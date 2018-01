AxelioToupane išplėšė „Žalgiriui“ pergalę Utenoje

Prieš dvigubą rungtynių porciją Eurolygoje Lietuvos čempionai apturėjo rimtą išbandymą Utenoje, kur 19-ajame „Betsafe-LKL“ ture tik po pergalingo Axelio Toupane dvitaškio 81:79 (25:20, 21:15, 15:22, 20:22) palaužė vietos „Juventus“ krepšininkus.

Pirmąją „Žalgirio“ ataką gražiu dvitaškiu užbaigė jaunasis Gytis Masiulis, kurį kamuolys pasiekė po puikių Beno Udriho bei Antano Kavaliausko prisilietimų – 2:0. Nerezultatyvią mačo pradžią judinti ėmėsi iš tolėliau šaudęs B.Udrihas (6:2), tačiau savąjį žaidimą atrado ir į priekį 6:7 išsiveržė uteniškiai. Gerai gynyboje atstovėjęs Artūras Milaknis čia pat pasižymėjo jau ir kitoje aikštės pusėje, meistriškai kamuolį valdęs B.Udrihas nėrė varžovų krepšio link, o 12:9 pirmauti svečiams leido A.Kavaliauskas. Po vangios pradžios puolime Lietuvos čempionų taškų mašiną tritaškiais užkūrė B.Udrihas, A.Milaknis ir Axelis Toupane, dvitaškiu po Vasilije Micičiaus savalaikio perdavimo 25:20 laimėtą kėlinį uždarė Brandonas Daviesas.

Antrasis kėlinys prasidėjo V.Micičiaus ir B.Davieso tandemo bei Pauliaus Valinsko sėkmingu įsiliejimu į žaidimą, kuris buvo vainikuotas penkiais taškais ir iki 32:23 atstumą didinusiu tolimu šūviu. Keletą kartų nespėjus išsirikiuoti gynyboje, pranašumas staigiai ištirpo, tad nieko nelaukus pasitarimą sušaukė Šarūnas Jasikevičius (32:28). Iškart po jo tritaškius suleido A.Milaknis, greitojo išpuolio smaigalyje atsidūrė P.Valinskas, netrukus iš vidutinio nuotolio pasižymėjo ir B.Udrihas, o keturias baudas sumetęs dviženklį pranašumą prieš antrą rungtynių pusę atkūrė A.Toupane – 46:35.

Po didžiosios pertraukos nuostabią atkarpą varžovų komandoje sužaidė Mindaugas Kupšas, kuris vos per dvi minutes vienas pats sumažino deficitą iki 46:42. Lietuvos čempionų bėdos tuo nesibaigė ir po klaidų lygioje vietoje švieslentėje jau degė lygus rezultatas – 46:46. Svečių tylą tolimu dvitaškiu iš krašto nutraukė pagal derinį metimui išvestas A.Milaknis, tarsi ant lėkštutės perdavimą A.Kavaliauskui atliko B.Udrihas, o perėmus kamuolį svarstykles „Žalgirio“ pusėn grąžino A.Toupane – 52:49. Dar vieną greitą išpuolį taškais po A.Toupane aštraus perdavimo užbaigė A.Kavaliauskas (54:49), tačiau rungtynės vėl prasidėjo nuo nulio – 54:54. Ketvirčio pabaigoje ledus pralaužė Edgaras Ulanovas, tritaškį įsmeigė Kevinas Pangosas, tad prieš lemiamą rungtynių atkarpą kauniečiai pirmavo 61:57.

Ketvirtasis kėlinys ir vėl geriau prasidėjo rezultatą išlyginusiems uteniškiams – 61:61. Tuomet darbo ėmėsi šešis taškus susirinkęs K.Pangosas, antruosius šansus išnaudojo B.Daviesas, progą susikūrė V.Micičius, bet tolimų Larono Dendy šūvių dėka rungtynės toliau vyko taškas į tašką – 74:74. Svarbiu metu šaltakraujiškai baudas sumetė E.Ulanovas, o prasidėjus prieš paskutinei minutei iš viršaus kamuolį sugrūdo pranašumą iki 78:74 didinęs Aaronas White‘as. Atstumui sumenkus iki 78:77 vieną baudą iš dviejų realizavo A.White‘as (79:77), tačiau neapgynus savojo krepšio pakvipo pratęsimu – 79:79. Tiesa, likusių 7 sekundžių pakako A.Toupane, kuris gerą K.Pangoso rezultatyvų perdavimą pavertė taikliu metimu iš vidutinio nuotolio ir atnešė Lietuvos čempionams sunkią pergalę Utenoje rezultatu 81:79.

„Žalgiris“: A.Milaknis 13 (3/5 trit.), A.Toupane 12 (3 per. kam.), B.Udrihas 11 (2 per. kam.), K.Pangosas 9 (2 per. kam.), B.Daviesas 8, A.Kavaliauskas 7 (7 atk. kam.), P.Valinskas 7, E.Ulanovas 6, A.White’as 4 (5 atk. kam.), G.Masiulis 2, V.Micičius 2 (4 rez. perd.), M.Sajus 0.

„Juventus“: L.Dendy 21 (4/4 trit., 3 blk.), A.Irelandas 15 (7 rez. perd., 2 per. kam.), K.Guščikas 11 (3/5 trit.), M.Kupšas 11 (2 per. kam.).