Ketvirta Eurolygos dvikova – nesvetinguose „Žalgiriui“ Atėnuose

„Panathinaikos“ krepšininkai Eurolygos turnyrą pradėjo per tris turus iškovodami dvi pergales. euroleague.net nuotrauka

Per tris Eurolygos turus Kauno „Žalgirio“ krepšininkai vienintelę pergalę iškovojo išvykoje. Šiandien žalgiriečių laukia antros rungtynės svečiuose, o komandos gerbėjai viliasi, kad Lietuvos čempionams ir ši viešnagė baigsis pergalingai.

Tik tai padaryti nebus taip paprasta, nes šio vakaro kauniečių varžovas – Atėnų klubas „Panathinaikos“, o jo mūsų ekipai Graikijoje dar nėra pavykę įveikti.

Abu klubai Eurolygoje yra susitikę 20 kartų, iš jų „Žalgiris“ laimėjo tik keturis sykius ir visus – savo žiūrovų akivaizdoje. Praėjusį sezoną abi komandos pasidalijo po pergalę: Kaune 80:74 laimėjo žalgiriečiai, Atėnuose po pratęsimo 94:93 – graikai. Šis pralaimėjimas buvo itin skaudus: paskutinėmis pratęsimo akimirkomis graikų ekipos įžaidėjas Nickas Calathesas persivarė kamuolį per visą aikštelę ir pelnė pergalingus taškus.

Graikijos komanda iš toli atakuoja 26,92 proc. taiklumu, o tai yra prasčiausias rezultatas tarp 16 klubų.

Iš toli nepataiko

Graikijos čempionate „Panathinaikos“ komanda, kaip ir dar du klubai, žengia be pralaimėjimų, per tris turus laimėjusi tris kartus. Eurolygoje per tris turus šiai ekipai pavyko laimėti dusyk: 89:84 namie įveikta Tel Avivo „Maccabi“ ir 102:87 – Las Palmo „Gran Canaria“. Nesėkmė graikus ištiko Miunchene – po pertraukos į Eurolygą grižusi „Bayern“ ekipa po atkaklios kovos 80:79 palaužė „Panathinaikos“ krepšininkus.

Po trijų turų Graikijos čempionas „Panathinaikos“ iš kitų Eurolygos klubų išsiskiria prastu pataikymu iš 3 taškų zonos. Graikijos komanda iš toli atakuoja 26,92 proc. taiklumu, o tai yra prasčiausias rezultatas tarp 16 klubų. Savo ruožtu žalgiriečiai pagal šią kategoriją yra tvirti lyderiai, tritaškius metantys 51,16 proc. taiklumu.

Atėnų klubas žalgiriečius gerokai lenkia tik pagal atkovotus kamuolius. „Žalgiris“ vidutiniškai kamuolį atkovoja 24,7 karto, „Panatnhinaikos“ – 31,7. Tačiau šis Graikijos klubo rezultatas tarp 16 klubų yra tik vienuoliktas, o Kauno ekipa – priešpaskutinė.

„Panathinaikos“ žaidžia rezultatyviai – vidutiniškai pelno 90 taškų. Tai trečias rezultatas turnyre. Kauniečiai renka 82,3 taško. Be to, Graikijos klubo krepšininkai užima antrą vietą pagal perimtus kamuolius (vid. 9,3).

Taškų mašina

Vasarą Atėnų klubą papildė šeši žaidėjai. Kai kurių pavardės krepšinio gerbėjams daug sako: tai praėjusį sezoną Kinijoje rungtyniavęs Keithas Langfordas, iš Izraelio klubo persikėlęs Thomas Deshaunas, iš Kazanės „Uniks“ atvykęs Stephane'as Lasme, du pastaruosius sezonus laimės NBA ieškojęs ir į Europą žaisti sugrįžęs 217 cm ūgio milžinas Georgios Papagiannis.

Kinijoje amerikietis K. Langfordas vidutiniškai rinko 16,6 taško. Kaip tikėtasi, jis tapo ir „Panathinaikos“ lyderiu. Per tris susitikimus Eurolygoje jis vidutiniškai rinko 15,7 taško. Jam gerai talkino Mattas Lojeski – 11,5 taško.

