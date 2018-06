Cristiano Ronaldo beliko tik ironiškai šypsotis

Ispanijos rinktinė dar niekada nėra nugalėjusi pasaulio ar Europos čempionato šeimininkų.SIPA/Scanpix nuotraukaKai kurie specialistai mano, jog portugalų puolėjui Cristiano Ronaldo turėjo būti parodyta raudonoji kortelė.SIPA/Scanpix nuotrauka

11 metrų baudinio neišnaudojusiam Portugalijos rinktinės lyderiui Cristiano Ronaldo nepavyko pavyti rezultatyviausio pasaulio čempionato žaidėjo Harry Kane'o. Negana to, Europos čempionai portugalai paskutinėmis minutėmis vos nepraleido įvarčio, kas jiems būtų užtikrinę absoliutų fiasko.

Tokios intrigos Rusijoje vykstančiame pasaulio futbolo čempionate dėjosi per paskutinio turo rungtynes A ir B grupėse. Po jų paaiškėjo, jog savaitgalį aštuntfinalyje tarpusavyje kausis 2010-ųjų planetos čempionė Ispanija ir varžybų šeimininkė Rusija, o Portugalija kausis su nė vieno įvarčio planetos pirmenybėse nepraleidusia Urugvajaus rinktine.

Dėmesio centre

Didžiausios intrigos buvo laukiama B grupėje, kur paskutiniame ture dėl dviejų bilietų į atkrintamąsias varžybas kovojo trys komandos.

„Tikslas pasiektas. Esame dėmesį sutelkę ir susikoncentravę į atkrintamąsias varžybas. Pirmyn, Portugalija“, – tokią žinutę po lygiųjų 1:1 su Iranu socialiniame tinkle „Facebook“ parašė keturis įvarčius čempionate pelniusi portugalų žvaigždė C. Ronaldo.

Per šį susitikimą jis ne kartą buvo atsidūręs dėmesio centre. Štai portugalams pirmaujant 53 minutę C. Ronaldo galėjo padvigubinti persvarą, kai buvo pargriautas ir po peržiūros VAR teisėjas skyrė 11 metrų baudinį. Smūgis nebuvo įspūdingas – kamuolį atrėmė puikiai šiame čempionate žaidęs vartininkas Alireza Beiranvandas.

Taip C. Ronaldo per 52 metus tapo pirmuoju portugalu, kuris tokiose varžybose neįmušė 11 m baudinio.

Dėmesio centre C. Ronaldo vėl atsidūrė likus žaisti dešimt minučių: puolėjas pargriovė varžovą ir trenkė į veidą. Teisėjas kaltininkui parodė geltonąją kortelę.

Buvęs „Manchester United“ ir Danijos rinktinės vartininkas Peteris Schmeichelis, komentuodamas šias rungtynes, negailėjo kritikos portugalų žvaigždei.

„Iraniečiai labiau norėjo žaisti futbolą nei varžovai. Jie norėjo laimėti, – sakė specialistas. – Antrame kėlinyje Ronaldo buvo visiškai nepastebimas. Jis neišnaudojo savo progų pirmame kėlinyje ir net nerealizavo 11 metrų baudinio. Atrodo, didieji futbolininkai negali tokiose situacijose klysti, bet tai padarė argentinietis Lionelis Messi ir pakartojo Ronaldo. Niekam nepaslaptis, jog portugalas nori laimėti „Auksinį batelį“, tačiau dabar žengia už Harry Kane'o nugaros. Ronaldo žaidė blogai. Jis gavo geltonąją kortelę, kuri turėjo jį padaryti laimingu. Ir jis iš tiesų šypsojosi, išvydęs ją prieš save. Portugalas trenkė alkūne varžovui į veidą. Galima ginčytis, ar tai buvo netyčia, bet teisėjo verdiktas turėjo būti vienareikšmiškas – raudonoji kortelė“.

33 metų puolėjui C. Ronaldo tai buvo 37 rungtynės pasaulio ir Europos čempionatuose. Tiek pat susitikimų yra sužaidęs ir vokietis Miroslavas Klose. Pirmas šiame sąraše yra kitas Vokietijos žaidėjas Bastianas Schweinsteigeris, sužaidęs 38 rungtynes.

