Skelbiamos 90-ųjų „Oskarų“ nominacijos

BNS 2018 01 23 16:22

AFP/Scanpix nuotrauka

JAV Kino meno ir mokslo akademijos kasmet teikiamų apdovanojimų, vadinamų „Oskarais“, nominacijose antradienį daugiausia palaikymo tikimasi juostai „Vandens forma“ (The Shape of Water).

Su ja varžysis geriausiai „Oskarų“ juostai nominuoti šie filmai: „Vadink mane savo vardu“ (Call Me By Your Name); „Tamsiausia valanda“ (The Darkest Hour); „Diunkerkas“ (Dunkirk); „Pradink“ (Get Out), „Lady Bird“; „Phantom Thread“; „Valstybės paslaptis“ (The Post); ir „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ ( Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

„Vandens forma“ minima 13 nominacijų: tarp jų už geriausią juostą, aktorę ir antro plano aktorių.

Antoje vietoje – Antrojo pasaulinio karo epinė drama „Diunkerkas“ – 8 nominacijos, toliau – „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“, pelnę septynias nominacijas.

Holivudo apdovanojimų sezono apogėjus – „Oskarų“ teikimo ceremonija vyks kovo 4 dienos vakare; ją ves komikas Jimmy Kimmelis.