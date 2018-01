Lauritos Jurčiūtės karjeros rungtynės pažymėtos „Kibirkšties“ pergale Šiauliuose

LŽ 2018 01 16 21:03

Laurita Jurčiūtė

Vilniaus „Kibirkšties“ komandos žaidėja Laurita Jurčiūtė jau pirmoje rungtynių pusėje pelnė 20 taškų ir perėmė 5 kamuolius, o gynėjos vedama sostinės komanda Lietuvos moterų krepšinio lygoje (LMKL) įsirašė 10 pergalę.

„Kibirkšties“ komanda Saulės mieste 91:57 nugalėjo pergalės skonio šį sezoną dar nepatyrusią „Šiaulių-Universiteto“ ekipą.

Vilniaus komanda pergalingame mače ir vėl vertėsi negausiomis pajėgomis. Jurgita Štreimikytė-Virbickienė ir Valdas Gecevičius leido pailsėti amerikietei Shenitai Landry ir mačui registravo 8 krepšininkes.

Didžiąją dalį problemų „Kibirkštis“ išsprendė jau pirmame rungtynių kėlinyje, kai greitą puolimą pademonstravusi Vilniaus komanda įgijo 16 taškų pranašumą. Dar didesnį pranašumą sostinės ekipa sukaupė trečiame kėlinyje, kurį pradėjo 23:2, o kėlinį laimėjo 23 taškų skirtumu.

L.Jurčiūtė šiame mače per 26 minutes pelnė 24 taškus, perėmė 6 ir atkovojo 1 kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 27 naudingumo balus. Tai gynėjos rezultatyviausios ir naudingiausios rungtynės LMKL istorijoje.

Ieva Savickaitė pelnė 14 taškų (7 atk. kam.), Dalia Donskichytė – 13 (7 rez. per., 5 per.), Urtė Slavickaitė (7 atk. kam.) ir Deanna Mayza po 12, Agnė Bobinaitė – 9, Laura Juškaitė – 7 (7 atk. kam., 5 rez. per.), Miglė Purlytė – 6.

„Šiaulių-Universiteto“ komandoje Enrika Matiukaitė pelnė 15 taškų, Urtė Bukauskaitė – 11, Erika Krankalytė – 8.

Kitas rungtynes „Kibirkštis“ žais jau šeštadienį, kai „Lietuvos ryto“ arenoje 15 val. susikaus su Klaipėdos „Fortūnos“ ekipa.