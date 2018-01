Lietuviai vėl suburs stipriausią rinktinę

LŽ 2018 01 10 13:38

Rimvydo Mugevičiaus (kairėje) treniruojamai teniso rinktinei vasarį padės ir Ričardas Berankis. Sauliaus Čirbos (LTS) nuotrauka

Greičiau nei po mėnesio, vasario pradžioje, prasidės naujas 2018 metų Daviso taurės teniso sezonas, neoficialiai vadinamas komandiniu čempionatu.

Lietuvos tenisininkai tradiciškai varžysis Europos-Afrikos zonos II grupės turnyre, kuris pagal pajėgumą yra trečias divizionas pasaulyje. Pirmame mače lietuviai vasario 3–4 dienomis Šiauliuose susigrums su Estijos rinktine. Šios poros laimėtojai balandį kovos su turkais arba suomiais.

Lietuvos rinktinės treneris Rimvydas Mugevičius nudžiugo sužinojęs, jog pajėgiausias šalies tenisininkas Ričardas Berankis prisijungs prie rinktinės dvikovai su estais Šiauliuose. Todėl dabar artėjančio mačo jis laukia atidžiai sekdamas R. Berankio žaidimą ir rezultatus turnyruose Australijoje.

– Treneri, kaip vertinate tai, kad po ilgos pertraukos Lietuvos rinktinė kovos pajėgiausios sudėties?

– Man, kaip treneriui, dėl to yra labai smagu. Turbūt nepasakysiu nieko naujo teigdamas, kad kiekvienas treneris visuomet svajoja suburti stipriausią įmanomą komandą. Ir nors, pavyzdžiui, per paskutinius metus mums net ir be R. Berankio pavyko įveikti gana stiprias Pietų Afrikos Respublikos ar Gruzijos rinktines, su juo mes būsime kita, dar pajėgesnė komanda.

– Sekate R. Berankio žaidimą Australijoje?

– Žinoma. Tik kol kas labiau rezultatus. Jie permainingi, tačiau Ričardas yra tas žaidėjas, kuriam po priverstinių pertraukų reikia šiek tiek laiko pagauti ritmą, įsivažiuoti. Džiaugiuosi, kad iš Australijos jis grįš sužaidęs nemažai susitikimų, pajutęs varžybų skonį.

Aišku, jam gali kažkiek trukdyti laiko juostų pokyčiai ir aklimatizacija, tačiau sportininkai prie tokių dalykų yra įpratę. Galbūt netgi didesnį rūpestį kelia R. Berankio laukiantys milžiniški oro temperatūrų pokyčiai. Australijoje jis dabar treniruojasi ir žaidžia dideliame karštyje. O Lietuvoje lauks žiemiški orai. Turėsime saugoti jį. Geriausia būtų užrakinti šiltame kambaryje ir niekur neišleisti (juokiasi).

– Kada sezoną žada pradėti Laurynas Grigelis?

– Laurynas iki Daviso taurės sužais viename turnyre. Varžybų praktikos jam gali trūkti, nebent tas turnyras jam susiklostys sėkmingai. Tačiau prieš Daviso taurės mačą su Estija Šiauliuose turėsime nedidelę treniruočių stovyklą, per kurią kamšysime silpnesnes vietas. Jei tokių, aišku, bus.

– Kaip reabilitacija po riešo operacijos sekasi Lukui Mugevičiui?

– Luko treniruočių krūviai pamažu didėja, jis vis daugiau laiko praleidžia teniso aikštelėje. Turime dar beveik mėnesį, manau, kad viskas bus gerai.

– Kas užims ketvirto nario vietą komandoje?

– Kažkas iš perspektyviausių jaunųjų Lietuvos tenisininkų. Į rinktinės stovyklą kviesime 5–6 jaunus žaidėjus. Labai noriu, kad jie iš vidaus pamatytų, kaip gyvena geriausi Lietuvos tenisininkai, kartu pasitreniruotų, pajustų Daviso taurės varžybų atmosferą. Reikia pripažinti, kad kol kas lygių skirtumas tarp šių vaikinų ir, pavyzdžiui, R. Berankio, yra labai didelis. Tačiau bendros treniruotės ir yra puikiausias būdas bent kažkiek tą skirtumą mažinti. Ar bent jau motyvuoti jaunuosius. Daryti viską, kad ateityje jie rinktųsi profesionalo kelią, o ne, pavyzdžiui, studijas už Atlanto.

– Daviso taurės varžybos pirmą kartą vyks pagal naują formatą. Penki mačai bus sužaisti per dvi dienas, bus rungiamasi iki dviejų laimėtų setų. Ką manote apie šias naujoves?

– Yra dvi medalio pusės. Naujasis formatas, be abejones, yra patogesnis žiūrovams, televizijai. Manau, dėl teksiančio kiek mažesnio krūvio – ir žaidėjams. Tačiau konkrečiu mačo su Estija atveju aš visgi rinkčiausi senąjį formatą. Estų rinktinės lyderis Jurgenas Zoppas yra puikus tenisininkas, tačiau per karjerą jis yra patyręs daug įvairių traumų. Žaisti ilgus, keturių ar penkių setų mačus jam yra sunkiau. Tą patį galiu pasakyti ir apie antrąją Estijos rinktinės raketę Vladimirą Ivanovą.

– Ar nesigailite, jog susitikimas su estais vyks ne kurioje nors iš Lietuvos arenų, o Šiaulių teniso mokykloje?

– Tikrai neturiu nieko prieš Šiaulių teniso mokyklą. Tai kompaktiškai ir patogi bazė. Be to, mokyklos kortų danga yra gana „greita“, o tai patogu R. Berankiui ir L. Grigeliui. Esu tikras, kad šioje teniso mokykloje mūsų tenisininkų gerbėjai sukurs puikią atmosferą, kuri ves mus į priekį.