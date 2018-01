M. Normanto baudų metimai išplėšė „Nevėžiui“ pergalę prieš „Šiaulius“

„Betsafe-LKL“ čempionate Kėdainių „Nevėžis“ (6/15) namuose iškovojo itin svarbią pergalę, kai palaužė svečius iš „Šiaulių“ (6/13).

Kėdainiškiai po tikros dramos, dėka Margirio Normanto šaltakraujiškumo, ketvirtajame kėlinyje iškovojo itin svarbią pergalę 70:67 (20:12; 15:27; 16:12; 19:16) prieš „Šiaulių“ krepšininkus.

Pirmoje ketvirtojo kėlinio pusėje komandos keitėsi taškais ir nė viena komanda nesugebėjo atitrūkti. Tačiau likus 5 minutės Nickas Zeisloftas smeigė tritaškį ir „Šiauliai“ jau pirmavo 63:57. Tiesa, jau kitoje aikštės pusėje Tadas Sedekerskis tokiu pat būtų nubraukė svečių pranašumą per pusę.

O likus kiek daugiau negu 2 minutėms iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Valerijus Lichodejus baudų metimais išlygino rezultatą (65:65). Komandos apsikeitė rezultatyviomis atakomis, o likus 53 sekundėmis M. Normantas pataikęs du baudų metimus leido „Nevėžiui perimti rungtynių iniciatyvą. Likus 40 sekundžių Kristupo Žemaičio tritaškį metimą išspjovė lankas, o M. Normantas kitoje aikštės pusėje pataikė vieną baudos metimą ir „Šiauliai“ į tai atsako nebeturėjo, kai tritaškius prametė ir K. Žemaitis ir N. Zeisloftas.

„Nevėžio“ ekipa rungtynes pradėjo itin užtikrintai ir sužaidus 6 minutes pirmavo 14:4, o ketvirčio pabaigoje turėjo ir 12 taškų pranašumą (20:8). „Šiauliai“ kėlinį užbaigė mini spurtu 4:0, o antrajame kėlinyje spurtavo 15:2 ir jau pirmavo 27:22. O sužaidus kiek daugiau negu 7 minutes po Nicko Zeislofto tritaškio „Šiauliai“ pirmavo turėjo ir 7 taškų pranašumą (35:28).

Per ilgąją pertrauką „Nevėžio“ strategas Ramūnas Cvirka turėjo tikrą galvos skausmą, kadangi jo auklėtiniai per pirmus du kėlinius leido N. Zeisloftui pelnyti net 16 taškų. Tiesa, šią užduotį „Nevėžiui“ iš dalies įvykdyti pavyko, kadangi per trečiąją kėlinį N. Zeisloftas į savo sąskaitą pridėjo tik 2 taškus, tačiau ketvirtajame kėlinyje amerikietis ir vėl pradėjo tempti šiauliečius į priekį ir užbaigė rungtynes turėdamas 23 taškus.

Trečiojo kėlinio metu komandos taip nebebangavo ir žaidė taškas į tašką, o Lesterio Medfordo metimas su sirena reiškė, kad komandos lemiamą kėlinį pradėjo esant lygiam rezultatui – 51:51. Būtent ketvirtajame kėlinyje rungtynių likimas ir išsisprendė, kai M. Normantas baudų metimais išplėšė aikštės šeimininkams pergalę.

„Nevėžis“: Margiris Normantas ir Gabrielius Maldūnas (13 atk. kam.) po 13, Valerijus Lichodejus ir Gintautas Matulis po 12, Lesteris Medfordas 6.

„Šiauliai“: Nickas Zeisloftas 23 (5/9 trit., 24 n.b.), Akeemas Wrightas ir Laurynas Birutis (8 atk. kam.) po 12, Donatas Sabeckis (9 atk. kam., 7 rez. perd.) 8.