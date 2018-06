„Žalgiris“ pradės gyvenimą be skolų

Šarūnas Jasikevičius (kairėje) iš Jono Kazlausko rankų atsiėmė ir geriausio trenerio prizą./Romo Jurgaičio nuotraukos

Jau netrukus nebeliks ilgus metus paskui Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempioną Kauno „Žalgirį“ besivilkusio skolų šleifo. Kaip sakė klubo direktorius Paulius Motiejūnas, iki liepos 1 dienos bus atiduotos visos skolos ir klubas gyvenimą pradės nuo nulio.

Tai P. Motiejūnas „Lietuvos žinioms“ kalbėjo trečiadienio vakarą sostinės „Litexpo“ rūmuose per LKL čempionato pabaigtuvių iškilmes, kuriose „Žalgirio“ krepšininkams aštuntą kartą iš eilės ir dvidešimtą lygos istorijoje buvo įteikti LKL čempionų žiedai.

Renaldas Seibutis: „Nesu piktybinis, negaliu varžovo pastumti, nuskriausti. Esu emocingas, bet tai reikalinga mūsų profesijoje.“

Daug kas priklausys nuo Š. Jasikevičiaus

P. Motiejūnas neslėpė, jog artimiausi klubo administracijos darbai kaip įprastai yra sunkūs – ieškoti rėmėjų, formuoti komandą ir viską dėliotis kitam sezonui.

Kai kas jau buvo padaryta dar nesibaigus sezonui – sutartis metams pratęsta su amerikiečiu vidurio puolėju Brandonu Daviesu, kuris buvo pripažintas naudingiausiu finalo varžybų žaidėju ir išrinktas į simbolinį čempionato penketuką.

Antras darbas buvo viešai paskelbtas ketvirtadienį – sezonui pasirašyta sutartis su 25-erių universaliuoju amerikiečiu gynėju Thomasu Walkupu. Praėjęs sezonas jam buvo pirmasis Europoje. Gindamas Vokietijos klubo „MHP Riesen“ garbę 193 cm ūgio krepšininkas svariai prisidėjo, kad jo atstovaujama ekipa pasiektų Vokietijos čempionato ir FIBA Čempionų lygos pusfinalius. Pastarajame turnyre jis buvo išrinktas į simbolinį geriausių žaidėjų penketuką.

Pasak P. Motiejūno, klube buvo krepšininkų, kurie prieš metus pasirašė sutartį, palikdami galimybę ją pratęsti dar sezonui (1+1). Tačiau tokiu atveju žaidėjai patys gali nuspręsti, kaip jiems pasielgti. Štai serbas Vasilije Micičius, turėjęs su Kauno klubu tokią sutartį, sulaukė pelningesnio pasiūlymo iš Stambulo „Anadolu Efes“ klubo ir nutarė karjerą tęsti Turkijoje. Stambulo ekipa „Žalgiriui“ sumokės 150 tūkst. eurų išpirką.

Tokią pat sutartį su „Žalgiriu“ pernai pasirašė ir ekipos vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius, kuris trečiadienį buvo oficialiai paskelbtas Kauno miesto garbės piliečiu, o vakare iš Jono Kazlausko rankų atsiėmė ir geriausio LKL trenerio prizą.

„Daug kas bus sprendžiama po Jasikevičiaus verdikto dėl savo ateities. Nuo jo priklausys, kokia bus komanda, kaip viską dėliosime“, – teigė Kauno klubo direktorius.

