Finišą pasiekė visi lietuviški ekipažai

Antanas Juknevičius (dešinėje) su Dariumi Vaičiuliu pasiekė geriausią Baltijos šalių atstovų rezultatą Dakaro ralyje. www.dakaras.lt nuotrauka

Savaitgalį Pietų Amerikoje pasibaigęs 40-asis Dakaro ralis buvo ypač sėkmingas varžybų veteranui Antanui Juknevičiui. Devintą kartą šiame dykumų maratone startavęs A. Juknevičius kartu su šturmanu Dariumi Vaičiuliu finišavo 12-oje vietoje. Iki šiol tai geriausias rezultatas Dakare tarp visų Baltijos valstybių lenktynininkų.

Finišo liniją kirto ir kiti trys lietuviški ekipažai. Pirmą kartą ralį įveikę Vaidotas Žala su Sauliumi Jurgelėnu užėmė 18-ąją vietą, Benediktas Vanagas su Sebastianu Rozwadowskiu – 30-ąją. Motociklininkų klasėje iki finišo pavyko atvažiuoti Baliui Bardauskui (81 vieta).

Sunkumai grūdina

Automobilių įskaitoje šiemet Dakaro ralį pabaigė bent dvigubai mažiau ekipažų nei jį pradėjo – vos 43 iš 92 (47 proc.).

Praėjusiame ralyje 21-ąją vietą užėmę A. Juknevičius su D. Vaičiuliu šiemet turėjo tikslą įsisprausti į elitiniu vadinama pirmąjį 20-tuką. Lietuviams su „Toyota“ visureigiu pavyko išvengti techninių problemų ir laiko nuobaudų, tad jie kasdien kopė aukštyn. A. Juknevičius teigė svajojęs pagriebti ir 11-ąją poziciją, bet iki jos galutinėje įskaitoje pritrūko beveik 10 minučių.

„Šis Dakaro ralis buvo labai sunkus. Kiekvienas kartas finiše suteikia naujų jausmų – pirmasis labiausiai įsirėžęs, svarbiausias, bet šis beveik niekuo nenusileidžia pirmam. Dar kartą įrodėme, kad mums, lietuviams, sunkumai yra pati geriausia aplinka atsiskleisti. Daugiau negu pusė mašinų nebaigė šio Dakaro, o mes pasiekėme savo tikslą. Visi lietuviai – aukščiau nei praėjusiais metais, manau, kad turime kuo didžiuotis“, – po finišo džiaugėsi A. Juknevičius.

Lenktynininkas teigė jau dabar pradedantis galvoti apie 2019-ųjų Dakaro ralio maratoną.

Nemažiau patenkintas buvo ir pirmą kartą Dakaro ralio maratoną įveikęs Vaidotas Žala. Po dviejų nesėkmingų bandymų šiemet jam pagaliau pavyko pasiekti finišą ir tą padaryti 18-oje vietoje. V. Žala pažymėjo, kad apibendrinti šį pasiekimą dar sunku. Esą reikia laiko viską išanalizuoti ir suprasti.

Prasčiau sekėsi B. Vanagui. Šeštame Dakare važiavusi lietuvį nuolat persekiojo techninės problemos, lenktynininkas du kartus vertėsi, taip prarasdamas daug laiko. Be to, B. Vanagui už praleistus kelis kontrolės punktus buvo skirta 24 val. bauda, tad galutinėje įskaitoje jis finišavo tik 30-as.

Tarp finišavusiųjų 85 motociklininkų (iš 139) buvo ir vienintelis Lietuvos atstovas B. Bardauskas. Jis nesivaikė aukštų vietų, lietuvio tikslas buvo tiesiog atvažiuoti į Dakaro ralio finišą ir įgyvendinti seną savo svajonę. 2009-aisiais B. Bardauskui siekti tikslo sutrukdė ralyje patirta avarija, po kurios jis susilaužė abi rankas. Dabar pasiekęs savo svajonę, B. Bardauskas šį pasiekimą skyrė pernai gimusiam sūnui Perkūnui. Motociklininkas taip pat prisipažino, kad šis ralis buvo neįtikėtinai sunkus tiek psichologiškai, tiek fiziškai, o jo rankas nusėjo nuospaudos.

