J. Lowas: „Visi trokšta nugalėti vokiečius“

LŽ 2018 06 16 12:00

Joachimas Lowas prieš ketverius metus sugrąžino pasaulio taurę į Vokietiją. AFP/Scanpix nuotrauka

Pasaulio čempionai Vokietijos futbolininkai sekmadienį Rusijoje pradeda titulo gynybą. F grupės turnyre jie kovos su Meksikos, Švedijos ir Pietų Korėjos rinktinėmis.

Triumfo Rusijoje atveju Vokietijos rinktinės treneris Joachimas Lowas pakartotų aštuonis dešimtmečius gyvuojantį rekordą. Kol kas tik italui Vittorio Pozzo su savo šalies rinktine pavyko laimėti du pasaulio čempionatus iš eilės 1934 ir 1938 metais. Du kartus paeiliui planetos pirmenybes 1958 bei 1962 metais laimėjo Brazilija, tačiau ši rinktinė tai padarė vadovaujama skirtingų trenerių Vicente Feolos ir Aymore Moreiros.

Tiesa, draugiškos repeticijos Vokietijos futbolo gerbėjams didelio įspūdžio nepaliko. Pasaulio čempionai svečiuose 1:2 pralaimėjo Austrijai, o Lėverkuzene 2:1 įveikė Saudo Arabiją, bet po šio mačo sulaukė daug kritikos dėl nykaus žaidimo ir klaidų gynyboje. Vis dėlto J. Lowas turi tvirtą Vokietijos futbolo sąjungos (DFB) pasitikėjimą. Nesvarbu, kaip pasibaigs pasaulio čempionatas, su treneriu sutartis pratęsta iki 2020 metų.

Prieš išvyką į Rusiją 58-erių J. Lowas atsakė į savo šalies žurnalistų klausimus.

Svarbiausi dalykai

– Tik vienam treneriui yra pavykę apginti pasaulio čempionų titulą, tačiau italas V. Pozzo tai padarė beveik prieš šimtmetį. Paaiškinkite, kas bus sunkiausia šiame čempionate?

– Žaidimas aukščiausiu lygiu reikalauja milžiniškų pastangų, susikaupimo ir koncentracijos. Niekada negali pasiduoti anksčiau laiko. Jei tau sekasi, yra grėsmė, kad pasisotinsi pergalėmis. Ir jei prarasi pergalių alkį, ambicingesni varžovai greitai nustums tave nuo pjedestalo. Todėl visuomet sunkiausia išlaikyti esamą žaidimo lygį neprarandant koncentracijos ir nepatiriant nuostolių.

– Kaip pasiekti, kad kiekvienas žaidėjas aikštėje atiduotų viską, ką gali?

– Mano užduotis yra sekti šiuolaikinio futbolo tendencijas ir apie svarbiausias detales informuoti savo žaidėjus. Siekiame būti žingsniu priekyje už varžovus. Būtent todėl daug dėmesio skiriame ateities perspektyvai. Kartais tai atrodo šiek tiek beprotiška ir absurdiška, tačiau visuomet stengiamės pirmieji išmėginti futbolo naujoves. Jei tai pavyksta – įgyjame pranašumą prieš oponentus.

– Kuo skirsis šis pasaulio čempionatas nuo 2014-ųjų pirmenybių Brazilijoje?

– Oro temperatūra bus kitokia. Brazilijoje buvo labai karšta. Be to, rungtynės Rusijoje prasidės vėliau. Brazilijoje mums dažnai teko žaisti dieną ir kaitra labai trukdė susikaupti. Galima prisiminti, kad iki mūsų triumfo jokia Europos rinktinė nebuvo laimėjusi Pietų Amerikoje rengto čempionato. Ten visi tikėjosi brazilų sėkmės, bet nugalėti pavyko mums. Natūralu, kad dėl to Rusijoje būsime laikomi favoritais. Tai neišvengiama. Juk kol kas esame dabartiniai čempionai, laimėjome FIFA Konfederacijų taurę, puikiai pasirodėme atrankos turnyre. Vokietijos rinktinei visuomet keliami aukščiausi tikslai. Šiemet – taip pat.

– Gal turite sėkmės formulę?

– Tam tikra prasme. Jei neturėsi aiškaus ir nuoseklaus plano, pergalės apskritai negali tikėtis. Galų gale, būna situacijų, kai lemiamą vaidmenį suvadina atsitiktinė sėkmė ir įvairūs pašaliniai reiškiniai. Pasakysiu banaliai: visi futbolininkai privalo įvykdyti jiems skirtus uždavinius visu 100 procentų ir būti susitelkę. Tik tuomet gali tikėtis pergalių.

– Kas yra vyriausiasis treneris žaidėjams? Darbininkas? Menininkas? O gal tėvas?

– Trenerio vaidmuo labai įvairus. Su padėjėjais turime daug užduočių. Planuoti komandos ateitį ir viziją, taktiką. Be abejo, būtina atrasti ryšį su futbolininkais, bendrauti su jais, priversti juos pasitikėti tavimi. Taip pat mano užduotis yra palaikyti ryšį su visuomene ir perduoti jai svarbiausią komandos informaciją. Ačiū Dievui, vadovauju nuostabiai komandai, kuri palaiko mane visais atvejais.

Įtampa ir energija

– Vokietija pateko į F grupę kartu su Meksika, Švedija ir Pietų Korėja. Kaip vertinate jums tekusius varžovus?