Pakėlė Irano prestižą

Iraniečiai rezultatą išlygino jau per pridėtą teisėjo laiką, tačiau netrukus turėjo idealią progą pasižymėti ir taip išsiųsti portugalus namo, tačiau Mehdi Taremi spirtas kamuolys skriejo šalia vartų.

„Pirmiausia noriu padėkoti Irano liaudžiai už palaikymą. Žaisti pasaulio čempionate buvo mano svajonė, – po susitikimo kalbėjo Irano ekipos vartininkas. – Mums nepavyko patekti į kitą etapą, todėl nejaučiu jokių jausmų. Jei būtume laimėję, jei būčiau sugebėjęs atmušti tą kamuolį (smūgiuotą įvartį pelniusio Ricardo Quaresmos – red.), tai būtų didelis stimulas didžiuotis. Deja, nesugebėjau padėti savo rinktinei. Iš pradžių buvo sunku, juk žinojome, koks stiprus varžovas. Jei per paskutinę ataką Taremi būtų pataikęs į vartų plotą, būtume išplėšę pergalę“.

Ispanijos rinktinė dar niekada nėra nugalėjusi pasaulio ar Europos čempionato šeimininkų.SIPA/Scanpix nuotrauka

Irano rinktinę treniruojantis portugalas Carlosas Queirozas FIFA puslapiui pasakė tokius žodžius: „Jei futbole būtų kokia nors teisybė, šių rungtynių nugalėtojas būtų Iranas. Tačiau teisingumas futbole neegzistuoja“.

Strategas apgailestavo, jog nepavyko su savo auklėtiniais iškopti į kitą čempionato etapą.

„Esu nusivylęs, jog mano svajonė neišsipildė. Komanda nepateko į atkrintamąsias varžybas. Man reikia tai išgyventi, – kalbėjo C. Queirozas. – Žaidėme garbingai, manau, mums pavyko pakelti Irano, kaip šalies, prestižą. Po metus trukusio sunkaus pasirengimo čia atvažiavau vedinas vienos minties – patekti į atkrintamąsias varžybas. Apmaudu, kad gerbėjus nuvylėme“.

Tačiau jis buvo maloniai nustebęs, jog Irano futbolo federacija pasiūlė dar pratęsti sutartį.

Nepalanki statistika ispanams

Per kitas B grupės rungtynes aikštelėje taip pat buvo karšta: Marokas dukart pirmavo prieš ispanus, o akistata baigėsi 2:2. Taip Ispanija grupėje užėmė pirmą vietą.

Maroko treneris Herve Renardas neslėpė norėjęs įveikti ispanijos ekipą.

„Norėjome nugalėti ispanus, nes ėjome žaisti. Žinoma, nėra paprasta, nes Ispanijos rinktinę sudaro Madrido „Real“ ir „Barcelona“ žaidėjai. Mums pritrūko patirties. Buvo rungtynių, kur turėjome pasiekti geresnį rezultatą. Įsiminsime šį pasaulio čempionatą. Tai stebuklingas momentas“, – teigė marokiečių treneris.

„Žinojome, kad Marokas kausis. Tai nuostabi komanda, kuri iki tol abejas rungtynes pralaimėjo rezultatais 0:1. Grupės etapas mums buvo sunkus, nepaisant to, sugebėjome būti pirmi, – komentavo Ispanijos rinktinės treneris Fernando Hierro.

Carlosas Queirozas: „Jei futbole būtų kokia nors teisybė, šių rungtynių nugalėtojas būtų Iranas. Tačiau teisingumas futbole neegzistuoja“.

Jo teigimu, žaidėjai turi išlikti pozityvūs, tačiau būtina gerinti savo žaidimą: „Esame savikritiški – praleisti penkis įvarčius per trejas rungtynes – tai nėra žingsnis į priekį. Taip pasakiau ir žaidėjams. Reikės daugiau iš savęs reikalauti, nes jei taip lengvai praleidinėsime įvarčius, bus sunku pasiekti maksimalų tikslą“.

