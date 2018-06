Čempionui kelią nurodė D. Zubrus

Šios akimirkos Vašingtonas laukė keturis dešimtmečius. AFP/Scanpix nuotrauka

Vašingtonas švenčia iš širdies. JAV sostinės ledo ritulio klubas „Capitals“ pirmą kartą per 43 metų gyvavimo istoriją tapo stipriausios planetoje NHL lygos čempionu.

Stanley taurės varžybų finalo serijoje „Capitals“ ledo ritulininkai 4:1 įveikė Las Vegaso „Golden Knights“ komandą, o lemiamą pergalę (4:3) praėjusią savaitę iškovojo varžovų teritorijoje. Grįžę į Vašingtoną, „Capitals“ ledo ritulininkai nėrė į malonią rutiną – sveikinimų ir pagerbimų maratoną.

Antradienį Vašingtone planuojamas NHL čempionų pergalės paradas. Jame tikimasi sulaukti daugiau nei 100 tūkst. komandos gerbėjų ir kitų smalsuolių.

Pažintis su lietuviu

Bene laimingiausias po triumfo buvo „Capitals“ legionierius iš Rusijos Aleksandras Ovečkinas. Vienas geriausių dabartinės lygos žaidėjų niekaip nenorėjo paleisti iš rankų Stanley taurės. Nuo debiuto NHL jam prireikė net 13 metų, kad iškovotų trokštamą trofėjų.

Karjeros pradžioje Vašingtono komandoje jis žaidė drauge su Dainiumi Zubrumi, tad po pergalės sulaukė ir lietuvio sveikinimų.

A. Ovečkinas į „Capitals“ atvyko 2005 metais, kai D. Zubrus šiame klube jau buvo praleidęs keturis sezonus, užsitarnavęs pagarbą ir tapęs komandos kapitono Jeffo Halperino asistentu. Lietuvis „žaliam“ komandos naujokui iš Maskvos padėjo adaptuotis naujoje aplinkoje.

„Kai jis atvyko į „Capitals“, aš jau tuomet ten buvau vienas vyriausių žaidėjų. A. Ovečkinui padėjau apsiprasti komandoje, išvykose mes gyvendavome viename kambaryje“, – prisiminė Lietuvos ledo ritulio žvaigždė.

ESPN žurnalistė Linda Cohn papasakojo įdomią istoriją, kaip D. Zubrus vežė A. Ovečkiną į pirmąją treniruotę. Šis paprašęs sustoti prie sporto prekių parduotuvės, o prašymo nesupratusiam „Capitals“ senbuviui paaiškino, kad ten norėtų nusipirkti apsaugą ledo ritulio šalmui.

D. Zubrus ėmė kvatoti: „Klube tu gausi viską. Tau tereikia sunkiai dirbti ir stengtis. Dienos, kai Rusijoje pačiam reikėjo rūpintis ledo ritulio ekipuote, skalbti aprangą, baigėsi.“

D. Zubrų stebino ir perspektyviojo ruso, komandoje praminto „Ovie“, mitybos įpročiai.

„Iš pradžių jis mane, kad gali maitintis greituoju maistu, šokoladiniais batonėliais, traškučiais, o visa tai užgerti gazuotu vandeniu. Teko paaiškinti, kad tai nėra profesionalių sportininkų maistas. Bet mane žavėjo jo kuklumas“, – ESPN citavo lietuvį.

Prieš 13 metų Dainius Zubrus (kairėje) padėjo Aleksandrui Ovečkinui apsiprasti Vašingtone ir NHL lygoje."Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Anot L. Cohn, D. Zubrus sulaukdavo begalės klausimų, tačiau išlikdavo ramus. Palaipsniui supratęs, kad nereikia sukti galvos nei dėl sportinės aprangos, nei dėl inventoriaus, ir išmokęs naudotis amerikietišku bankomatu, A. Ovečkinas ėmė rūpintis tuo, ką išmano geriausiai – ledo rituliu.

2005–2006 metų sezoną viename puolimo trejete žaidę rusas ir lietuvis siautė NHL arenose. A. Ovečkinas per 81 rungtynes surinko 106 balus (52 įvarčiai ir 54 rezultatyvūs perdavimai), D. Zubrus per 71 mačą – 57 balus (23 ir 34). Tačiau to nepakako, kad Vašingtono komanda prasimuštų į atkrintamąsias varžybas.

2006–2007 metais abu legionieriai vėl pasižymėjo panašiu rezultatyvumu. Deja, sezono pabaigoje D. Zubrus buvo iškeistas į Bafalo „Sabres“ komandą ir tuo jo karjera „Capitals“ baigėsi.

„Apskritai toje komandoje buvo įdomus vyresnių ir jaunesnių žaidėjų lydinys, bet visi sutarė gerai. Metai, praleisti Vašingtone, buvo puikūs, o komanda labai draugiška. Su A. Ovečkinu lankydavomės vienas pas kitą, laisvalaikiu drauge pasiimdavome papramogauti kitą komandoje žaidusį rusą Aleksandrą Siominą“, – pasakojo D. Zubrus.

A. Ovečkinas išliko vienintelis NHL laimėjusios „Capitals“ narys, kuris Vašingtone dar žaidė su D. Zubrumi.

Vakarėlis už 100 tūkst.

„Yra nemažai garsių sportininkų, niekada nelaimėjusių svarbiausių savo sporto šakos varžybų. Prie tokių buvo priskiriamas ir A. Ovečkinas, bet nuo šiol jis nebus laikomas nevykėliu. Pamirškite visus „bet“. Tai tapo praeitimi tada, kai Aleksas virš galvos iškėlė šventąjį ledo ritulio Gralį – Stanley taurę“, – po penktųjų finalo rungtynių skelbė ESPN.

Čekijos ledo ritulio legenda Jaromiras Jagras pareiškė, kad A. Ovečkinas nusipelnė šio titulo, nes šį sezoną demonstravo geriausią žaidimą per pastaruosius dešimt metų.

A. Ovečkinas pripažintas ir naudingiausiu NHL atkrintamųjų varžybų žaidėju. Per 24 rungtynes rusas surinko 27 balus (15 įvarčių ir 12 rezultatyvių perdavimų).

„Nors jausmas nuostabus, iki šiol negaliu patikėti tuo, ką padarėme“, – sekmadienį skelbė švenčiantis „Capitals“ lyderis.

Kai praėjusią savaitę laimėjo lemiamas serijos rungtynes, „Capitals“ savininkas Tedas Leonsis ir treneris Barry Trotzas žaidėjams suteikė visišką laisvę. Socialinius tinklus greitai apskriejo vaizdai su NHL čempionų šėlionėmis viename Las Vegaso kazino barų. Ten juos linksmino visame pasaulyje garsus muzikos didžėjus DJ Tiesto.

Žiniasklaidai buvo nutekinta informacija, kad kazino bare „Capitals“ ledo ritulininkai gaivinosi alumi, šampanu ir likeriu, o šventės sąskaita siekė 100 tūkst. dolerių (82 tūkst. eurų). Ją apmokėjo klubas.