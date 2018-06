Stadione šeimininkavo kengūra

Į stadioną įsibrovusios kengūros ilgai nepavyko išprašyti. Reuters/Scanpix nuotrauka

Savo futbolo rinktinę, dabar besivaržančią pasaulio čempionate Rusijoje, australai vadina futbolo kengūromis (the Socceroos), tačiau Kanberoje per moterų futbolo rungtynes aikštėje kamuolius atmušinėjo tikra kengūra.

Incidentas įvyko sekmadienio popietę per vienų geriausių Kanberos komandų – „Canberra FC“ ir „Belconnen United“ – rungtynes. Pasak „Canberra FC“ atstovės Amber Harvey, pasiklydęs sterblinis įliuoksėjo į stadioną per pirmo kėlinio pertrauką. Vėliau didžioji pilkoji kengūra sugrįžo per antrą kėlinį ir nekreipė jokio dėmesio į mėginimus ją išvyti. Dėl gyvūno išdaigų varžybas teko pristabdyti 32 minutėms.

„Tai buvo tikrų tikriausia kankynė“, – sakė A. Harvey. Ji pasakojo, kad keli žmonės prisiartino prie gyvūno ir mėgino jį išvyti. Kengūra buvo labai aukšta, gal kokių 183 cm ūgio, tad jie greit persigalvojo. „Vis dėlto nemanau, jog ji kam nors kėlė didelį pavojų“, – pridūrė A. Harvey.

Žaidėjai ir darbuotojai mėgino išprašyti nelauktą įsibrovėlę, spardydami į ją kamuolius. Vaizdo įraše matyti, kad kengūra savo ilgomis užpakalinėmis kojomis atmušinėjo kamuolius baudos aikštelėje. O paskui atsigulė. Galiausiai vienos komandos trenerė sėdo prie pikapo vairo ir privažiavusi išvarė gyvūną iš stadiono. Kengūra spruko pro spragą tvoroje ir dingo iš akių automobilių stovėjimo aikštelėje.

Nors rungtynės vyko prabangiame Kanberos priemiestyje Dikine, kengūrų galima aptikti beveik visoje sostinės teritorijoje. Kanberos priemiesčiai įsikūrę tarp didelių miškų ir pievų plotų. Kengūros paprastai dieną snaudžia tarp medžių, o naktį klaidžioja gatvėmis ir ganosi laistomose pievelėse.