Neišmeskite kavos tirščių: tiks sodininkams, žvejams ir turintiems šunų

ktu.edu 2018 09 15 14:32

pixabay.com nuotrauka

Net 90 proc. visų kavos tirščių išmetama, atliekos keliauja į komunalinių atliekų srautą, o įvairiems tikslams tepanaudojama tik 10 proc. Tokius skaičius pateikia Kauno technologijos universiteto (KTU) Aplinkos inžinerijos instituto doktorantas Edgaras Stunžėnas, remdamasis užsienio mokslininkų tyrimais.

Kol kas plačiausiai kavos tirščiai didelėmis apimtimis panaudojami sodininkystėje – jie ypač tinkami komposto gamybai. „Kavos tirščiai turi palyginti didelį anglies ir azoto santykį, todėl juos galima maišyti ir kompostuoti su kitomis namų ūkyje susidarančiomis maisto atliekomis. Tokiu būdu galutiniame komposte bus padidintas anglies kiekis, tačiau jis bus optimalus. Komposte esanti anglis didina mikroorganizmų aktyvumą, todėl yra sumažinamas mineralinio azoto išsiplovimas iš dirvožemio“, – teigia E. Stunžėnas.

Žinia, iš kavos tirščių taip pat jau gaminamas ir biokuras, ir biodyzelinas. Pastarasis gali būti naudojamas kaip priedas prie dyzelino arba kaip pagrindinis kuras dyzeliniams varikliams. Teigiama, jog kavos tirščių kuro pagrindas yra stabilesnis nei tradicinio biodyzelino, nes kava turi aukštą antioksidantų kiekį.

Mokslininkai nuolat ieško būdų, kaip efektyviau išnaudoti vertingą atlieką pramonėje, jog ši nenueitų veltui. Tuo tarpu eiliniam vartotojui taip pat pravartu žinoti, kaip naudingai ir išradingai panaudoti kavos tirščius. Siūloma juos pasitelkti sode, namų kvėpinimui, kosmetikos priemonių gamybai. Tačiau ar žinojote, kuo kavos tirščiai yra susiję su mylimais augintiniais, žvejyba ar žiema? Jūsų dėmesiui – daugiau įdomių pasiūlymų, kaip praktiškai panaudoti kavos tirščius.

Gardus papildas žuvų masalui. Užsienio žvejai tikina, kad kavos skonio masalas privilioja žuvis, ypač ešerius ar upėtakius. Užkietėję žvejybos aistruoliai paprastai masalą augina patys, todėl jiems rekomenduojama kavos tirščius naudoti sliekų šėrimui. Jeigu sliekai auginami specialioje dėžėje, juos galima pamaitinti mišiniu iš kavos tirščių ir arklio mėšlo. Žvejai žada, kad sliekai bus riebūs, tad laimikis – garantuotas. Greitesnis būdas „aromatizuoti“ žvejyboje naudojamas kirmėles – tiesiog prieš naudojant palaikyti juos talpoje su kavos tirščiais. Rekomenduojama, kad kirmėlaitės gautų gerai išsivolioti tirščių masėje, tokiu būdu jos įgaus intensyvesnį aromatą. Jeigu reikia dar stipresnio kavos aromato, galima masalą palaikyti per naktį mišinyje iš dirvožemio ir kavos tirščių.

Siurprizas namų augintiniams. Norite, kad jūsų šunelio kailis būtų gražesnis? O gal jis po pasivaikščiojimo parke kasosi ir kailyje parsinešė blusų? Čia ir vėl gali pasitarnauti kavos tirščiai. Iškart po augintinio maudynių, į jo kailį įtrinkite 1 ar 2 stiklinaites (250 ml) kavos tirščių, o po to vėl išskalaukite. Nepageidaujami gyviai išsilakstys, o kailis bus minkštas ir švelnus. Gyvūnų mylėtojai perspėja, kad kavos tirščiai jokiu būdu nepapultų šuneliui į burną, nes tirščių suėdęs gyvūnas gali sunegaluoti.

Kavos tirščių kvapo netoleruoja ne tik vabzdžiai, bet ir katės, tad jeigu norite atbaidyti į jūsų sodą ar namus užklystančias kates, tai galima padaryti pasigaminus nesudėtingą mišinį, kuris kačių uoslei bus labai nepriimtinas, todėl jos liausis čia vaikščiojusios. Tereikia kavos tirščius sumaišyti su smulkinta apelsino žievele, o gautu mišiniu išbarstyti linijomis aplink gėlių lysves.

Puikus būdas valyti židinį. Daugelis, kurie namuose turi židinį, susierzina, kai reikia iškuopti nuo prakurų likusius pelenus – šie dulka ir teršia aplinką. Pasirodo, yra lengvesnis valymo būdas, tad prakaituoti visai neteks. Kai kurie židinių gerbėjai tikina, kad pelenų valymo problema lengvai išsprendžiama, pasitelkus kavos tirščius. Tereikia pabarstyti drėgnų kavos tirščių sluoksnį ant pelenų, o tada – nuvalyti. Esą kavos tirščiai „nuguldo“ pelenus ir gerokai palengvina valymo procesą.

Pagalba per žiemos vargus. Nors kol kas šalti orai Lietuvoje dar negresia, kavos tirščių naudą ypač verta prisiminti šaltuoju metų sezonu. Pasirodo, kavos tirščiai gali būti tinkama masė žiemą apledėjusiems takams barstyti. Įprastai barstoma techninė druska, kurios dideli kiekiai kenkia aplinkai: gadinama kelio danga, šaligatviai ar tiltai. Žiemą dėl druskos kenčia ne tik batai, bet automobilių kėbulo dalys, augmenija, gruntinis vanduo. Tuo tarpu kavos tirščiai tokios neigiamos įtakos nedaro, o ledą tirpdo ne ką prasčiau negu įprasta druska. Tirščiuose esantis nitrogenas žinomas kaip puikus ledo tirpiklis, be to, tirščių dalelės didina trintį, todėl sumažėja rizika paslysti ir susižeisti. Taigi verta kaupti kavos tirščius ir jais barstyti takelius žiemą. Visam miestui greičiausiai nepakaks, bet savam kieme išbarstyti bus galima.