Dviženklį deficitą ištirpdęs „Neptūnas“ krito dvikovos pabaigoje

LŽ 2018 10 25 11:17

"Neptūno" krepšininkai Ostendėje neįstengė iškovoti antros pergalės. basketballcl.com nuotrauka

Klaipėdos „Neptūnas“ FIBA Čempionų lygos rungtynėse Ostendėje panaikino 15 taškų skirtumą, tačiau nedovanotinai klydo susitikimo pabaigoje ir 89:91 pripažino „Filou“ krepšininkų pranašumą.

Likus minutei iki susitikimo pabaigos Tomas Delininkaitis pataikė abu baudų metimus bei suteikė uostamiesčio ekipai 2 taškų pranašumą (89:87). Vis dėlto tai buvo paskutinieji klaipėdiečių taškai šiose rungtynėse, o Belgijos komanda pasinaudojusi „Neptūno“ klaidomis ir atkovotais kamuoliais puolime pelnė 4 taškus iš eilės ir iškovojo pirmąją pergalę Čempionų lygoje.

„Manau, kad nepakanka žaisti du kėlinius, kad iškovotumei pergalę, – po pralaimėjimo sakė klaipėdiečių treneris Kazys Maksvytis. – Paskutinę minutę turėjome 2 taškų persvarą, tačiau Ostendės krepšininkai po mūsų krepšiu atsikovojo du kamuolius, o tai mums kainavo pergalę. Per ilgąją pertrauką pakeitėme taktiką ir sugrįžome į rungtynes. Kovojome be dviejų įžaidėjų – vienas (Paulius Dambrauskas) susitikimo metu patyrė traumą, kitas (Lorenzo Williamsas) prieš mačą sirgo. Tai nepasiteisinimas, tačiau sumažėjusi rotacija ir spurtas ketvirtajame kėlinyje kainavo mums daug jėgų, galbūt dėl to prasčiau kovojome dėl atšokusių kamuolių.“

K. Maksvyčio auklėtiniai pirmoje susitikimo pusėje nesugebėjo sulaikyti varžovų antpuolio – antrojo ketvirčio pradžioje 10:0 startavusi „Filou“ įgijo dviženklį pranašumą (24:36), kurį vėliau padidino iki 15 taškų (37:52).

Klaipėdiečiai iki ilgosios pertraukos deficitą ištirpdė iki vienženklės ribos (46:54).

„Neptūną“ pirmoje mačo dalyje į priekį traukė komandos veteranai Simas Galdikas ir T. Delininkaitis, kartu iš žaidimo pataikę visus 7 metimus bei pelnę puse komandos taškų – 23.

Įpusėjus ketvirtajam kėliniui Laurynas Beliauskas pelnė dvitaškį ir pirmą kartą šiose rungtynėse „Neptūną“ išvedė į priekį (79:78). Likus 105 sekundėms iki susitikimo pabaigos Kyle‘as Weaveris pelnė dvitaškį su pražanga bei išvedė „Neptūną“ į priekį 87:86. Vis dėl rungtynių pabaigą sėkmingiau sužaidė Ostendės krepšininkai.

Galingai Klaipėdos ekipoje pasirodė Tomas Delininkaitis. 36-erių veteranas per 22 minutes pelnė 26 taškus (1/1 dvit., 5/6 trit., 9/9 baud.).

D grupė

Ostendės „Filou“ – Klaipėdos „Neptūnas“ 91:89 (26:24, 28:22, 19:18, 18:25). „Filou“: E. Lasisi, T.J. Williamsas ir D. Djordjevičius po 14 tšk., M. Maričius 12, N. Djurišičius 11; „Neptūnas“: T. Delininkaitis 26, O. Olisevičius ir K. Weaveris po 13, S. Galdikas 12.

Lentelė

(pergalės, pralaimėjimai, pelnyta ir praleista taškų)