Paklaustas, gal ši vasara klubo administracijai bus lengvesnė, P. Motiejūnas atsakė: „Pernai buvo sunku, nes dauguma mūsų žaidėjų sulaukė pasiūlymų eiti ten, kur moka daugiau. Juk niekas neina ten, kur atlyginimas mažesnis. Bet tai yra darbo dalis.“

„Žalgirio“ ekipos kapitonui Pauliui Jankūnui buvo įteiktas jau dvyliktas LKL žiedas – jo kolekcija iš visų LKL čempionatuose rungtyniavusių krepšininkų yra didžiausia.Romo Jurgaičio nuotraukos

Direktorius neslėpė, jog norėtų komandą sukomplektuoti kuo anksčiau: „Būtų gerai anksčiau suburti ekipą. Yra planas A. Jei nepavyks, eisime kitu keliu.“

Jis pasidžiaugė, jog praėjusį sezoną klubas sulaukė nemažos finansinės paramos iš Eurolygos ir žiūrovų, o tai padėjo pamažu išbristi iš skolų liūno.

„Didelių rėmėjų neradome, bet mums padėjo pinigai už parduotus bilietus ir premijos už pergales Eurolygoje. Tad iki liepos 1 dienos atiduosime visas skolas ir viską pradėsime nuo nulio“, – teigė P. Motiejūnas.

L. Birutis apie save galvojo mažiausiai

Per XXV šalies čempionato pabaigtuves dažniausiai ant scenos lipo „Žalgirio“ komandos atstovai. Be minėtų B. Davieso ir Š. Jasikevičiaus, prizą atsiėmė ir kauniečių įžaidėjas Kevinas Pangosas. Jį klubų direktoriai išrinko geriausiu lygos užsieniečiu, be to, kanadietis pateko ir į simbolinį geriausių žaidėjų penketuką.

Nemažai apdovanojimų teko ir „Šiaulių“ atstovams. Šios ekipos aukštaūgis Laurynas Birutis pripažintas ne tik geriausiu reguliariojo sezono žaidėju, bet ir geriausiu jaunuoju (iki 21 metų) krepšininku.

Jo komandos draugas Donatas Sabeckis pateko į simbolinį penketuką, komandos treneris Antanas Sireika išrinktas džentelmeniškiausiu asmeniu, o klubo administracija, kaip ir Panevėžio „Lietkabelio“, pripažinta labiausiai patobulėjusia.

Du apdovanojimus atsiėmęs 20 metų 213 cm ūgio vidurio puolėjas L. Birutis sakė, jog žaisdamas apie save negalvojo, sunkiai dirbo dėl komandos ir stengėsi tobulėti.

L. Birutis šį sezoną buvo lyderis ne tik „Šiaulių“ komandoje, bet ir lygoje. Aukštaūgis tapo rezultatyviausiu LKL reguliariojo sezono krepšininku (vid. 14,9 taško), užėmė pirmą vietą čempionate pagal atkovotus kamuolius (vid. 7,3) ir buvo nepralenkiamas pagal naudingumą (vid. 20,8 balo).

Renaldas Seibutis: „Nesu piktybinis, negaliu varžovo pastumti, nuskriausti. Esu emocingas, bet tai reikalinga mūsų profesijoje.“Romo Jurgaičio nuotraukos

„Ir treneris A. Sireika man daug padėjo, esu jam dėkingas, – „Lietuvos žinioms“ sakė aukštaūgis. – Šiaulių ekipos kolektyvas buvo superinis, visi bendravome, draugavome ir už aikštelės ribų.“

Jis neslėpė, jog iš trenerio sulaukdavo priekaištų, tačiau tai tik skatindavo dar labiau eiti į priekį: „Priekaištų sulaukdavau. Tai gerai, nes žinai savo klaidas ir kur reikia tobulėti.“

Paklaustas, ar neslėgė atsakomybė – juk visi komandos nariai iš jo tikėdavosi rezultatyvaus žaidimo, L. Birutis atsakė: „Apie tai negalvoji. Eini į aikštelę ir kauniesi.“

Įsimintiniausias jam momentas šį sezoną – „Šiaulių“ pergalė prieš „Žalgirį“, kuriam krepšininkas priklauso. Atrodo, kad ateinantį sezoną jis vilkės jau Lietuvos čempionų marškinėlius, tačiau žaidėjas įvykių neskubino. „Žiūrėsime, kaip bus. Esu viskam pasirengęs“, – tikino vidurio puolėjas.

