Finale – vėl Kaunas prieš Vilnių

Prognozuojama, kad LKL finalo serija neužsitęs ilgai. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotraukos

Šiandien Kaune prasidedanti Lietuvos krepšinio lygos (LKL) finalo varžybų iki keturių pergalių serija bus klasikinė – „Žalgiriui“ iššūkį mes principinis varžovas Vilniaus „Lietuvos rytas“.

Per 25 metų LKL istoriją „Žalgiris“ su „Lietuvos rytu“ finale grūmėsi 16 kartų. 11 sykių triumfavo kauniečiai, 5 – vilniečiai. Pastarąjį kartą jie dėl čempionų taurės susikibo 2015-aisiais. Tuomet 4:0 nugalėjo „Žalgiris“.

Aiškiu finalo favoritu laikomam Kauno klubui šiųmetis triumfas būtų jau aštuntas iš eilės – žalgiriečių dominavimo LKL era prasidėjo 2011-aisiais. Iš viso jie Lietuvos čempionais yra tapęs 19 kartų.

Žinomas krepšinio treneris Rimantas Endrijaitis finalo išvakarėse „Lietuvos žinioms“ sakė, kad po pertraukos sugrįžtanti Kauno ir Vilniaus priešprieša jį džiugina: „Tai tradicinė senų varžovų kova, kelianti didesnį nei įprasta susidomėjimą. Manau, žmonėms įdomiau, kai „Žalgiris“ kovoja su „Lietuvos rytu“, o ne su Klaipėdos „Neptūnu“ ar Panevėžio „Lietkabeliu“. Šįsyk ir arenų tribūnos bus pilnesnės, klubai daugiau uždirbs. Visiems bus gerai.“

– Per pusfinalio serijos varžybas „Lietuvos rytas“ 3:2 įveikė „Neptūną“, bet klaipėdiečių treneris Kazys Maksvytis pareiškė, kad jo komanda buvo stipresnė. Kaip tai paaiškinti? – paklausėme Rimanto Endrijaičio.

– Reikšti savo nuomonę nedraudžiama. Tačiau vertinant objektyviai reikia pripažinti, kad „Lietuvos ryto“ ekipa buvo galingesnė ir įvairesnė, tad vilniečių treneris Rimas Kurtinaitis turėjo didesnį pasirinkimą. „Neptūno“ lyderiai per lemiamas rungtynes prisirinko pražangų, bet ar dėl to reikia kaltinti teisėjus? Strategas turėtų įvertinti, iki kokios ribos arbitrai leidžia grumtis, ir perspėti savo žaidėjus. K. Maksvytį apėmė emocijos. Natūralu, nes jei po pralaimėjimo treneris girtų teisėjus, niekas to nesuprastų.

– Ar LKL finale galime tikėtis intrigos?

– Manau, nedidelę intrigą „Lietuvos rytas“ palaikys. Bet jeigu analizuotume abiejų komandų sudėtis, būtų akivaizdu, kad „Žalgiris“ turi pranašesnių krepšininkų kiekvienoje pozicijoje. „Lietuvos ryto“ rezultatai daug priklauso nuo to, kaip pasirodys „centrai“ Loukas Mavrokefalidis ir Martynas Echodas, kaip jausis Rokas Giedraitis. Vilniečių gynybos linijai stinga stabilumo. Tačiau R. Kurtinaitis mėgsta taikyti netikėtą spaudimo po visą aikštę taktiką, todėl per ankstesnes tarpusavio rungtynes su „Žalgiriu“ yra užklupęs varžovus nepasiruošusius. Galbūt žalgiriečiai šią seriją pasitiks atsipalaidavę, atostogų nuotaikomis. Tai sustiprintų vilniečių šansus „iššauti“.

– Teisėjų laukia intensyvi finalo serija?

– Jie taip pat negalės atsipalaiduoti. Visi žinome, kaip „Žalgirio“ strategas Šarūnas Jasikevičius mėgsta paspausti, paauklėti arbitrus, patikrinti jų psichologinę tvirtybę. Tai – tam tikra trenerių darbo dalis, daug kas taip daro. Nustebino Š. Jasikevičiaus impulsyvus elgesys per trečiąsias pusfinalio rungtynes su Panevėžio „Lietkabeliu“. Jo komanda užtikrintai pirmavo, visus ėmė nuobodulys, bet Šaras gavo dvi technines pražangas ir taip išjudino tiek žaidėjus, tiek publiką.

Neabejoju, kad Š. Jasikevičiaus šou išvysime ir finale. R. Kurtinaitis taip pat paspaudžia teisėjus, bet yra santūresnis, stengiasi neperžengti ribos ir nepalikti komandos aikštelėje vienos.

