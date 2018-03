Eurolyga: Kauno „Žalgiris“ nugalėjo Maskvos CSKA

zalgiris.lt 2018 03 30 22:19

pixabay.com nuotrauka

Eurolygos 29-ojo turo rungtynėse Kaune susirinkę žiūrovai tapo pagerinto „Žalgirio“ arenos lankomumo rekordo bei žalgiriečių pergalės 85:73 (23:18, 25:24, 16:18, 21:13) prieš galingąją Maskvos CSKA liudininkais.

Rungtynės su CSKA startavo be didesnės žvalgybos: tritaškį įsmeigė Kevinas Pangosas, puikų Pauliaus Jankūnų perdavimą taškais pavertė Brandonas Daviesas, o reidu link krepšio kauniečius į priekį 7:6 išvedė Vasilije Micičius. Šeimininkai puolime toliau nestabdė ir po antrojo K.Pangoso tolimo dūrio, sėkmingo B.Davieso žaidimo ir taiklių Antano Kavaliausko baudų diktavo savo sąlygas – 14:10. Svečiams rezultatą išlyginus (14:14), dar kartą be priekaištų suveikė K.Pangoso bei B.Davieso tandemas, užtikrintu žaidimu pasižymėjo dėjimu krepšį drebinęs A.Kavaliauskas, netrukus CSKA pertraukėlę tritaškiu per rankas provokavo atstumą iki 23:16 didinęs Beno Udrihas. Per likusį laiką „Žalgiris“ nepasižymėjo, tačiau išlaikė apčiuopiamą pranašumą ir pirmąjį ketvirtį baigė pirmaudami 23:18.

Antrajame kėlinyje savo vertę po krepšiais įrodinėjo B.Daviesas, aktyviai savo paslaugas siūlė iš vidutinio nuotolio pataikęs Edgaras Ulanovas – 27:22. Tuomet darbo ėmėsi komandos kapitonas P.Jankūnas, kuris ne tik privertė svečius greitai išnaudoti leistiną komandinių pražangų limitą, tačiau ir apšaudė varžovus iš įvairių padėčių bei sulaukęs V.Micičiaus prasiveržimo truktelėjo komandą į priekį rezultatu 36:27. Antroje kėlinuko dalyje žaidimą į savo rankas vėl perėmė patikrintas K.Pangoso ir B.Davieso duetas, bet dukart iš toli pataikę maskviečiai artėjo iki 40:37. Šarūno Jasikevičiaus nurodymus po pasitarimo puikiai įgyvendino penktą rezultatyvų perdavimą įsirašęs K.Pangosas bei pražangos nepaisęs P.Jankūnas, čia pat K.Pangosas neklydo ir pats atakuodamas krepšį, „2+1“ rinko ir E.Ulanovas, o geras nuotaikas „Žalgirio“ arenoje kiek apkartino iš aikštės vidurio su sirena pataikęs buvęs žalgirietis Leo Westermannas – 48:42.

Po didžiosios pertraukos pirmuosius taškus prasiveržimu pelnė Artūras Milaknis, tačiau aukštesnę pavarą įjungę svečiai pavojingai artėjo – 51:49. CSKA krepšininkai vėl gana anksti išnaudojo komandinių pražangų limitą, bet kauniečių puolimas užbuksavo ir tuo pasinaudoję varžovai po labai ilgos pertraukos persvėrė rezultatą (54:55).

Situaciją Lietuvos čempionai aukštyn kojomis apvertė dažnai stodami prie baudų metimų linijos ir sulaukę aštraus B.Udriho reido krepšio link – 62:57. Prieš pat lemiamą rungtynių atkarpą triukšmo bangą dar labiau sprogdino pasitikėjimą savimi įgavęs B.Udrihas, tačiau šįkart skaudų paskutinį žodį tarė iš toli pataikęs Nando De Colo – 64:60.

Ketvirto kėlinio pradžia dar labiau įkvėpė žalgiriečius, kuomet iki tol tylėjęs Aaronas White‘as atliko triuškinantį dėjimą, išprovokavo nesportinę pražangą, o rekordinį pranašumą tolima bomba sukūrė K.Pangosas – 74:62. Eurolygos lyderius į dar didesnę duobę siuntė tritaškį iš krašto įsūdęs A.Milaknis bei greito puolimo smaigalyje spurtą iki 16:0 pratęsęs A.Kavaliauskas – 80:62.

Nors CSKA nutraukė įspūdingą kauniečių atkarpą, apmažino deficitą, su labai sunkiai atrodančius puolimu prieš sparčiai tirpstantį laiką jiems pakovoti atrodė itin sunku – 82:70. Per likusias 65 sekundes Lietuvos čempionų pergalę 85:73 prieš galingąją CSKA įtvirtino rezultatyviausias šeimininkų žaidėjas B.Daviesas ir dvigubą dublį atlikęs K.Pangosas.

„Žalgiris“: B.Daviesas 17 (5 atk. kam.), K.Pangosas 15 (3/3 trit., 11 rez. perd., 2 per. kam.), P.Jankūnas 13 (2 per. kam.), A.Kavaliauskas 11 (5 atk. kam.), B.Udrihas 9, V.Micičius 6, A.Milaknis 5, E.Ulanovas 5 (6 atk. kam.), A.White‘as 4, M.Sajus 0, P.Valinskas 0.

CSKA: N.De Colo 18 (2 per. kam.), K.Hinesas 12 (5/5 dvit.), N.Kurbanovas 7 (5 atk. kam.).