R. Seibutis – emocingas

Antrą vietą čempionate užėmusiai „Lietuvos ryto“ ekipai trečiadienio vakarą buvo įteikti sidabro, o mažąjį finalą laimėjusiai Klaipėdos „Neptūno“ ekipai – bronzos medaliai.

„Lietuvos ryto“ stratego Rimo Kurtinaičio padėkos kalba buvo daugiau skirta klubo vadovybei: „Noriu padėkoti ir klubo vadovybei, kuri LKL pusfinalio ir finalo serijų metu susikaupė ir padarė viską, kad mums pasisektų. Ačiū visiems.“

Mintyje vilniečių treneris turėjo dar per pusfinalį viešumoje pasirodžiusią informaciją, jog sostinės ekipos vadovai dėl darbo susitarė su Lietuvos rinktinės vyriausiuoju treneriu Dainiumi Adomaičiu, po sezono pakeisiančiu R. Kurtinaitį.

Geros nuotaikos neslėpė visa „Neptūno“ komanda, per kančias pasiekusi tokių aukštumų. Jos žaidėjas Renaldas Seibutis buvo išrinktas garbingiausiu lygos krepšininku, nors daugelis netgi garsiai spėliojo, jog šis titulas dar sykį atiteks „Lietuvos ryto“ nariui Mindaugui Lukauskiui.

„Nesu piktybinis, negaliu varžovo pastumti, nuskriausti. Ne pats sau prizą įteikiau. Esu dėkingas tiems, kurie mane įvertino. Esu toks, koks esu: emocingas, bet tai reikalinga mūsų profesijoje“, – „Lietuvos žinioms“ sakė ir 2012 metais tokį pat prizą pelnęs R. Seibutis.

Jis džiaugėsi, jog „Neptūnas“ šiemet tapo prizininku, o iškovotą medalį galima prilyginti auksiniam: „Bronza – nerealu. Tai, ką pasiekėme su „Neptūnu“, galima prilyginti auksui. Sezonas buvo neapsakomai sunkus, banguotas, nežinant, ar išliks komanda. Gerbiamas treneris Kazys Maksvytis suvienijo tuos, kurie liko, o nauja klubo vadovybė rado būdų, kaip pasiekti bronzą.“

R. Seibučio sutartis su uostamiesčio klubu yra pasibaigusi, tačiau dėl savo ateities jis, kaip tikino, esąs ramus. „Kaip bus, taip bus. Esu atviras pasiūlymams“, – šypsojosi garbingiausias lygos krepšininkas.

2017–2018 metų LKL sezono geriausieji

Geriausias jaunasis (iki 21 m.) žaidėjas – Laurynas Birutis („Šiauliai“)

Garbingiausias žaidėjas – Renaldas Seibutis (Klaipėdos „Neptūnas“)

Geriausias užsienietis – Kevinas Pangosas (Kauno „Žalgiris“)

Labiausiai patobulėjusi organizacija – „Šiauliai“ ir Panevėžio „Lietkabelis“

Naudingiausias reguliariojo sezono žaidėjas – L. Birutis

Geriausias teisėjas – Tomas Jasevičius

Geriausias treneris – Šarūnas Jasikevičius („Žalgiris“)

Už džentelmeniškumą sporte ir gyvenime – Antanas Sireika („Šiauliai“)

Geriausiai besiginantis žaidėjas – Chrisas Krameris (Vilniaus „Lietuvos rytas“)

Naudingiausias finalo serijos žaidėjas – Brandonas Daviesas („Žalgiris“)

Simbolinis penketukas: Kevinas Pangosas, Donatas Sabeckis („Šiauliai“), Robertas Giedraitis („Lietuvos rytas“), Edgaras Želionis („Neptūnas“), B. Daviesas.