„Anadolu Efes“ įveikę žalgiriečiai iš Stambulo išsiveža pirmąją sezono pergalę

zalgiris.lt 2018 10 17 22:56

Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Kauno „Žalgiris“ įsirašė pirmąją pergalę naujajame Eurolygos sezone. Trečiadienį išvykoje žalgiriečiai susitvarkė su Stambulo „Anadolu Efes“ komandos pasipriešinimu ir laimėjo rungtynes 93:79 (19:19, 27:13, 22:16, 25:31).

„Žalgirio“ taškų sąskaitą Stambule atidarė gudriai po krepšiu varžovą nusistūmęs Brandonas Daviesas, o netrukus to paties B.Davieso tikslų perdavimą taškais pavertė rezultatą 4:4 lyginęs Paulius Jankūnas. Priekinės linijos jėgą dar kartą pademonstravo B.Daviesas ir P.Jankūnas, progas arčiau krepšio kūrėsi sėkmingai mačą pradėjęs Thomasas Walkupas – 12:9. Antroje ketvirčio dalyje iš toli driokstelėjo Leo Westermannas, metimą viena ranka užbaigė Marius Grigonis, bet po pirmųjų dešimties minučių švieslentėje degė lygus rezultatas 19:19.

Antrajame kėlinyje į Lietuvos čempionų puolimo schemas įsijungė Edgaras Ulanovas, kamuolį puolime sugriebęs Laurynas Birutis pasižymėjo nepaisydamas pražangos, pranašumą iki 26:22 didino Nate‘as Woltersas. Pasitikėdamas savimi drąsiai krepšį iš toli atakavo M.Grigonis, gražiai ir tiksliai nugara sužaidė E.Ulanovas, dar vieną progą iš toli išnaudojęs L.Westermannas tapo rezultatyviausiu kauniečių krepšininku – 38:32. „Žalgiris“ dar labiau suaktyvino veiksmus gynyboje, privertė šeimininkus mesti neparuoštus metimus, o patys vedami L.Westermanno, sulaukę Antano Kavaliausko bei B.Davieso dvitaškių, laimėjo atkarpą 10:0 ir į rūbinę keliavo su iki 46:32 išaugusiu skirtumu.

Užtikrintai kauniečiai atrodė ir po didžiosios pertraukos, kuomet iš toli iššovė komandos kapitonas P.Jankūnas, jau trečią Artūro Milaknio perimtą kamuolį dvitaškiu įtvirtino N.Woltersas, o po krepšiu karaliavo naują rekordinės persvaros ribą brėžęs B.Daviesas – 57:38. Kėliniui įsibėgėjus dar kartą šeimininkus nubaudė rezultatyviausio žalgiriečio statusą susigrąžinęs L.Westermannas, iš vidutinio nuotolio neklydo P.Jankūnas ir N.Woltersas – 68:48.

Ketvirtajam kėliniui prasidėjus varžovų tritaškiu, nieko nelaukęs komandą pasitarimui sukvietė Šarūnas Jasikevičius – 68:51. Po jos žalgiriečiai susikūrė tris papildomas progas puolime, vieną iš jų aštriu reidu pavertė M.Grigonis, o tritaškiais visus šeimininkų bandymus slopino tritaškiais prapliupę A.Milaknis ir Aaronas White‘as – 76:57. Tiesa, kelti baltos vėliavos „Anadolu Efes“ neketino bei nepastebimai priartėjo iki 76:63. Reikiamu metu iš vidutinio nuotolio pataikė B.Daviesas, tritaškį švystelėjo dviženklę persvarą svečių pusėje išlaikęs A.Milaknis – 82:70. Kur kas sėkmingiau ketvirtąjį kėlinį žaidžiantys turkai, pelnę keturis taškus paeiliui, gaivino intrigą (82:74), tačiau visas jų viltis čia pat į šipulius daužė nesustabdomai šįvakar veikęs L.Westermanno ir B.Davieso duetas – 88:79. Lyg dėdamas vyšnią ant torto mačą uždarė tritaškį įmetęs T.Walkupas – 93:79.

„Žalgiris“: B.Daviesas 18 (7/14 dvit., 8 atk. kam., 2 blk.), L.Westermannas 17, P.Jankūnas 11 (5 atk. kam.), N.Woltersas 9 (7 rez. perd., 2 per. kam.), T.Walkupas 7 (3 per. kam.), M.Grigonis 7, A.Milaknis 6 (3 per. kam.), E.Ulanovas 6, A.White‘as 5, A.Kavaliauskas 4, L.Birutis 3, D.Sabeckis 0.

„Anadolu Efes“: K.Simonas 17 (5 rez. perd.), A.Moermanas 14 (7/9 dvit., 3 per. kam.), V.Micičius 14 (4 rez. perd.), T.Pleissas 12 (5/6 dvit., 7 atk. kam.).