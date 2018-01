Kovojant su CSKA Mindaugui Kuzminskui nepavyko atsiskleisti

LŽ 2018 01 12 15:37

Per rungtynes su Rusijos klubu Mindaugas Kuzminskas (su kamuoliu) surinko neigiamą naudingumo balą. euroleague.net nuotrauka

Milano „Olimpia“ ekipa su trimis lietuviais patyrė skaudų pralaimėjimą Eurolygoje. Italijos klubas namie 81:107 neprilygo Maskvos CSKA ekipai ir nugrimzdo į paskutinę turnyro vietą.

107 taškus praleidęs Milano klubas sužaidė prasčiausią šio sezono dvikovą Eurolygoje.

Antras Eurolygos rungtynes žaidęs Italijos klubo naujokas Mindaugas Kuzminskas šįkart pasirodė prasčiau nei praėjusią savaitę, kai per dvikovą su Pirėjo „Olympiakos“ pelnė 12 taškų ir surinko 10 naudingumo balų. Ketvirtadienį puolėjas per 18 minučių pelnė 6 taškus, o naudingumo balas buvo neigiamas (-10). Be M. Kuzminsko, neigiamą naudingumo balą (-3) „Olimpia“ ekipoje surinko Andrew Goudelockas.

Milano komandos įžaidėjas Mantas Kalnietis taip pat pelnė 6 taškus. Lietuvis jau pirmame kėlinyje įsirašė į Eurolygos istoriją – atliko 500-ąjį rezultatyvų perdavimą. Trečias Milano klubo lietuvis – po ligos sugrįžęs Artūras Gudaitis – surinko 5 taškus.

Tai buvo aštuntas Milano ekipos pralaimėjimas per devynerias rungtynes ir tryliktas šį sezoną. Tryliktą pergalę pasiekusi CSKA komanda yra vienvaldė Eurolygos lyderė.

Žaisti į Europą sugrįžęs M. Kuzminskas su „Olimpia“ klubu sudarė dvejų metų sutartį, kurioje numatyta galimybė jį nutraukti po šio sezono.

Pasak Lietuvos rinktinės puolėjo, Milano ekipą jis pasirinkęs dėl šio klubo ilgalaikės strategijos: „Geri žaidėjai ir gera komanda yra du skirtingi dalykai. Turime sukurti mūsų komandą. Tikiu, kad galime tai padaryti, nes turime daug potencialo.“

XVII turas

„Olimpia“ (Italija) – CSKA (Rusija) 81:107 (15:23, 21:27, 25:27, 20:30). K. Tarczewskis 17 tšk. (6 atk. kam.), D. Bertanis 15 (3–4/7), A. M'Baye 13,.. M. Kuzminskas (18 min., 2–0/3, 3–2/3) ir M. Kalnietis (19 min. 2–2/2, 3–0/3, 1–2/2) po 6, A. Gudaitis 5 (12 min., 2–1/2, 1–3/4); N. De Colo 24, S. Rodriguezas (8 rez. perd.) ir W. Clyburnas (9 atk. kam.) po 15.

„Maccabi“ (Izraelis) – „Brose“ (Vokietija) 90:88 (20:25, 19:16, 26:23, 25:24). M. Rollas 23, J. Dibartolomeo 14, P. Jacksonas 11 (8 rez. perd.); R. Hickmanas 23 (3–5/9), D. Musli 20 (7 atk. kam.), D. Hackettas 12.

„Valencia“ (Ispanija) – „Fenerbahce“ (Turkija) 67:80 (7:18, 20:15, 23:18, 17:29). A. Abalde 11, T. Pleissas 10, A. Doornenkampas 9; M. Guduričius 15 (3–3/6), L. Datome 14 (3–4/6), J. Thompsonas 13.

„Panathinaikos“ (Graikija) – „Barcelona“ (Ispanija) 84:75 (17:19, 19:15, 18:14, 30:27). N. Calathesas ir J. Gistas po 17, N. Pappas 15; T. Heurtelis 18, A. Tomičius 12, A. Moermanas 11.

Lentelė

(pergalės, pralaimėjimai, pelnytų ir praleistų taškų skirtumas)

1. CSKA 13 4 173 2. „Olympiakos“ 12 4 43 3. „Panathinaikos“ 12 5 53 4. „Fenerbahce“ 11 6 109 5. „Real“ 10 6 101 6. „Žalgiris“ 10 6 2 7. „Chimki“ 9 7 –27 8. „Maccabi“ 9 8 –27 9. „Baskonia“ 7 9 –11 10. „Unicaja“ 7 9 –57 11. „Crvena Zvezda“ 7 9 –64 12. „Barcelona“ 6 11 31 13. „Brose“ 6 11 –98 14. „Valencia“ 5 12 –51 15. „Anadolu Efes“ 4 12 –76 16. „Olimpia“ 4 13 –101