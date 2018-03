„Žalgirio“ situacija: reikia vienos pergalės arba konkurentų nesėkmės

Šį vakarą aikštelėje turėtų pasirodyti antrą vietą Eurolygos rezultatyviausių žaidėjų sąraše užimantis „Real“ lyderis Luka Dončičius (kairėje). euroleague.net nuotrauka

Nugalėjęs Milano ekipą „Olimpia“ ir Eurolygoje iškovojęs šešioliktą pergalę Kauno „Žalgiris“ pravėrė turnyro ketvirtfinalio duris. O kada pro jas įžengs, gali paaiškėti dar šią savaitę.

Vietą tarp aštuonių pajėgiausių Eurolygos klubų Lietuvos čempionams užtikrintų bent viena pergalė per kitas trejas rungtynes. Arba bent vienas pagrindinių konkurentų – Tel Avivo „Maccabi“ ar Vitorijos „Baskonios“ pralaimėjimas, išskyrus rungtynes, kai šie du klubai kovo 29 dieną kovos tarpusavyje.

„Žalgiris“ šiandien Madride žais su vietos „Real“, kitą savaitę Kaune priims Maskvos CSKA krepšininkus, o reguliarųjį sezoną baigs išvykoje kovodamas su Pirėjo „Olympiakos“. Tel Avivo komandai dar reikės žaisti su Atėnų „Panathinaikos“, „Baskonios“ ir „Valencios“ klubais, o Vitorijos ekipai teks rungtyniauti su Bambergo „Brose“, „Maccabi“, Stambulo „Anadolu Efes“ ir „Barcelonos“ krepšininkais. Su Vokietijos klubu „Baskonia“ savo arenoje žaidė trečiadienio vakarą. Jeigu pergalę iškovotų Bambergo ekipa, kelialapis į ketvirtfinalį kaipmat atitektų žalgiriečiams.

L. Dončičius žaisti pasirengęs

Antradienį buvo sužaistos pirmos ketverios XXVII turo rungtynės, po jų vietą atkrintamosiose varžybose užsitikrino dar du klubai – „Real“ ir žemiau „Žalgirio“ esanti „Panathinaikos“ komanda su Luku Lekavičiumi.

Madrido klubas, su kuriuo šį vakarą Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai aiškinsis santykius, vietą ketvirtfinalyje užsitiktino nepaisydamas pralaimėjimo (88:96) svečiuose Ispanijos čempionei „Valencia“.

„Real“ klube rezultatyviausiai rungtyniavo po 17 taškų pelnę Jeffery Tayloras ir Facundo Campazzo. Pastarasis dar atliko 12 rezultatyvių perdavimų.

Madrido komandoje sėkmingiausiai per Eurolygos varžybas rungtyniauja du 208 cm ūgio žaidėjai – vidurio puolėjas iš Meksikos Gustavo Ayonas renka 9,9 taško ir kamuolį sugriebia 6,5 karto, amerikiečių puolėjo Trey Thompsono šie rodikliai – 9,8 ir 5,5. Tiesa, G. Ayonas šį vakarą gali aikštelėje nepasirodyti, nes per antradienio rungtynes su „Valencia“ patyrė čiurnos traumą. Tačiau čia gali suveikti auksinis posakis, jog tuščia vieta laisva nebūna. Tikėtina, kad į kovą su žalgiriečiais „Real“ strategas Pablo Laso pasitelks daugiau nei dvi savaites nerungtyniavusį talentą iš Slovėnijos Luką Dončičių. Čiurnos traumą išsigydęs devyniolikmetis slovėnas šį sezoną Eurolygoje vidutiniškai pelno po 17 taškų, ir tai yra antras rezultatas Eurolygoje. Be to, jis kaskart atkovoja po 5 kamuolius, atlieka 4,5 rezultatyvaus perdavimo ir renka 23,1 naudingumo balo.

Š. Jasikevičiaus manymu, nepaisant visų problemų dėl žaidėjų traumų „Real“ sezonas yra fantastinis.

„Tai galingas varžovas, kuris baudžia už klaidas“, – Madrido ekipą apibūdino „Žalgirio“ vyriausiasis treneris.

Per pirmo rato akistatą Kaune Š. Jasikevičiaus auklėtiniai neprilygo „Real“ ekipai – 66:87.

Tiesa, tarpusavio rungtynių statistika žalgiriečiams labai nepalanki: „Žalgiris“ Eurolygoje su „Real“ žaidė 17 kartų ir laimėjo vienintelį sykį. Tai nutiko prieš ketverius metus žaidžiant Kaune (87:80).

Supranta žaidėjų jaudulį

Š. Jasikevičius pabrėžė, kad iškovota šešiolikta pergalė bent jau jo galvoje nieko nekeičia. „Iki ketvirtadienio vakaro mano mąstysena nepasikeis. Eisime žaisti su komanda, iškovojusia daugiausia titulų. Sunku įlįsti į žaidėjų vidų, bet suprantu, jeigu jie nervinasi. Po pergalės prieš Milano ekipą jiems turėtų būti lengviau. Bet kiekvienos rungtynės, kaip visada akcentuoju, yra nauja istorija“, – sakė Š. Jasikevičius.

Jo manymu, per kitas trejas Eurolygos rungtynes auklėtiniams reikia daryti tai, ką darė visą sezoną.

