų pataikęs 5 kartus.

Eurolygos 6 turas

„Olimpia“ (Italija) – CSKA (Rusija) 85:90 (21:16, 20:24, 25:23, 19:27). V. Micovas 24 tšk., M. Jamesas (3–1/9, 12 rez. perd.) ir A. Gudaitis (24 min., 2–5-8, 1–6/9, 7 atk. kam.) po 16,.. M. Kuzminskas 0 (13 min., 2–0/2, 3–0/1, 3 kl.); C. Higginsas 23, N. De Colo 18, W. Clyburnas 14, A. Petersas 10.

„Gran Canaria“ (Ispanija) – „Anadolu Efes“ (Turkija) 90:94 (25:24, 27:26, 21:20, 17:24). D.J. Strawberry 19 (7 rez. perd.), E. Baezas 14, Ch. Evansas 12; K. Simonas 18, V. Micičius 17, J. Andersonas 13.

„Maccabi“ (Izraelis) – „Real“ (Ispanija) 66:87 (15:18, 8:23, 21:25, 22:21). J. O'Bryantas 17 (7 atk. kam.), R. Sessionsas 11, D. Kane'as ir A. Tyusas po 8; S. Lllullas 17 (3–5/8), J. Carrollas 16 (3–4/5), G. Ayonas 12 (12 atk. kam.).

„Bayern“ (Vokietija) – „Darussafaka“ (Turkija) 116:70 (21:17, 33:18, 33:15, 29:20). D. Bookeris 18, P. Koponenas (3–4/4) ir N. Djedovičius po 16; J. Evansas 20 (10 atk. kam.), M. Brownas 10, M. Ericas 9.

