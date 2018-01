Pelningiausi 2017 metų filmai atskleidė merginų galią

Parengė GODA JUREVIČIŪTĖ 2018 01 04 6:46

Filmas "Žvaigždžių karai: paskutiniai džedajai" buvo giriamas dėl stiprių moterų vaidmenų. Velionė Carrie Fisher (centre) juostoje paskutinį kartą įkūnijo ją išgarsinusią princesę, o dabar generolę, Lėją. outnow.com nuotrauka

Pirmą sykį nuo 1958 metų filmai, kuriuose pagrindinį vaidmenį atlieka moterys, užkopė į pelningiausių JAV filmų trejetuką.

Vargiai kas galėtų sugalvoti geresnę pabaigą metams, kuriais Holivudą krėtė kaltinimų seksualine prievarta ir priekabiavimu lavina, nei tas faktas, kad trijų žiūrimiausių 2017 metų filmų centre buvo moterų personažai.

Naujausia „Žvaigždžių karų“ serijos saga „Paskutiniai džedajai“ Naujųjų metų savaitgalį „Disney“ filmą „Gražuolė ir pabaisa“ išstūmė ir pirmosios pozicijos ir, studijos duomenimis, tapo daugiausia pajamų uždirbusiu filmu JAV ir Kanadoje. O į Pirmojo pasaulinio karo laikus nukelianti „Nuostabioji moteris“ atsidūrė trečioje vietoje.

Paskutinį kartą filmai, kurių centre – moterų personažai, daugiausia uždirbančiųjų trejetuke buvo 1958 metais. Tada trys amerikiečių dažniausiai žiūrėti filmai buvo muzikinė komedija „Pietų vandenynas“ (South Pacific), romantinė komedija „Tetulė Mame“ (Auntie Mame) ir Tennessee Williamso pjesės „Katė ant įkaitusio skardinio stogo“ ekranizacija.

„Paskutiniai džedajai“, kurie iki šiol uždirbo 533,1 mln. JAV dolerių, turi net keletą pagrindinių personažų, tiek vyrų, tiek ir moterų. Tačiau labiausiai filmas buvo giriamas dėl stiprių moterų vaidmenų, tarp jų aktorės Daisy Ridley įkūnijama džedajumi siekianti tapti Rei ir velionės Carrie Fisher paskutinis vaidmuo kine – generole tapusi princesė Lėja. Ne vienas recenzentas pažymėjo, kad kol kas tai pats feministiškiausias filmas „Žvaigždžių karų“ sagoje.

1991 metų animacinio filmo „Gražuolė ir pabaisa“ perdirbinys į vaidybinę juostą šiuo atžvilgiu pasirodo daug prasčiau. 504 mln. JAV dolerių uždirbusiame filme Emma Watson įkūnija gražuolę prancūzę, kuri įsimyli pabaisa virtusį princą.

„Be jokios abejonės, Gražuolė yra „Disney“ princesė, tačiau ji nėra pasyvus personažas – ji priima sprendimus dėl savo likimo“, – žurnalui „Vanity Fair“ tvirtino E. Watson. Aktorė pridūrė, jog jos vaidinamą personažę palankiai įvertino feminizmo ikona Gloria Steinem.

"Nuostabioji moteris" - daugiausia pajamų per kino istoriją uždirbęs moters režisuotas vaidybinis filmas.outnow.com nuotrauka

O štai 412,6 mln. dolerių uždirbusi „Nuostabioji moteris“ taip pat yra daugiausia pajamų gavęs moters – šiuo atveju Petty Jenkins – režisuotas vaidybinis filmas.

„Nuostabioji moteris“ buvo giriama už aktorės Gal Gadot įkūnytą superheroję, kuri tampa sektinu pavyzdžiu ir moralės kompasu į bereikšmę kovą įsivėlusiems vyrams, ir dėl pradinių scenų, kuriose vaizduojamos savo dukras treniruojančios amazonės.

„Vandens forma“ (The Shape of Water), „Valstybės paslaptis“ (The Post), „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) ir „Aš, Tonya“ (I, Tonya) yra kiti ryškūs 2017 metų pavyzdžiai, kuriuose pagrindinius vaidmenis atliko moterys. Nors jie nėra tarp pelningiausių metų filmų, tačiau tikėtina, kad pelnys ne vieną „Oskaro“ apdovanojimą.

Antroje pelningiausių filmų vietoje atsidūrė animacinio filmo "Gražuolė ir pabaisa" vaidybinis perdirbinys.outnow.com nuotrauka

Be kita ko, daugiausia praėjusiais metais uždirbusi komedija yra „Merginų išvyka“ (Girls Trip). Joje keturis pagrindinius vaidmenis atliko juodaodės aktorės Jada Pinkett Smith, Queen Latifah, Regina Hall ir Tiffany Haddish.

2017 metais 5 daugiausia JAV uždirbę filmai

1. „Žvaigždžių karai: paskutiniai džedajai“ – 533,1 mln. dolerių

2. „Gražuolė ir pabaisa“ – 504 mln. dolerių

3. „Nuostabioji moteris“ – 412,6 mln. dolerių

4. „Galaktikos sergėtojai“. II dalis – 389,8 mln. dolerių

5. „Žmogus-voras:grįžimas namo“ – 334,2 mln. dolerių