Ispanų saugas Andresas Iniesta įsitikinęs, jog įgyvendinus vieną užduotį, kitą galima įgyvendinti ir žaidžiant su Rusija.

„Įvykdėme užduotį į aštuntfinalį žengdami iš pirmos grupės vietos, – sakė saugas. – Esame pasirengę žengti dar vieną žingsnį ir kovodami su Rusija“.

Kitas ispanų žaidėjas Sergio Ramosas neabejoja, jog aštuntfinalyje bus sunku, tačiau viskas įmanoma. „Tikiuosi, sugebėsime nuostabiai sužaisti su Rusija. Ji demonstruoja aukšto lygio futbolą, tačiau mes galime jiems primesti savo žaidimą“, – pabrėžė S. Ramosas.

Carlosas Queirozas: „Jei futbole būtų kokia nors teisybė, šių rungtynių nugalėtojas būtų Iranas. Tačiau teisingumas futbole neegzistuoja“.AFP/Scanpix nuotrauka

Tačiau istorija rodo, kad Ispanijai aštuntfinalyje nebus viskas taip paprasta. Ispanijos rinktinė dar niekada nėra nugalėjusi pasaulio ar Europos čempionato šeimininkų. Ji septynis kartus žaidė su tokio rango turnyro organizatoriais ir visus sykius pralaimėjo. Taip buvo Italijoje (1934 ir 1980 m.), Brazilijoje (1950), Prancūzijoje (1984), Vokietijoje (1988), Anglijoje (1996) ir Pietų Korėjoje (2002). Pastarąjį kartą ispanai varžybų šeimininkei Portugalijai pralaimėjo 2004 metų Europos čempionate.

Tik faktai

* Argentinos futbolo asociacijai skirta maždaug 90 tūkst. eurų bauda už tai, jog šios šalies aistruoliai per Argentinos ir Kroatijos rungtynes susimušė su kroatu (Argentina pralaimėjo 0:3). Be to, Argentinos futbolo aistruoliai mėtė pašalinius daiktus ir atliko įžeidžiančias dainas.

* Buvęs Kairo komandos „Zamalek“ treneris Abdrahimas Mohammedas Negma mirė per Saudo Arabijos ir Egipto rungtynes. Leidinys Youm7 pranešė, jog Negma komentavo susitikimą per vieną iš Egipto TV kanalų. Rungtynių metu jį ištiko širdies priepuolis.

* Per Egipto ir Saudo Arabijos rinktinių dvikovą 11 m baudinio nerealizavo Saudo Arabijos futbolininkas Fahadas Al-Muwalladas. Jo smūgį atrėmė 45-erių egiptietis Essamas Elhadary'is – vyriausias futbolininkas planetos pirmenybių istorijoje.

Statistika

A grupė

Urugvajus – Rusija 3:0 (2:0). Samara, 41 970 žiūrovų. Teisėjas – M. Diedhiou (Senegalas). Įvarčiai: L. Suarezas (10), D. Čeryševas (23 – į savo vartus), E. Cavani (90). Pašalinimai – 36 min. I. Samolnikovas (Rusija).

Saudo Arabija – Egiptas 2:1 (1:1). Volgogradas, 38 623 žiūrovai. Teisėjas – R. Wilmaras (Kolumbija). Įvarčiai: S. Alfarajas (45+6 min. – 11 m.), S. Aldawsaris (90+5); M. Salah (22).

Lentelė

(pergalės, pralaimėjimai, lygiosios, įvarčiai, taškai)

1. Urugvajus 3 0 0 5:0 9 2. Rusija 2 0 1 8:4 6 3. Saudo Arabija 1 0 2 2:7 3 4. Egiptas 0 0 3 2:6 0

B grupė

Ispanija – Marokas 2:2 (1:1). Kaliningradas, 33 973 žiūrovai. Teisėjas – R. Irmatovas (Uzbekistanas). Įvarčiai: Isco (19), I. Aspasas (90+1); K. Boutaibas (14), Y. En-Nesyri (81).

Iranas – Portugalija 1:1 (0:1). Saranskas, 41 865 žiūrovai. Teisėjas – E. Caceresas (PAR). Įvarčiai: K. Ansarifardas (90+3 – 11 m); R. Quaresma (45).