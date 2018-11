Čempionų taurė dar metams lieka Marijampolėje

Lietuvos čempionų taurę pirmas iškėlė "Sūduvos" kapitonas Algis Jankauskas. Evaldo Šemioto (fksuduva.lt) nuotrauka

Lietuvos futbolo sostine ir toliau bus tituluojama Marijampolė. Šio miesto klubas „Sūduva“ antrą sezoną iš eilės triumfavo A lygos čempionate.

Priešpaskutinio, 32-ojo, turo rungtynėse marijampoliečiams tereikėjo namie įveikti Klaipėdos „Atlantą“, kad pirma laiko užsitikrintų titulą. „Sūduvos“ futbolininkai savo užduotį atliko nepriekaištingai – sutriuškino klaipėdiečius rezultatu 6:0.

Reiklumu pasižymintis „Sūduvos“ treneris Vladimiras Čeburinas trečiadienio vakarą futbolininkams leido atsipalaiduoti, o ketvirtadienį suteikė jiems laisvadienį.

„Jie to nusipelnė. Be to, jaučiamas nuovargis, susikaupė daug emocijų, jas reikia nugesinti ir pasidžiaugti šia sėkme“, – paaiškino Lietuvos čempionus treniruojantis 53-ejų kazachas.

Sunkiu metu susitelkė

Sekmadienį vyksianti paskutinio turo „Sūduvos“ ir Vilniaus „Žalgirio“ akistata galėjo tapti sezono puošmena, bet dabar ir vieniems, ir kitiems tai bus tik garbės reikalas. Abi komandas skiria 5 taškai, o jų per vienas rungtynes panaikinti neįmanoma.

„Sūduva“ kovoje su „Atlantu“ neleido suabejoti savo pranašumu, nors po pirmo kėlinio turėjo tik vieno įvarčio pranašumą.

„Įmušėme anksti, 3 minutę, bet paskui ilgai nesisekė padidinti persvaros. Kamuolys tiesiog „nėjo“ į vartus. Per pertrauką nusiraminome, ir vėliau viskas buvo gerai. Vaikinų troškimas laimėti buvo didžiulis. Jie puikiai suprato šio mačo svarbą“, – pasakojo V. Čeburinas.

Vladimiras ČeburinasEvaldo Šemioto (fksuduva.lt) nuotrauka

„Sūduvos“ sezonas buvo permainingas. Nuo pirmųjų A lygos turų marijampoliečiai šovė į priekį, bet įsižaidęs „Žalgiris“ ėmė sparčiai mažinti atsilikimą. Po Europos lygos varžybų „Sūduva“ Lietuvos čempionate žaidė prastai, ir rugsėjį žalgiriečiai pavijo savo varžovus.

Vis dėlto Marijampolės komanda sugebėjo rasti resursų. V. Čeburinas aiškino, kad didelė paspirtis buvo pagerėjęs saugų žaidimas. Daug solidumo marijampoliečiams aikštės viduryje suteikė austras Danielis Offenbacheris, tapęs pagrindiniu atakų organizatoriumi. Sezono pabaigoje atkuto ir čilietis Gersonas Acevedo.

2017 metais kova dėl aukso taip pat vyko tarp Marijampolės ir Vilniaus klubų. Tuomet besivejančiųjų vaidmenyje buvo „Sūduva“, kuri po galingo spurto sezono pabaigoje išplėšė čempionų taurę.

„Ne veltui yra tokia aksioma, kad titulą visuomet sunkiau apginti nei pirmą kartą iškovoti. Šiemet galėjome tuo įsitikinti. Taip, pernai atsilikome nuo „Žalgirio“ didele persvara, bet vienu metu tyliai ramiai atsispyrėme ir surengėme puikų spurtą. Finišavome galingai, o paskutiniame ture padėjome riebų tašką nugalėdami „Žalgirį“ ir įrodydami savo pranašumą, – prisiminė V. Čeburinas. – Šiemet jau buvome lyderių vaidmenyje, nors „Žalgiris“ vienu metu mus pavijo. Tuo sunkiu metu komanda dar labiau susitelkė, ir paskui viskas vėl stojo į savo vėžes.“

Dėkojo aistruoliams

„Sūduvos“ pergalių architektas nepamiršo padėkoti ir Marijampolės klubo sirgaliams, kurie A lygoje į rungtynes renkasi gausiausiai. Į auksinį mačą su „Atlantu“ vėsų trečiadienio vakarą susirinko apie 1,5 tūkst. žiūrovų.

„Atmosfera buvo neįtikėtina. Aš labai gerbiu mūsų aistruolius, kurie yra tarsi 12-as komandos žaidėjas. Futbolininkai jaučia jų palaikymą, dėl to dar labiau stengiasi aikštėje. Aktyviausioji dalis palaiko mus visur. Buvo nuostabu juos sutikti per rungtynes Kipre ar Serbijoje, jau nekalbant apie kaimynines šalis. „Mes jaučiame atsakomybę sirgaliams“, – tikino V. Čeburinas.

„Žalgirio“ futbolininkai dėl nesėkmės gali kaltinti tik save, nes lemiamame sezono etape išbarstė daug taškų. Spalį per dvi akistatas su „Trakų“ klubu žalgiriečiai pelnė tik 1 tašką. O kai praėjusį savaitgalį nesugebėjo įveikti „Atlanto“ (0:0), tapo akivaizdu, kad „Sūduva“ savo šanso nepaleis.

Vladimiras Čeburinas: „Čempionais tapome dvejus metus iš eilės, taip pat du sezonus paeiliui patekome į lemiamą Europos lygos atrankos etapą. Tai pasako labai daug.“

„Nors sezonas dar nesibaigė, jis mums buvo geras. Labai norėjome būti pirmi, ir manau, kad visiškai nusipelnėme to. Čempionais tapome dvejus metus iš eilės, taip pat du sezonus paeiliui patekome į lemiamą Europos lygos atrankos etapą. Tai pasako labai daug“, – teigė V. Čeburinas.

„Žalgiriui“ vėl teks tenkintis sidabro medaliais, o prie bronzos priartėjo „Trakų“ ekipa, svečiuose įveikusi Kauno „Stumbrą“ ir įgijusi pranašumą kovoje dėl trečiosios vietos.

32 turo statistika

Marijampolės „Sūduva“ – Klaipėdos „Atlantas“ 6:0 (1:0). G. Acevedo (3 ir 68 iš 11 m), S. Gotalas (60, 65 ir 75), G. Matulevičius (77).

Vilniaus „Žalgiris“ – „Kauno Žalgiris“ 5:2 (1:1). L. Antalis (15, 66 ir 68), T. Šimkovičius (83), L. Ogana (90+2); M. Beneta (9), E. Kloniūnas (58).

Kauno „Stumbras“ – „Trakai“ 0:3 (0:1). D. Kazlauskas (23 iš 11 m), V. Borovskis (59), D. Biljaletdinovas (74).

Turnyro lentelė

(rungtynės, įvarčių santykis, taškai)