Ispanas Carlosas Sainzas Dakare nugalėjo po 8 metų pertraukos./AFP/Scanpix nuotrauka

„Peugeot“ triumfas

Motociklų įskaitoje pirmą kartą istorijoje laimėjo sportininkas iš Austrijos – Matthias Walkneris padovonojo KTM komandai jau 17-ąją pergalę iš eilės. Keturračių klasėje triumfavo vietinis herojus Ignacio Casale, artimiausią varžovą aplenkęs daugiau nei pusantros valandos.

Absoliučioje Dakaro automobilių kategorijos įskaitoje ir vėl triumfavo prancūzų „Peugeot“. Šios komandos lenktynininkas ispanas Carlosas Sainzas prieš paskutinį etapą buvo susikrovęs net 46 min. persvarą prieš artimiausią varžovą iš Kataro Nasserą Al-Atiyah („Toyota“), o trečią vietą užėmė pastarojo komandos draugas pietų afrikietis Ginielis De Villiersas.

Net 13 kartų Dakaro ralyje nugalėjęs prancūzas Stephane'as Peterhanselis („Peugeot“) šiemet liko tik ketvirtas. Legendinis prancūzas ilgai pirmavo ralyje, tačiau jo planus sujaukė avarija 7 greičio ruože Bolivijoje. S. Peterhanselis trenkėsi į akmenis ir sulaužė automobilio važiuoklę. Remontas truko beveik dvi valandas ir prancūzas prarado lyderio pozicijas, o po to iškrito ir iš prizininkų trejeto. S. Peterhanselis po finišo aiškino, kad klaidos ir gedimai pareikalavo net 3 valandų remonto trasoje, o to esą yra per daug siekiant aukščiausių pozicijų varžybose.

55-erių C. Sainzas Dakaro ralyje nugalėjo antrą kartą. 2010-aisiais jis triumfavo su „Volkswagen“ bolidu. O šiemet jam pavyko efektyviai pasinaudoti pagrindinių konkurentų klaidomis.

„Kartu su „Peugeot“ komanda jėgas suvienijome prieš 2015-ųjų Dakarą. Tris kartus iš eilės man nepavykdavo pasiekti finišo, todėl galiausiai esu labai laimingas, kad pavyko nugalėti“, – sakė C. Sainzas. Ispanų ralio veteranas teigė nežinantis, ar sugrįš į legendines lenktynes po metų. Juolab „Peugeot“ komanda nusprendė trauktis iš šių varžybų.

Sunkvežimių įskaitoje triumfavo rusas Eduardas Nikolajevas su „Kamaz“. Rusų gamintojas „Kamaz“ Dakare laimėjo jau 14 kartą.

Dakaro rezultatai

Automobiliai. 1. C. Sainzas („Peugeot“) 49 val. 16 min. 18 sek.; 2. N. Al-Attiyah („Toyota“) +43:40; 3. G. de Villiersas („Toyota“) +1:16:41; 12. A. Juknevičius („Toyota“) +12:49:18; 18. V. Žala („Toyota“) +16:12:42; 30. B. Vanagas („Toyota“) +45:16:45.

Motociklai. 1. M. Walkneris (KTM) 43 val. 6 min. 1 sek.; 2. K. Benavidesas („Honda“) +16:53; 3. T. Price'as (KTM) +23:01; 81. B. Bardauskas +56:23:42.

Keturračiai. 1. I. Casale („Yamaha“) 53 val. 47 min. 04 sek.; 2. N. Cavigliaso („Yamaha“) +1:38:52; 3. J. G. Ferioli („Yamaha“) +2:08:14.

Sunkvežimiai. 1. E. Nikolajevas („Kamaz“) 54 val. 57 min. 37 sek.; 2. S. Viazovičius („Maz“) +3:57:17; 3. A. Mardejevas („Kamaz“) +5:22:34.