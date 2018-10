Viešosios pirtys – vis dar traukos vieta

Sostinės gyventojų poreikiams šiuo metu skirta vienintelė Naujojoje Vilnioje esanti viešoji pirtis. independent.co.uk nuotrauka

Šalies viešosios pirtys tampa pramogų, laisvalaikio leidimo, sveikatinimo oazėmis, o ne vieta vien higienos poreikiams tenkinti.

Duris atvėrus didiesiems vandens pramogų parkams bei pirčių zonoms buvo suabejota, ar jie nenurungs nuo sovietmečio užsilikusių viešųjų pirčių. Tačiau kai kur viešosios pirtys gyvuoja, jos noriai lankomos, o didžioji dalis jų lankytojų – anaiptol ne socialiai remtini žmonės.

Vilniečiams – vienintelė pirtis

Sostinės gyventojų poreikiams šiuo metu skirta vienintelė Naujojoje Vilnioje esanti viešoji pirtis. Jai vadovaujantis Zenonas Stupenko teigia, jog kas mėnesį šioje pirtyje apsilanko per tūkstantį žmonių, atvykstančių iš Vilniaus miesto bei rajono. Pirtis veikia penktadieniais-sekmadieniais, penktadienis joje – moterų prausimosi diena, dvi savaitgalio dienos skirtos vyrams. „Suaugusiam žmogui nusiprausti mūsų pirtyje kainuoja 6,5 euro, pensininkai ir neįgalieji už prausimąsi moka 5,5 euro, o vaikams ši paslauga atsieina 3,25 euro“, – vardijo Z. Stupenko. Pasak jo, socialiai remtiniems vilniečiams, neturintiems galimybių nusiprausti namie, miesto merija per mėnesį skiria tris talonus. „Jiems dar tenka primokėti 1,8 euro“, – sakė Z. Stupenko. Pasak jo, lankytojams patinka, kad Naujosios Vilnios viešojoje pirtyje yra net trys garinės – rusiška, turkiška bei infraraudonųjų spindulių. „Kitos arčiausiai Vilniaus esančios viešosios pirtys yra Vilniaus rajone Nemenčinėje ir Trakų rajone Lentvaryje“, – pasakojo Naujosios Vilnios pirties direktorius.

Klaipėdos viešosios pirties direktorius Vytautas Eitmanavičius pabrėžė, kad klaipėdiečiai šią pirtį turi tik todėl, kad tuomet, kai buvo nutarta ją privatizuoti, jie surašė peticiją dėl pirties išlikimo ir, nešini vantomis, susikovė su tuomete miesto valdžia. „Pagrindinė mūsų pirties akcininkė – Klaipėdos miesto savivaldybė, jai kasmet išmokame po 5 tūkst. eurų dividendų. Nei pirtis, nei jos lankytojai negauna jokios paramos iš savivaldybės“, – sakė V. Eitmanavičius. Už dvi pirties valandas jos lankytojai moka šešių eurų mokestį, pensininkams ir neįgaliesiems mokestis yra euru mažesnis. Žiemą Klaipėdos pirtis per mėnesį sutraukia daugiau kaip 2 tūkst. lankytojų, o vasarą jų būna mažiau.

Paramos nebegauna

„Žmones į mūsų pirtį traukia vadinamasis šlapias (arba rusiškas) garas, kurį išgauname kūrendami vietinę katilinę“, – sakė V. Eitmanavičius. Į Klaipėdos pirtį atvyksta ir palangiškių, nes ten viešosios pirties senokai nebėra, taip pat Gargždų ir net Plungės gyventojai. Pirties patalpose yra kirpykla, masažo kabinetas, ir šiomis paslaugomis noriai naudojamasi. „Žmonėms pirtis – pramoga, bendravimas, atsipalaidavimas, poilsis. Beje, išėję iš garinės atsipūsti, lankytojai per čia įrengtą televizorių mielai žiūri krepšinio rungtynes ar kitas programas“, – aiškino Klaipėdos miesto viešosios pirties direktorius.

Panevėžio miesto viešosios pirties buhalterė Ona Striogienė apgailestavo, kad šįmet jų pirtis neteko be kokios savivaldybės paramos. „Kadangi Panevėžio miesto savivaldybė valdo 85 proc. pirties akcijų, prie pirties išlaikymo dar pernai ji prisidėdavo dotacijomis – už kiekvieną lankytoją gaudavome 0,86 euro. Šiemet išsilaikome tik iš to, ką sumoka lankytojai“, – teigė ji. Nuo 2018-ųjų sausio nusiprausti Panevėžio miesto viešojoje pirtyje kainuoja šešis eurus, nors praėjusiais metais tereikėdavo mokėti 4,36 euro. „Dotacijos mūsų pirčiai buvo nutrauktos dėl to, kad miesto savivaldybė įrengė dušus socialiai remtiniems žmonėms, kurių namuose nėra vandentiekio“, – pasakojo Panevėžio miesto viešosios pirties buhalterė.

Konkurentai – paplūdimiai

O. Striogienė pabrėžė, kad Panevėžio miesto viešojoje pirtyje kas mėnesį apsilanko iki 900 žmonių, jų ima gausėti atšalus orams. „Šiųmetė karšta vasara buvo nepalanki pirčiai – sulaukėme labai mažai žmonių. Matyt, jie skubėjo į paplūdimius“, – sakė ji. Anot jos, daugiausia lankytojų būna gruodžio mėnesį, kai į pirtį suplūsta Kalėdoms į namus sugrįžę emigrantai.

Kai kuriose šalies vietovėse viešosios pirtys noriai lankomos, o didžioji dalis jų lankytojų – anaiptol ne socialiai remtini žmonės.

Ukmergės miesto bei šiame rajone įsikūrusio Deltuvos miestelio viešąsias pirtis administruoja Ukmergės visuomenės sveikatos biuras. Biuro direktorė Vaida Puodžiūnienė teigė, kad lankytojai labiau mėgsta Deltuvos pirtį, jos garas išgaunamas pirtį kūrenant malkomis. O Ukmergės pirties garas – „elektrinis“. „Į Deltuvos pirtį suvažiuoja ne vien ukmergiškiai, bet ir Jonavos bei Širvintų rajonų žmonės“, – teigė V. Puodžiūnienė.

Deltuvos pirtyje moterims praustis skirtos dvi šeštadienio rytinės valandos, o vyrams sudaryta galimybė pirtyje praleisti net aštuonias valandas. Anot V. Puodžiūnienės, Deltuvos pirtyje per mėnesį nusiprausia iki 200 žmonių, prausimosi kaina šioje pirtyje – trys eurai. Tuo metu Ukmergės viešoji pirtis, kurioje nusiprausti šiltuoju metų laiku kainuoja keturis, o šaltuoju – penkis eurus, per mėnesį sutraukia iki 150 žmonių. „Daugelis žmonių į mūsų pirtį ateina dėl malonių ritualų, o ne dėl būtinybės nusiprausti“, – tvirtino Ukmergės visuomenės sveikatos biuro vadovė.