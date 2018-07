„Trakų“ futbolininkai: turime parodyti, kad esame geresni

LŽ 2018 07 05 6:00

Prieš savaitę „Trakai“ Velse išplėšė lygiąsias, tačiau šį vakarą mūsų klubui tai negarantuoja lengvo pasivaikščiojimo. Elvio Žaldario nuotrauka

Dėl Dainų šventei išnuomoto LFF stadiono „Trakų“ futbolininkai priversti laikinai glaustis Alytuje. Šiandien Dzūkijos sostinėje trakiškių laukia UEFA Europos lygos preliminaraus etapo atsakomosios rungtynės, kurių kaina milžiniška, – galimybė patekti į kitą etapą ir 240 tūkst. eurų finansinė injekcija.

Lietuvos ekipos varžovas – klubas „Cefn Druids“ iš Velso. Prieš savaitę „Trakų“ komanda Velse išplėšė lygiąsias (1:1), tačiau tai toli gražu negarantuoja lengvo pasivaikščiojimo. Visi dėlto Lietuvos žaidėjai tiki, kad yra stipresni, ir bandys tai įrodyti aikštėje.

„Į Velsą vykome įmušti daugiau įvarčių nei varžovai, bet rezultatyvios lygiosios svečiuose negali būti blogas rezultatas, – kalbėjo mažiau nei mėnesį su komanda dirbantis treneris Kibu Vicuna. – Ketvirtadienį privalome labiau kontroliuoti kamuolį, tada viskas bus gerai. Atrodo, Velse valdėme kamuolį, tačiau tai nepadėjo sukurti daugiau pavojingų situacijų. Priešingai, šeimininkai mums galėjo įmušti du ar tris įvarčius.“

Šį vakarą treneris jau galės remtis didžiausia klubo žvaigžde Dinjaru Biljaletdinovu. Jis dėl traumos kurį laiką negalėjo padėti komandai, bet šią savaitę jau treniruojasi visu pajėgumu.

Futbolininkas išskyrė priežastis, dėl kurių „Trakai“ nelaimėjo Velse, ir pažymėjo, kodėl atsakomųjų rungtynių vaizdas turėtų būti kitoks. „Mūsiškių žaidimui turėjo įtakos du dalykai: dėl ilgai užtrukusios kelionės mums trūko jėgų ir viską aikštėje darėme per lėtai. Šiaip jau rezultatas 1:1 išvykoje būtų geras, tačiau šiuo atveju galėjome pasirodyti geriau. Vis dėlto prieš atsakomąsias rungtynes turime nedidelę persvarą, be to, žaisime Lietuvoje ir, padarę išvadas, kovosime daug geriau negu Velse“, – kalbėjo D. Biljaletdinovas.

Daug prastesnė kito vidurio saugo Modesto Vorobjovo situacija. Velse jis rungtyniavo kęsdamas skausmą, tad ar galės padėti komandai ketvirtadienį, kol kas neaišku. „Prisitaikėme prie varžovų žaidimo ir pasirodėme ne taip, kaip galime. Dabar mus tenkins lygiosios 0:0. Rungtyniaudami su tokiu klubu turime laimėti ne vieno ir net ne dviejų įvarčių skirtumu“, – tvirtino M. Vorobjovas.

„Trakų“ ir „Cefn Druids“ rungtynės prasidės 19 val. 30 minučių. Iš sostinės į Alytų aistruolius veš specialus autobusas.