„Langfordo vaidmuo konkretus – daryti taškus. Žaidžiant vienas prieš vieną jis sunkiai sustabdomas“, – „Panathinaikos“ lyderį prieš kelionę į Atėnus apibūdino „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius.

Praėjusį sezoną Eurolygoje dviženklį taškų skaičių rinko trys „Panathinaikos“ žaidėjai – Mike'as Jamesas (16,2), N. Calathesas (14,5) ir Chrisas Singletonas (10,3 tšk.). Pastarasis dabar rungtyniauja „Barcelonos“ ekipoje, o M. Jamesas vilki Milano komandos „Olimpia“ marškinėlius.

L. Lekavičiaus vaidmuo nepakitęs

Pagrindinis ekipos įžaidėjas N. Calathesas, kurį aikštelėje keičia lietuvis Lukas Lekavičius, dar tik įsibėgėja – vidutiniškai pelno 7 taškus, tačiau atlieka net 10,3 rezultatyvaus perdavimo. Tai – geriausias rezultatas šį sezoną tarp visų turnyro žaidėjų. Praėjusį sezoną N. Calathesas buvo geriausias Eurolygoje pagal rezultatyvius perdavimus (8,03).

Pasak Š. Jasikevičiaus, N. Calatheso sustabdymas bus viena pagrindinių užduočių ginantis.

Po 12 minučių šį sezoną aikštelėje praleidžia L. Lekavičius. Per jas lietuvis spėja pelnyti 7,3 taško ir atlikti 2 rezultatyvius perdavimus. Taiklią ranką turintis Lukas šį sezoną Eurolygoje dar nė karto nemetė nuo trijų taškų linijos.

L. Lekavičius „Panathinaikos“ klube rungtyniauja antrą sezoną. Praėjusiame jo taškų vidurkis buvo kuklus – 3,9.

„Jo vaidmuo nepasikeitė, – L. Lekavičiaus gyvenimą Atėnų klube komentavo „Žalgirio“ treneris. – Pernai jis aikštelėje žaisdavo su Ianiu Vougiouku, šiemet – su Papagianniu. Lukui dėl mažo ūgio yra sunkiau, bet kad ir kiek minučių žaidžia, visada įneša savo energijos.“

Apibūdindamas šio sezono „Panaithinaikos“ komandą „Žalgirio“ strategas pažymėjo, kad branduolys liko panašus, vadinasi, panašios liko ir klubo idėjos bei sistemos.

„Kai aikštelėje yra mobilūs „centrai“, jie keičiasi ginamaisiais, kai mažiau mobilūs – „Panathinaikos“ gynyba būna standartinė, – kalbėjo Š. Jasikevičius. – Komandoje yra atletiškų žaidėjų, yra žmonių, kurie gerai veržiasi, todėl bus svarbiausia, kad jie nedraskytų mūsų gynybos.“

Kaip N. Waltersui pavyko įsilieti

Į Graikijos sostinę išvyko ir naujasis komandos atakų organizatorius Derrickas Waltonas.

„Jau dviejose treniruotėse jis dirbo šimtu procentų. Jam reikia laiko suprasti, kas darosi aplinkui, laiko suprasti mūsų žaidimo sistemą“, – sakė Š. Jasikevičius.

Ar pavyks šiam amerikiečiui taip puikiai įsilieti į komandą kaip kitam klubo naujokui Nate'ui Waltersui, kuris yra rezultatyviausias, naudingiausias ir daugiausia rezultatyvių perdavimų atliekantis „Žalgirio“ krepšininkas Eurolygoje. Amerikietis vidutiniškai pelno 17 taškų, atlieka 6 rezultatyvius perdavimus ir surenka po 20,7 naudingumo balo.

Eurolygos oficialios svetainės paklaustas, kaip pavyko taip greitai įsitvirtinti naujoje komandoje, 27-erių 193 cm ūgio krepšininkas atsakė: „Treneris liepė žaisti agresyviau ir per daug negalvoti. Manau, tai ir padeda.“

Kalbėdamas apie šio vakaro dvikovą Atėnuose N. Waltersas pabrėžė, kad reikės žaisti kietai, vykdyti savo sistemą. „Jeigu žaidžiame kietai ir visi kartu, tuomet galime rungtyniauti su bet kuria komanda“, – teigė amerikietis.