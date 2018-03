Ispanai nuskandino „Manchester United“ komandą

„Manchester United“ strategui Jose Mourinho nepavyko auklėtinių nuvesti į Čempionų lygos ketvirtfinalį. Reuters/Scanpix nuotrauka

Ispanų komanda „Sevilla“ ir italų klubo „Roma“ futbolininkai ilgam įsimins šį UEFA Čempionų lygos sezoną. Į šio turnyro ketvirtfinalį „Roma“ pateko pirmą kartą per dešimtmetį, o „Sevilla“ – pirmąkart per 60 metų.

Klubui „Sevilla“ du įvarčius „Old Trafford“ stadione įmušė po keitimo pasirodęs Wissamas Ben Yedderis. Antrąkart istorijoje į Čempionų lygos ketvirtfinalį Ispanijos komanda pateko bendru rezultatu 2:1 nugalėjusi Jose Mourinho treniruojamus „Manchester United“ futbolininkus.

Pirmas šios ketvirtfinalio poros įvartis buvo įmuštas tik per atsakomųjų rungtynių antrą kėlinį. Tiksliai į apatinį vartų kampą kamuolį pasiuntęs Wissamas aikštėje spėjo sužaisti tik dvi minutes. Po to prancūzų žaidėjas pasižymėjo ir antrą kartą, smūgiu galva iš arti padvigubinęs rezultatą. Tai buvo aštuntas jo įvartis per septynias Čempionų lygos rungtynes.

Baigiantis susitikimui šeimininkų ekipos žaidėjas Romelu Lukaku sušvelnino skirtumą, tačiau to nepakako – pralaimėta 1:2. Pasitraukus ilgamečiai treneriui Alexui Fergusonui, Europos klubų varžybų rungtynes „Manchester United“ savo aikštėje pralaimėjo pirmą kartą. Anglų ekipą A. Fergusonas paliko 2013-ųjų gegužę.

„Sevilla“ žaidėjai į anglų klubo vartus kamuolį spyrė 23 kartus. Šį sezoną dar nė vienai ekipai nėra tekę tiek daug sykių spirti kamuolį į Mančesterio komandos vartus jos aikštėje.

„Esu sužavėtas. Tai ypatingas vakaras. Puikiai gynėmės ir pelnytai nugalėjome galingą komandą. O Ben Yedderis nulėmė susitikimo baigtį“, – gerų emocijų neslėpė Sevilijos komandos strategas Vincenzo Montella.

Dviejų įvarčių autorius patikino tą trečiadienio vakarą kaip niekad pasitikėjęs savo jėgomis. „Supratome, kad įvartis sustiprintų vieną ar kitą komandą. Tikėjau savimi ir buvau įsitikinęs, kad įmušiu“, – sakė V. Ben Yedderis.

Pastarąjį kartą tokio rango varžybų ketvirtfinalyje „Sevilla“ žaidė 1959 metais ir tąkart Madrido klubui „Real“ pralaimėjo bendru rezultatu 2:10.

„Manchester United“ treneris Jose Mourinho po kelią į ketvirtfinalį užkirtusios sensacingos nesėkmės taip kalbėjo: „Pirmas įvartis visada svarbus. Ne vien dėl pirmo susitikimo rezultato, bet ir dėl žaidimo charakterio. Nuo pirmų minučių stengėmės žaisti agresyviai. Bes mes neįmušėme, o varžovai palaipsniui perėmė kamuolio kontrolę. Turėjome kelias progas pasižymėti, bet „Sevilla“ komanda įmušė pirma, tuomet žaidimas tapo gerokai emocingesnis. Antras įvartis mus nužudė. Tai futbolas. Mes pralaimėjome, bet rytoj bus dar viena diena, o šeštadienį – dar vienos rungtynės. Gerai, kad žaidėjai neslepia nusivylimo, bet mes neturime laiko sielotis.“

Karčių žodžių anglų komandai negailėjo buvęs Mančesterio ekipos žaidėjas Rio Ferdinando: „Tai buvo baisu. „Manchester United“ atrodė tarsi nepažįstamoji, žaidėjai rungtyniavo nervingai ir atsargiai. Aukščiausio lygio klubai nesirenka, kada žaisti – jie geri visada.“

Paguodos įvartį pelnęs R. Lukaku pripažino, jog tąkart buvo kažkas buvo ne taip. „Kai kurie žaidėjai tarsi slėpėsi. Praleidę įvartį bandėme sustyguoti žaidimą, bet tada ispanai įmušė antrą sykį. Drabužinėje visi nusivylę ir nesupranta, kas nutiko. Dabar beliko kovoti tik dėl paskutinio likusio trofėjaus – Anglijos taurės“, – sakė „Manchester United“ narys.

Tuo metu klubo „Roma“ futbolininkams kelialapį į ketvirtfinalį atnešė Edino Džeko įvartis antro kėlinio pradžioje. Donecko „Šachtar“ futbolininkai Italijoje nė sykio nepataikė į vartų plotą ir rungtynes baigė žaisdami be vieno futbolininko.

Lemiamas susitikimo momentas įvyko 52 minutę, kai E. Džeko prasiveržė vienas prieš „Šachtar“ vartininką ir vienu lietimu pasiuntė kamuolį į tinklą. E. Džeko Čempionų lygoje įmušė jau keturis įvarčius ir pakartojo savo rekordą.

Bendras abiejų rungtynių rezultatas 2:2, tačiau dėka svečiuose įmušto įvarčio toliau keliauja „Roma“. Ketvirtfinalį Romos ekipa pasiekė pirmą kartą per dešimtmetį.

Aštuntfinalis

„Manchester United“ (Anglija) – „Sevilla“ (Ispanija) 1:2 (0:0). Įvarčiai: R. Lukaku (84); W. Ben Yedderis (74 ir 78). I rungtynės – 0:0.

„Roma“ (Italija) – „Šachtar“ (Ukraina) 1:0 (0:0). Įvartis: E. Džeko (52). 79 min. pašalintas I. Ordecas („Šachtar“). I rungtynės – 1:2.