Krepšininkai stengsis nesugadinti atlikto darbo

Domantas Sabonis (dešinėje) apgailestavo, kad pernai negalėjo padėti rinktinei kovoti Europos čempionate. Vytauto Dranginio nuotrauka

Prieš dvejas paskutines FIBA 2019 pasaulio vyrų krepšinio čempionato Europos zonos atrankos turnyro atrankos rungtynes į kelių dienų treniruočių stovyklą Kaune susirinkę Lietuvos rinktinės nariai pabrėžė, jog tęs kolegų pradėtą darbą ir bandys nesugadinti to, kas padaryta.

„Džiugu, kad komanda padarė darbą – laimėjo visas ketverias rungtynes. Norisi to nesugadinti ir tęsti, kas pradėta“, – pirmadienį spaudos konferencijoje kalbėjo puolėjas Mindaugas Kuzminskas.

Dainiaus Adomaičio auklėtiniai C grupėje nenukris žemiau trečiosios vietos, o į kitą etapą žengs turėdama mažiausiai dvi įskaitines pergales.

Dviprasmiški M. Kuzminsko jausmai

Keturias pergales iškovojusi Lietuva jau yra užsitikrinusi teisę žaisti antrame atrankos etape. Dainiaus Adomaičio auklėtiniai C grupėje nenukris žemiau trečiosios vietos, o į kitą etapą žengs turėdami mažiausiai dvi įskaitines pergales. Dar du įskaitinius taškus lietuviai stengsis pelnyti per paskutines dvejas grupės rungtynes su Lenkija ir Vengrija. Birželio 28 dieną lietuviai Gdanske žais su Lenkijos rinktine, o liepos 1-ąją Budapešte kovos su Vengrijos krepšininkais.

Kelias dienas Kaune šioms akistatoms rengsis trylika į stovyklą pakviestų krepšininkų: Mantas Kalnietis, Lukas Lekavičius, Marius Grigonis, Renaldas Seibutis, Adas Juškevičius, Jonas Mačiulis, Rokas Giedraitis, Domantas Sabonis, Eimantas Bendžius, M. Kuzminskas, Artūras Gudaitis, Martynas Echodas ir Jonas Valančiūnas. Pastarajam Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis pirmadienį įteikė prizą, skirtą geriausiam 2017 metų Lietuvos krepšininkui.

D. Adomaičio teigimu, pasirengimas bus trumpas ir intensyvus: kelios treniruotės ir dvejos rungtynės.

„Sezonus savo klubuose žaidėjai baigė skirtingu metu, todėl visų sportinė forma yra skirtinga. Pagrindinis tikslas – pamatyti, kokios sportinės formos yra žaidėjai. Norėsime, kad kiekvienas, kad ir kiek aikštelėje praleistų minučių – penkias ar dvidešimt per rungtynes – pasirodytų maksimaliai“, – kalbėjo rinktinės strategas.

Nors stovykla oficialiai prasidėjo pirmadienį, kai kurie rinktinės nariai jau penktadienį dalyvavo treniruotėje. D. Adomaičio žodžiais, per ją kai kurie žaidėjai, nedalyvavę ankstesnėse atrankos varžybose, pasikartojo elementus, kuriuos su rinktine tobulino praėjusią vasarą.

„Tikslas vienas – patekti į pasaulio čempionato finalinį etapą“, – pabrėžė nuo sezono vidurio Milano klubo „Olimpia“ nariu tapęs M. Kuzminskas.

Jo teigimu, jausmai po sezono, praleisto Italijos komandoje, – dviprasmiški. „Pirmąkart prie komandos prisidėjau sezono viduryje, – sakė puolėjas. – Tai nėra paprasta. Buvo ir pakilimų, ir nuosmukių. Ačiū Dievui, kad laimėjome Italijos čempionatą ir taip nuplovėme gėdą po nesėkmingo pasirodymo Eurolygoje ir šalies taurės turnyre. Turiu su Milano ekipa sutartį kitiems metams, tikiuosi, kitas sezonas bus geresnis.“

D. Sabonis sezonu patenkintas

Pasiteiravus, kaip treneris bandys aikštelėje vienu metu sutalpinti NBA rungtyniaujančius vidurio puolėjus J. Valančiūną ir D. Sabonį, D. Adomaitis nusišypsojo: „Tuomet Jonas bus sunkusis krašto puolėjas.“ O surimtėjęs tęsė: „Kiekvienas treneris norėtų turėti tokių problemų. Matome juos ir žaidžiančius kartu, ir atskirai. Yra minčių, jas įgyvendinsime per kelias treniruotes.“

208 cm ūgio D. Sabonis apgailestavo, kad pernai negalėjo padėti rinktinei kovoti Europos čempionate.

„Stengsiuosi šią vasarą padėti iškovoti pergales. Norime pasirodyti kuo geriau“, – teigė Indianos „Pacers“ aukštaūgis.

Antrus metus NBA rungtyniavęs Domantas sakė, jog šįkart jam ir komandai sezonas nebuvo blogas, todėl dirbsiąs dar daugiau, kad būsimasis sezonas būtų dar geresnis.

Reguliariajame sezone per 82 rungtynes „Pacers“ krepšininkai iškovojo 48 pergales ir Rytų konferencijoje užėmė penktą vietą. Pasirodymą NBA čempionate Indianos klubas baigė Rytų konferencijos ketvirtfinalyje, 3:4 pralaimėdamas Klivlando „Cavaliers“ ekipai.

22 metų D. Sabonis pajėgiausioje pasaulio lygoje debiutavo 2016–2017 metais vilkėdamas Oklahomos klubo „Thunder“ marškinėlius. Tąkart jis reguliariajame sezone sužaidė 81 rungtynes, per jas vidutiniškai rinkdavo 5,9 taško ir kamuolį atkovodavo 3,6 karto.

2017-ųjų liepą po įvykusių „Thunder“ ir „Pacers“ ekipų mainų Domantas atsidūrė Indianos klube. Čia žaidėjui teko iš sunkiojo krašto puolėjo persikvalifikuoti į vidurio puolėjo poziciją, o tai, pasak D. Sabonio, yra jam tinkamesnė vieta. Jo žodžius iliustruoja ir geresni statistikos skaičiai: šį sezoną D. Sabonis žaidė 81 rungtynes, vidutiniškai rinko 11,6 taško, o kamuolį sugriebė 7,7 karto.

Šis sezonas jaunajam Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vidurio puolėjui įsimintinas ir tuo, jog pasiekė asmeninį rezultatyvumo rekordą. Tai nutiko per priešpaskutines reguliariojo sezono rungtynes žaidžiant su „Hornets“ ekipa („Pacers“ laimėjo 123:117). Per 38 minutes Domantas surinko 30 taškų ir tapo šeštuoju Lietuvos krepšininku, kuriam pavyko stipriausioje pasaulio lygoje pasiekti 30 taškų ribą. Aukštaūgiui pritrūko keturių taškų, kad aplenktų savo tėtį Arvydą, kurio rekordas NBA lygoje – 33 taškai. Rezultatyviausiai iš lietuvių NBA čempionate per vienas rungtynes yra pasirodęs Linas Kleiza, 2008 metais pelnęs 41 tašką.