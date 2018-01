Seksuali Vilniaus reklama kaitina aistras

portfolio.tagvilnius.lt/Vilnius nuotraukos

Socialiniuose tinkluose sparčiai išplito reklama, sostinę pristatanti kaip Europos G tašką. Ji iš karto sulaukė daug dėmesio ir nevienareikšmių vertinimų: vieni mano, kad joje Vilnius rodo charakterį, kitiems panašu, jog sostinė reklamuojama kaip sekso turizmo vieta.

Nors reklamoje panaudotas oficialus Vilniaus miesto logotipas, tai nėra oficiali sostinės reklama. Ją sukūrė vienos reklamos agentūros rengiamų kursų dalyviai. Iš viso sukurti keli reklaminiai plakatai. Viename jų – ant patalų, kuriuose vaizduojamas Europos žemėlapis, gulinti moteris, rankoje gniaužianti vietą, kur yra Lietuva.

Tekstas skelbia: „Niekas nežino, kur jis yra, bet kai jį randi, tai yra nuostabu. VILNUS, EUROPOS G TAŠKAS“. Antrojoje reklamoje vaizduojama mergina su akiniais nuo saulės, kuriuose atsispindi Trijų kryžių kalnas. Trečioje – vaikinas, kurio akinių nuo saulės stikluose – Šv. Onos bažnyčios bokštai. Užrašai ant abiejų šių plakatų skelbia, kad Vilnius yra Europos G taškas.

Sužavėjo V. Ušacko draugus

Reklama padarė įspūdį Vygaudui Ušackui. „Šitą reklamą vakar man persiuntę draugai iš Paryžiaus buvo sužavėti taip, kad vos per kelias valandas apsisprendė dėl savaitgalio Vilniuje ir įsigijo lėktuvo bilietus. Kokios lenktynės! O ką į tai Kaunas atsakys?“, – klausė diplomatas feisbuke.

V. Ušacko sūnus Raimondas komentare parašė, kad reklamą pamačiusio kursioko iš Graikijos nereikėjo ilgai įkalbinėti apsilankyti Vilniuje – jis žada tai padaryti kovą.

Žurnalistas Andrius Tapinas reklamą apibūdino kaip rokenrolą. „Štai čia yra vienas tų The Thing (dalykų – red.), apie kuriuos zirziam Remigijui Šimašiui. Norim daugiau! Reikia daugiau! Kuriam daugiau! Bravo idėjos autoriams – tagvilnius.lt“, – susižavėjimo neslėpė jis.

Reklamos specialistė Dovilė Filmanavičiūtė sako, kad šioje reklamoje Vilnius rodo charakterį.

A. Zuokas kritikuoja

Tačiau ne visi atsiliepimai apie šią reklamą tokie geri. Nemažai kas pastebi, kad ji kelia minčių apie Vilnių, kaip sekso turizmo miestą. Amerikos lietuvis Rimtautas Vizgirda feisbuke rašė, kad reklama jam atrodo neskoninga.

Buvęs sostinės meras Artūras Zuokas reklamą irgi įvertino neigiamai. Anot jo, kunigaikštis Gediminas po tokiu laišku pasauliui tikrai nepasirašytų, be to, jo autorius ištremtų už Vilniaus gynybinės sienos be teisės sugrįžti. Jis sutinka, kad „skandalas ar provokacija“ yra šių laikų marketingo ir reklamos forma. Tačiau minėta reklama politikui neatrodo skandalinga, daugiau lėkšta ar paaugliškai dviprasmiška. „Ar tai gali būti oficiali Vilniaus reklama? Manau, kad ne. Bernvakarių ir pigaus turizmo kataloguose – taip, tai tinka. Ir net šiai target (tikslinei – red. past.) grupei šis plakatas būtų lygis“, – mano jis.

A. Zuoko teigimu, Vilnius Europoje yra gerai žinomas miestas. „Užtenka kompleksuoti. O ir kelti tikslą, kad žinotų visi, nėra prasmės. Svarbu, kad žinotų tie, kurių mums, kaip Sostinei, reikia ir kuriuos norime pritraukti. Tam ir reikalinga komunikavimo strategija bei tinkamos priemonės. Ar ši reklama pritrauks daugiau investicijų? Ar padidės kultūrinio ar konferencinio turizmo srautai? Kokį vaizdinį kuriame būsimo Vilniaus svečio galvoje? Ši reklama tik stiprina ir taip gerai užsienyje žinomą Vilniaus ar kitų postsovietinių šalių privalumą – „pas jus gražios merginos..., todėl savaitgaliui atlėksime pas jus...“. Dar pirmaisiais vadovavimo miestui metais Prahos meras patarė – „svarbiausia netapkite pigaus turizmo šalimi...“, – savo feisbuko paskyroje rašė buvęs sostinės vadovas.

