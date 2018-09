Italijos ekspremjeras neria į futbolą

BNS 2018 09 28 15:31

Italijos ekspremjeras Silvio Berlusconi ./ Sipa/Scanpix nuotrauka

Italijos ekspremjeras Silvio Berlusconi sugrįžo į futbolo verslą, įsigijęs trečios pagal pajėgumą Italijos futbolo lygos klubą „Monza“, penktadienį informavo jam priklausanti kontroliuojanti bendrovė „Fininvest“.

„Fininvest“ šiandien galutinai įsigijo 100 procentų „SS Monza 1912“ akcijų“, – pažymėjo kompanija.

S. Berlusconi didelis turtas padėjo klubui „AC Milan“ per 9-ąjį ir 10-ąjį dešimtmečius iškovoti aštuonis titulus Italijos aukščiausioje futbolo lygoje (Serie A). Be to, kai S. Berlusconi buvo šio klubo savininkas, jam pavyko tris kartus tapti čempionu: 1989, 1990 ir 1994 metais.

Tačiau pernai balandį 81-erių verslininkas pardavė kontrolinį akcijų paketą.

„Fininvest“ pareiškime pabrėžiama, kad Adriano Galliani, kuris buvo S. Berlusconi dešinioji ranka jam valdant „AC Milan“, atliks svarbų vaidmenį ir trečiojoje lygoje („Serie C“ arba „Lega Pro“) žaidžiančiame klube „Monza“.