„Norime laimėti kiekvienas rungtynes: ar tai būtų Eurolyga, ar Lietuvos krepšinio lyga, – kalbėjo Lietuvos čempionų treneris. – Skaičiuoti nereikia. Turime kabintis į šią situaciją kaip galimybę ką nors pasiekti. Norime ketvirtfinalyje gauti teoriškai kuo silpnesnį varžovą, tada daugiau galimybių turėsime ketvirtfinalyje. Tačiau kodėl nepakovojus dėl namų pranašumo ir vietos ketvertuke?“

Šarūnas Jasikevčius: „Norime ketvirtfinalyje gauti teoriškai kuo silpnesnį varžovą, tada daugiau galimybių turėsime ketvirtfinalyje. Tačiau kodėl nepakovojus ir dėl namų pranašumo?“

Įžvelgia potencialą

Po pergalės „Žalgirio“ arenoje prieš Milano klubą, kurį traukė Artūras Gudaitis ir Mindaugas Kuzminskas, Š. Jasikevičius džiaugėsi, jog žaidėjai aikštelėje atliko tai, ko jis norėjęs.

„Aikštelėje dirbome sunkiau nei Milano žaidėjai. Tai mums davė vaisių. Geriau gynėmės – tą įrodo kiekvieno kėlinuko skaičiai“, – sakė „Žalgirio“ strategas.

Jis pripažino, jog žalgiriečiai puldami jautė spaudimą – juk pirmą kartą kovoja dėl tokių aukštų vietų šiame turnyre.

„Pirmoje susitikimo pusėje buvome susikaustę, nepataikėme savų metimų, buvo įdomių sprendimų, bet viskas pateisinama“, – aiškino Š. Jasikevičius. Jo teigimu, komanda turi potencialą, nes pelnė 77 taškus nepataikydama net 12 baudų metimų. O ir iš toli šeimininkai atakavo kaip niekad mažai – tik 9 kartus (pataikė 2).

„Tritaškių metėme nedaug. Tai ir varžovų nuopelnas. Bet nemanau, kad mūsų problema buvo puolimas, – spaudos konferencijoje mintimis dalijosi Lietuvos čempionų treneris. – Buvome kantresni. Bet svarbiausia – atkovojome 49 kamuolius. Tai nerealus skaičius. Tokių per porą metų nemačiau. 17 kamuolių sugriebėme po italų krepšiu. Tai rodo mano žaidėjų atsidavimą ir bekompromisinę kovą.“

XXVII turas

„Žalgiris“ (Lietuva) – „Olimpia“ (Italija) 77:65 (17:16, 14:18, 23:16, 23:15). „Žalgiris“: A. White'as 16 tšk. (8 atk. kam.), P. Jankūnas 15 (6 atk. kam.), B. Daviesas 11, V. Micičius 9, A. Kavaliauskas 8 (6 atk. kam.), K. Pangosas 7 (10 rez. perd.), A. Milaknis 6 (6 atk. kam.); „Olimpia“: A. Gudaitis 19 (10 atk. kam.), M. Kuzminskas 12, C. Jerrellsas 10 (5 rez. perd.).

Komandų rodikliai: dvitaškiai – 26/49 (53,1 proc.) ir 16/38 (42,1 proc.), tritaškiai – 2/9 (22,2) ir 7/27 (25,9), baudų metimai – 19/31 (61,3) ir 12/16 (75), kamuolys atkovotas 49 ir 31 kartą, rezultatyviai perduotas 22 ir 13, perimtas 4 ir 7, prarastas 12 ir 7 kartus.

„Valencia“ (Ispanija) – „Real“ (Ispanija) 96:88 (22:21, 24:19, 24:20, 26:28). B. Dubljevičius 17 (7 atk. kam.), T. Pleissas 14, R. Martinezas 13; F. Campazzo (12 rez. perd.) ir J. Tayloras (3–3/4, 4 per. kam.) po 17, T. Thompkinsas 14 (6 atk. kam.).

„Fenerbahce“ (Turkija) – „Maccabi“ (Izraelis) 87:73 (16:21, 29:15, 29:20, 13:17). M. Guduričius 23 (3–5/6), L. Datome 16 (3–3/3), K. Sloukas 12 (5 rez. perd.); P. Jacksonas 13, D. Thomasas ir J. Boldenas (7 atk. kam.) po 12.

„Panathinaikos“ (Graikija) – „Crvena Zvezda“ (Serbija) 91:71 (24:15, 23:23, 30:18, 14:15). Ch. Singletonas 21 (3–4/5), N. Calathesas 17 (10 rez. perd.), K.C. Riversas 11... L. Lekavičius 4 (15 min., 2–1/2, 1–2/2, 4 rez. perd.); D. Davidovacas 17, A. Omičius 15 (7 atk. kam.), M. Lessortas 9.

Lentelė

(pergalės, pralaimėjimai, pelnytų ir praleistų taškų skirtumas)

1.*CSKA 21 5 274 2.*“Fenerbahce“ 19 8 147 3.*“Olympiakos“ 18 8 19 4.*“Real“ 16 11 171 5. „Žalgiris“ 16 11 23 6.*“Panathinaikos“ 16 11 23 7. „Chimki“ 15 11 4 8. „Baskonia“ 13 13 68 9. „Maccabi“ 13 14 –75 10. „Crvena Zvezda“ 11 16 –151 11. „Unicaja“ 10 16 –87 12. „Brose“ 10 16 –93 13. „Valencia“ 10 17 –72 14. „Barcelona“ 9 17 41 15. „Olimpia“ 9 18 –124 16. „Anadolu Efes“ 6 20 –168

* Užsitikrino vietą ketvirtfinalyje

Komandų statistika Eurolygoje

„Real“ Rodiklis „Žalgiris“ 85,6 Taškai 81,3 35,8 Atkovoti kamuoliai 33,7 19,1 Rezultatyvūs perdavimai 19,5 6,6 Perimti kamuoliai 5,6 55,6 Dvitaškių taiklumas 54,5 37,7 Tritaškių taiklumas 41,5 79,2 Baudų metimų taiklumas 77,4