Sėkminga sostinės vizitinė kortelė užsienyje

2016-ųjų vasarą dviejų sostinės reklamos mokyklos „The Atomic Garden“ studentų sukurta reklama skelbia, jog „niekas nežino, kur jis yra, bet kai jį randa – jis nuostabus“. Nuotraukoje matoma jauna moteris, sučiupusi Vilnių ant paklodės pavaizduotame Europos žemėlapyje.

Socialinių tinklų vartotojai reklama ėmė masiškai dalintis ketvirtadienį, Vilniui švenčiant 695-ąjį gimtadienį.

„Žinoma, tai buvo staigmenėlė, ne visai to tikėjausi, nes darbas padarytas jau prieš kurį laiko, bet galų gale susilaukė dėmesio. Tai – labai maloni staigmena“, – BNS penktadienį sakė šiuo metu reklamos agentūroje kūrybiniu vadovu dirbantis Jurgis Ramanauskas, beveik prieš dvejus metus subrandinęs idėją su kolege Skaiste Kaurynaite.

Nei jis, nei mokyklos vadovai, jaunuolių dėstytojai sako neplatinę paveikslėlio socialiniuose tinkluose ir spėja, jog jis buvo atsitiktinai pasiskolintas iš mokyklos tinklalapio, kur skelbiami studentų darbai.

„Reklamoje vienas svarbių dalykų yra šviežias žvilgsnis į tai, kas seniai pažįstama. Kadangi Vilnius yra nelabai turistams žinoma sostinė, nelabai žmonės į ją užsuka, bet įžvalga paprasta ir tiesioginė: kai tik žmonės šią vietą atranda, iš karto ją pamilsta ir supranta, kad čia visai verta leisti laiką“, – apie idėją pasakojo J. Ramanauskas.

Žiniasklaidos stebėsenos ir analizės bendrovės „Mediaskopas“ duomenimis, ketvirtadienio vakarą ir penktadienio rytą žinia apie Vilniaus reklamą sulaukė per 40 atskirų pasisakymų, tarp jų – žinomų žurnalistų, socialinių tinklų įžymybių, taip pat didžiųjų šalies naujienų portalų dėmesio. Jų įrašai apie reklamą pritraukė per 700 komentarų.

Reklama jau susidomėjo sostinės savivaldybės verslo plėtros ir turizmo agentūra „Go Vilnius“. Jos vadovė Inga Romanovskienė sakė, kad su mokykla deramasi dėl idėjos išplėtojimo ir pritaikymo platesnei komunikacinei kampanijai.

„Neseniai buvome susitikę, jie pasakė, kad yra tokia idėja, mums ji labai patiko. Jie pristatė, kad tai – dar tik eskizas. Mums patiko ir pasakėme, kad galvosime, kaip tai pristatyti viešai ir padaryti reklaminę kampaniją. Vertinu tai labai teigiamai, kaip nestandartinį sprendimą, labai įdomų, kuris leis mus išsiskirti ir būti pastebėtais, – BNS sakė I. Romanovskienė. – Žmonės reaguoja, komentuoja, kalbasi, jiems patinka, tad vyksta tolimesnės derybos, kaip padaryti platesnę reklaminę kampaniją ir pristatyti užsienio auditorijoms“.

J. Ramanauskas į šią galimybę taip pat žiūri pozityviai ir artimiausiu metu žada susitikti su „Go Vilnius“ atstovais dėl tolimesnio bendradarbiavimo: „Reikia tikėtis, kad Vilnius noriai įgyvendins šią idėją“.

„Go Vilnius“ vadovė svarsto, kad kampanija galėtų apimti ne tik socialinius tinklus, interneto svetaines, bet ir lauko reklamą, spaudą.

Mokyklos kūrybos vadovas Antonio Bechtle pažymėjo, kad duetas buvo tarp kelių komandų, gavusių jo užduotį sukurti integruotą Vilniaus reklaminę kampaniją – ne tik plakatus, bet ir mobilias aplikacijas, vaizdo klipus. Tai iš pradžių buvo daroma tik mokomaisiais tikslais, nesiekiant konkretaus pritaikymo.

„Tik staiga atsidariau feisbuką ir pamačiau, kad ji – visur. Visi galvojo, kad reklama yra tikra, kad ji kurta kurios nors agentūros, bet tai buvo mano studentų darbas, – BNS sakė A. Bechtle.

Jis pripažino, kad techniškai autorinės teisės priklauso „The Atomic Garden“ mokyklai. „Bet mano manymu, visi nuopelnai, visa nauda iš tokios reklaminės kampanijos turėtų tekti ją kūrusiems studentams“, – sakė jis.

Mokyklos vadovas Aivaras Šičkus patvirtino, kad įstaiga nepretenduotų į darbų autorines teises ir džiaugiasi savo alumnių darbo sėkme. Jis patvirtino, kad galimybės vystyti idėją jau aptariamos su „Go Vilnius“.