Rimantas Endrijaitis: "Lietuvos rytas" tikrai gali iškovoti vieną pergalę. Jei bus dvi - tai jau sėkmė šiai komandai."

– Kaip vertinate padėtį „Lietuvos ryte“, kai, dar nesibaigus sezonui, R. Kurtinaičiui už nugaros jau deramasi su kitu treneriu?

– To neturėtų būti. Kita vertus, dabar ne tik sporte, bet ir politikoje stinga elementarios etikos, pagarbos žmogui. R. Kurtinaičiui – pats sezono pikas. Jis kovoja dėl vietos LKL finale ir staiga sužino, kad bus nereikalingas. Tiesiog paaukojamas. Leiskite treneriui baigti sezoną ir tuomet pasakykite: „Ačiū, viso gero.“ Tokiu atveju, kaip teisingai nurodė R. Kurtinaitis, sunku reikalauti iš žaidėjų atiduoti visas jėgas – juk jie žino, kad kitą sezoną dirbs su kitu treneriu.

– O kaip dėl situacijos „Žalgiryje“? Beveik kasdien plaukia gandai, esą Š. Jasikevičių kviečia „Barcelona“, Maskvos CSKA ir net Toronto „Raptors“.

– Tačiau šie gandai – teigiami ir pozityvūs. Galime tik pasidžiaugti, kad turime jauną ir perspektyvų trenerį, kuriuo rimtai domisi didieji klubai. Nors prieš porą metų viskas atrodė kitaip. „Žalgirio“ direktorius Paulius Motiejūnas pasitikėjo Š. Jasikevičiumi, ir ši įžvalga pasirodė teisinga. Šaras „Žalgiryje“ turi didelį autoritetą. Nemanau, kad užsienio klubų pasiūlymai gali neigiamai paveikti jo žaidėjus.

– Kokią finalo serijos baigtį prognozuotumėte?

– Neabejoju „Žalgirio“ pergale. Jai pasiekti veikiausiai prireiks penkerių rungtynių – rezultatas bus 4:1. „Lietuvos rytas“ tikrai gali iškovoti vieną pergalę. Jei bus dvi, tai jau sėkmė šiai komandai. Senų varžovų finale nestigs ažiotažo. Jį dar labiau didins neaiškumai dėl trenerių ateities.

Trenerių mintys

Šarūnas Jasikevičius („Žalgiris“): „Finalo serija atrodo ilga, tačiau viskas vyksta labai greitai. Tik pradedi žaisti ir jau matai, kad tau svyla padai, arba galutinė pergalė – čia pat. Po ketvirtfinalio ir pusfinalio norėjome šiek tiek atsikvėpti, pakoregavome treniruočių režimą. Stengėmės kuo mažiau sportuoti salėje ir taip pravėdinti galvas.

„Lietuvos rytas“ dabar pajutęs gerą ritmą. Mums bus svarbu neleisti varžovams bėgti į greitą puolimą ir priversti žaisti pozicinį krepšinį, prižiūrėti jų snaiperius. Per ankstesnes tarpusavio rungtynes išvydome visokių „Lietuvos ryto“ trenerio sprendimų, tad finale kuo nors nustebinti bus nelengva. Laukia sunki serija, teks atiduoti visas jėgas ir širdis.“

Rimas Kurtinaitis („Lietuvos rytas“): „Per reguliarųjį sezoną įveikėme „Žalgirį“ du kartus, buvome lygiaverčiai varžovai, bet tai – jau istorija. Viską teks įrodinėti iš naujo. Manau, esame pajėgūs kautis su „Žalgiriu“. Ar sugebėsime laimėti? Bus matyti.

Vienas klubo sezono tikslų buvo iškopti į LKL finalą. Smagu, kad pavyko jį pasiekti. Ilga pusfinalio serija atėmė daug jėgų, bet privalome jas atgauti iki šeštadienio. Toks mūsų darbas. Komandoje jaučiamas nuovargis, tačiau mūsų žaidimo ritmas dabar geras.“

Finalo tvarkaraštis

Birželio 9 d. 17.20 „Žalgiris“ – „Lietuvos rytas“ Birželio 11 d. 18.50 „Lietuvos rytas“ – „Žalgiris“ Birželio 14 d. 18.50 „Žalgiris“ – „Lietuvos rytas“ Birželio 16 d. 17.20 „Lietuvos rytas“ – „Žalgiris“ *Birželio 18 d. 18.50 „Žalgiris“ – „Lietuvos rytas“ *Birželio 20 d. 18.50 „Lietuvos rytas“ – „Žalgiris“ *Birželio 22 d. 18.50 „Žalgiris“ – „Lietuvos rytas“

* – jei prireiks