– Meksika yra labai aukšto lygio komanda, ji gerai pasirengusi taktiškai ir techniškai. Manau, su jais turėsime daug vargo. Švedija lemiamose atrankos varžybose įveikė Italiją, todėl šios komandos negalima nuvertinti. Prieš kelerius metus žaisdami su jais pirmavome 4:0, o rungtynes baigėme 4:4. Švedai pasižymi kovingumu ir puikia komandine dvasia. Tą patį galima pasakyti ir apie Pietų Korėjos rinktinę.

Vis dėlto didžiausias mūsų priešas gali būti mūsų prastas nusiteikimas. Jei eidami žaisti su šiomis komandomis manysime, kad gali pakakti atiduoti 80–90 proc. jėgų – būsime skaudžiai nubausti.

– Visai neseniai turkų kilmės Vokietijos futbolininkai Mesutas Ozilas ir Ilkay Gundoganas fotografavosi su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu ir dėl to sulaukė neigiamos vokiečių sirgalių reakcijos. Kaip vertinate tai?

– Jie abu yra Vokietijos nacionalinės komandos nariai, o sirgalių švilpimas dar niekam nepadėjo. Tikiuosi, kad aistruoliai susitelks tik rinktinės palaikymui ir pamirš asmenines ambicijas. M. Ozilas ir I. Gundoganas taip pat privalės atiduoti visas jėgas aikštėje.

– Kokia dabar yra jūsų komandos sportinė forma?

– Po pastarųjų draugiškų rungtynių mums buvo svarbu nusiraminti ir pailsėti. Kontroliniuose mačuose su Austrijos ir Saudo Arabijos rinktinėmis nežaidėme gerai, nebuvome dinamiški, todėl per paskutines treniruotes prieš čempionatą daugiau dėmesio skyrėme taktiniams dalykams. Pirmosios rungtynės su techniškai stipriai pasirengusia Meksikos rinktine iš mūsų pareikalaus daug jėgų. Tikiuosi, būsime tam pasiruošę. Mūsų komanda tobulėja nuosekliai ir sekmadienį turės pademonstruoti geriausią sportinę formą.

– Patekę į aštuntfinalį ten susidurtumėte su E grupės komandomis, kur žais Brazilija, Šveicarija, Serbija ir Kosta Rika.

– Brazilija yra aiški šios grupės favoritė, o kitoms komandoms teks kovoti dėl antrosios vietos. Tačiau aš manau, kad pavojinga iš anksto galvoti apie atkrintamąsias varžybas, turime susitelkti grupės turnyrui. Nesvarbu, su kuo susitiktume patekę į aštuntfinalį – ten reikės laimėti.

– Koks rezultatas jus tenkintų Rusijoje?

– Didžiausias mūsų noras yra pasiekti finalą. Esame pasaulio čempionai, Konfederacijų taurės laimėtojai, todėl privalome kelti didžiausius tikslus. Neabejoju, kad bus sunku. Šis čempionatas bus konkurencingesnis nei tas, kuris prieš ketverius metus vyko Brazilijoje. Yra daug didelę pažangą padariusių rinktinių ir jų vardyti nėra prasmės – visi žino, kas yra favoritai. Neabejojame, kad visi trokš nugalėti mus ir todėl kiekvienose rungtynėse susidursime su dviguba varžovų energija bei pasipriešinimu.

– Ar dėl to jaučiate spaudimą?

– Jokio spaudimo. Kai prasideda pasaulio čempionatas, aš tiesiog mėgaujuosi rungtynėmis ir jų metų tvyrančia šventine atmosfera. Nėra nieko geriau už šį turnyrą. Futbolininkai čia gauna viską arba nieko. Pasaulio čempionatai suteikia man progą įsikrauti energijos.

Faktai apie pasaulio čempionų trenerį

* Joachimas Lowas gimė 1960 metų vasario 3 dieną Pietvakarių Vokietijoje keturių vaikų šeimoje. Yra vyriausias tarp keturių brolių. Profesionaliai žaidė futbolą „Freiburg“, Frankfurto „Eintracht“, „Stuttgart“ ir „Karlsruhe“ klubuose, o 1995 metais ėmėsi trenerio karjeros.

* Vokietijos rinktinės trenerių štabe pradėjęs dirbti 2004-aisiais, o vyriausiojo trenerio postą perėmęs 2006-aisiais, J. Lowas laikomas revoliucionieriumi, Vokietijos pragmatišką ir drausmingą žaidimą transformavusiu į greitą ir dinamišką futbolą.

* Brazilijoje iškovota pasaulio taurė buvo ne vienintelė aukštuma J. Lowo karjeroje. 2003 metais jis įkopė į 5,9 km aukštyje esančią Kilimandžaro viršukalnę Tanzanijoje. „Tai buvo sunkus kopimas, kurį pasiekėme per penkias dienas. Paskutinę naktį pasiekiau savo psichologinių ir fizinių jėgų ribą. Tada suvokiau, kad gyvenime nėra neįmanomų dalykų“, – prisiminė J. Lowas.

* 2014 metų pasaulio čempionato finale vokiečių triumfą prieš argentiniečius nulėmė įvartis, kurį pelnė po keitimo aikštėje pasirodęs Mario Gotze. J. Lowas papasakojo, kaip motyvavo šį futbolininką: „Pasakiau Mario, kad eitų į aikštę ir įrodytų, jog yra geresnis už Lionelį Messi.“

* J. Lowas savo statusą išnaudoja ir kilniems tikslams. Nuo 2002 metų jis remia socialinius jaunimo futbolo projektus visame pasaulyje.

