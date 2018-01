Meryl Streep siekia užpatentuoti savo vardą

Parengė Goda JUREVIČIŪTĖ 2018 01 31 6:00

Praeitą savaitę Meryl Streep buvo 21 kartą nominuota "Oskarui" už vaidmenį filme "Valstybės paslaptis". AFP/Scanpix nuotrauka

Bene garsiausia ir labiausiai apdovanota šių dienų Holivudo aktorė Meryl Streep padavė prašymą užpatentuoti jos vardą.

Jei JAV prekės ženklų biuras patenkins jos prašymą, ji įgis išskirtines teises į savo vardo vartojimą pramogų pasaulyje.

Ji nėra pirmoji tokį žingsnį žengusi įžymybė – vis daugiau pramogų pasaulio atstovų siekia savo vardus apsaugoti nuo neautorizuoto vartojimo komerciniais tikslais. Savo vardą taip pat yra užpatentavę reperis 50 Cent, futbolo ir mados ikonų pora Victoria ir Davidas Beckhamai, turtų paveldėtoja Paris Hilton bei daugelis kitų žvaigždžių.

Tačiau, skirtingai nei dauguma jų, 68 metų M. Streep savo vardo patentavimo ėmėsi gana vėlai. Neįprasta ir tai, kad, užuot uždraudus gaminti tokias prekes kaip jos vardo kvepalai, drabužiai ar žaislai, prašyme tiesiog nurodoma į „pasirodymus per televiziją bei filmuose“, taip pat „kalbų sakymą“ bei „autografų dalijimą“. Šis patentas taip pat uždraustų kitiems jos vardu vadinti tinklalapius apie filmus ir kino industriją.

Meryl iš tiesų nėra tikrasis aktorės vardas. Jos tėvai ją pavadino Mary Louise Streep. Tačiau būtent su Meryl vardu aktorė sulaukė pasaulinės šlovės, suvaidinusi tokiuose filmuose kaip „Kramer prieš Kramerį“ (1979), „Sofijos pasirinkimas“ (1982), „Geležinė Ledi“ (2011). Už vaidmenis šiuose filmuose aktorė pelnė po „Oskarą“.

Nors M. Streep savo vardą patentuoja sulaukusi jau 68 metų, visi ženklai rodo, kad jos laukia dar ilga karjera. Praeitą savaitę ji dar labiau papildė savo rekordą kaip daugiausia „Oskaro“ nominacijų sulaukusi aktorė per visą apdovanojimų įteikimo istoriją – ji buvo nominuota 21 kartą. Šįkart už vaidmenį Steveno Spielbergo filme „Valstybės paslaptis“ (2017). Negana to, praeitą savaitę paaiškėjo, jog aktorė sugrįžta į televiziją – ji prisidės prie daugybės apdovanojimų sulaukusio HBO serialo „Nekaltas melas“ (Big Little Lies) antrojo sezono, kuriame vaidins su tokiomis aktorėmis kaip Nicole Kidman ir Reese Witherspoon.