Debiutantai driokstelėjo: pirma pergalė ir kurioziškas rekordas

„Gran Canaria“ žaidėjai triumfuoja – per klubo istoriją iškovota pirma pergalė Eurolygoje. euroleague.net nuotrauka

Pirmą kartą per klubo istoriją Eurolygoje rungtyniaujančiai Las Palmo „Gran Canaria“ (Ispanija) ekipai nereikėjo ilgai laukti pirmos pergalės.

Pirmą kartą koją į pajėgiausią Europos krepšinio klubų turnyrą įkėlę debiutantai jau antrame ture antradienį suraitė metraštyje naują įrašą: savoje arenoje 87:76 įveikta legendinė ispanų „Barcelona“.

Nuo antros iš eilės nesėkmės turnyre Barselonos krepšininkus bandė ištraukti paskutinį metimą atlikęs buvęs žalgirietis Kevinas Pangosas, tačiau iš vidutinio nuotolio mestas kamuolys į krešį neįkrito. Iš viso kanadietis pelnė 11 taškų.

„Esame labai patenkinti pergale – ir žaidėjai, ir aistruoliai, ir klubas, – per spaudos konferenciją geras emocijas skleidė nugalėtojų treneris Salva Maldonado. – Tokie laimėjimai suteikia pasitikėjimo.

Mūsų klubas jau turi pirmą pergalę Eurolygoje. Mes atėjome čia konkuruoti ir suteikti gerbėjams džiaugsmo. Man patiko, kaip šiandien žaidėme“.

Per šį susitikimą turnyro debiutantai sugebėjo pagerinti daugiau nei 18 metų senumo rekordą: Las Palmo komandos 211 cm ūgio vidurio puolėjas penkias asmenines pražangas sugebėjo surinkti per aikštelėje praleistą vieną minutę ir 51 sekundę. Iki šiol penkias pražangas Eurolygoje greičiausiai – per tris minutes ir 26 sekundes – 2002-ųjų balandžio 4 dieną buvo surinkęs Permės „Ural-Great“ žaidėjas Viačeslavas Šušakovas.

1963 metais įkurtas Las Palmo krepšinio klubas iki šių metų pasirodymo Eurolygoje 12 sezonų varžėsi Europos taurės ir ULEB taurės turnyruose. Geriausias pasiektas rezultatas – 2015 metais žaista finale. Iki 1984 metų „Gran Canaria“ varžėsi antrame Ispanijos divizione. Pelnęs kelialapį į Ispanijos elitą, po sezono klubas jame neišsilaikė. Per dešimtį metų ekipa tai iškopdavo į aukščiausiąją lygą, tai iškrisdavo. Tarp Ispanijos pajėgiausių klubų „Gran Canaria“ įsitvirtino nuo 1995-ųjų.

Eurolygoje pamažu ryškėja lyderiai. Antrą pergalę turnyre iškovojo Maskvos CSKA, svečiuose 89:86 nugalėjęs Tel Avivo „Maccabi“ krepšininkus. Šiems tai buvo antra nesėkmė.

Toks pat atkaklus mūšis vyko ir Miunchene, kur vietos „Bayern“ 80:79 nukovė lietuvio Luko Lekavičiaus atstovaujamą Atėnų klubą „Panathinaikos“. 10 min. žaidęs Lukas pelnė 6 taškus (dvitaškiai 2/2, baudų metimai 2/2).

2 turas

„Gran Canaria“ (Ispanija) – „Barcelona“ (Ispanija) 87:86 (18:26, 26:18, 20:25, 23:17). Ch. Evansas 19 tšk. (5 rez. perd.), C. Hannahas 14, K. Tillie ir D.J. Strawberry po 13; K. Kuričius 24 (3–4/6), A. Tomičius 18, K. Pangosas 11.

„Bayern“ (Vokietija) – „Panathinaikos“ (Graikija) 80:79 (20:20, 20:21, 16:17, 24:21). N. Dedovičius 19, D. Barthelis 12, D. Bookeris ir V. Lučičius po 11; K. Langfordas 18, K. Mitoglu 10 (6 atk. kam.), N. Calathesas 9 (8 rez. perd.).

„Maccabi“ (Izraelis) – CSKA (Rusija) 86:89 (22:24, 24:26, 22:17, 18:22). A. Caloiaro 21 (3–3/4), M. Rollas (3–3/4) ir T. Blackas (7 atk. kam.) po 15; N. De Colo 27 (3–4/6), K. Hinesas 14, C. Higginsas 13.

„Darussafaka“ (Turkija) – „Budučnost“ (Juodkalnija) 71:63 (14:25, 25:10, 14:14, 18:14). Ž. Peineris 15, S. Kiddas 12, M. Ericas 10 (6 atk. kam.); N. Gordičius ir E. Clarkas po 11, N. Ivanovičius 10.