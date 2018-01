Balys Bardauskas Dakare įveikė vieną užkeiktą ribą

LŽ 2018 01 09 16:01

Balys Bardauskas trečiame etape mėgina įveikti smėlio kopą. Andre Chaco nuotrauka

Pirmieji trys jubiliejinio 40-to Dakaro ralio maratono etapai vyko bekelėje, ir jie puikiai parodė, kurie lenktynininkai gali būti ne tik greiti, bet ir stabilūs.

Pastoviausią tempą išlaikančiu lietuviu reikėtų vadinti motociklininką Balį Bardauską. Jis kiekvieną dieną pernelyg nenutolsta nuo skaičiaus 100. Trečią etapą jis įveikė finišuodamas 105 vietoje, o bendroje įskaitoje pakilo į 110-ąją.

„Šiandien sportininkus alino karštis, viršijęs 30 laipsnių, bet Balys buvo tam pasirengęs ir fiziškai, ir psichologiškai“, – džiaugėsi komandos „Perkūnas Team“ vadovas Carlosas Brebbia.

B. Bardauskas šiame Dakaro ralyje jau įveikė vieną užkeiktą ribą. Būtent 2009-ųjų lenktynių trečiame etape jis patyrė sunkių traumų, susilaužydamas abi rankas. Tąsyk jis nuvažiavo dar tris etapus, bet septintame pasidavė. Šiemet B. Bardauskas nesivaiko aukštų rezultatų ir pasiryžęs pasiekti finišą.

Trečias Dakaro ralio etapas, anot kai kurių lenktynininkų, buvo dar sudėtingesnis nei antras, o jau antrą daugelis vadino košmarišku. Dar daugiau bekelės, dar daugiau klastingų kopų, dar didesnės baudos už kiekvieną neatsargumo akimirką.

Vaidotas Žala su Sauliumi Jurgelėnu į tarpinį finišą atvyko nusimontavusiu ratu – kopose važiuojama padangas pripučiant gerokai mažesniu slėgiu nei paprastai, tad kiekvienas staigesnis judesys vairu gali baigtis važiavimu ant ratlankio. Taip nutiko ne jiems vieniems, tik ne visiems pasitaikė ratus keisti matant šimtams žiūrovų. Tai – menka bėda palyginus su „Toyota Hilux“ varikliu, kuris pastoviai kaito. Pavažiuoji, aplenki kelis varžovus, turi sustoti ir atsivėsinti. Ir tada istorija kartojasi – S. Jurgelėno teigimu, kai kuriuos varžovus tame pačiame etape teko aplenkti 6–7 kartus. 34 užimta vieta nepagerino jų pozicijos, bet ir nenustūmė labai žemyn – jie po trijų etapų 27-i.

Tuo metu Antanas Juknevičius demonstruoja, kad ne be reikalo yra važiavimo dykumose treneris. Kartu su Dariumi Vaičiuliu jie per etapus keliauja užtikrintai, o pirmadienį užimta 25 vieta leido bendrojoje įskaitoje būti 18 pozicijoje.

„Spaudėme ir lenkėme viską, kas pasitaikė. Gal aš net kiek vietomis perspaudžiau – klimpome smėlyje, teko pasikapstyti. Stengėmės važiuoti kitaip nei varžovai – trajektorijas rinkomės patys, iš esmės šita strategija pasiteisino“, – sakė A. Juknevičius.

Benediktas Vanagas su Sebastianu Rozwadowskiu pirmoje greičio ruožo pusėje demonstravo pavydėtiną tempą ir jau taikė į dvidešimtuką, tačiau antroje dalyje keliskart įstrigo kopose ir finišą pasiekė kiek vėliau nei kitas lietuvių ekipažas – 27 vietoje. Tačiau bendrojoje įskaitoje dėl pirmas dvi dienas nutikusių problemų ekipažas užima 37 vietą.

„Viskas būtų buvę sklandžiai, jeigu kaip pirmokai nebūtume padarę keletą klaidų. Tris kartus buvome užstrigę, ir tokiose vietose, kur užstrigti nereikėjo. Sekmadienio „kulverstukas“ vis dėlto paveikė psichologiškai – stengėmės būti atsargesni ir dėl to klimpome“, – sakė B. Vanagas. Jis teigė, jog per plauką išvengė dar vieno kritimo per kopą, šį kartą padėjo iki galo nuspaustas akceleratoriaus pedalas.