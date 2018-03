Kiek per minutę uždirba turtingiausias pasaulio žmogus?

Jeffas Bezosas per minutę uždirba bent keturis kartus daugiau nei vidutinis dirbantis amerikietis per metus./ wikimedia.org nuotrauka

Jeffas Bezosas, „Amazon“ įkūrėjas ir valdytojas, yra turtingiausias pasaulio žmogus. Šie metai jam prasidėjo itin palankiai. Į 2018-uosius jis žengė turėdamas beveik 100 milijardų JAV dolerių vertinamo turto, tačiau dabar jis tik dar labiau išaugo. Ar kas nors Bezosą dar gali pavyti?

Bezosas buvo ne kartą tapęs turtingiausiu pasaulio žmogumi, tačiau visada tik trumpam. Jį vis aplenkdavo Billas Gatesas, kurio turtai taip pat vis dar auga. Visgi, panašu, kad dabar artimiausiu laiku Bezoso iš šio sąrašo viršūnės niekas nebeišstums. Bezoso turto vertė svyruoja apie 129 milijardus dolerių. Tiesa, reikėtų pabrėžti žodį „svyruoja“ – šis skaičius priklauso nuo „Amazon“ akcijų vertės.

Billas Gatesas dabar yra antrasis turtingiausias žmogus planetoje. Aišku, 92 milijardai dolerių nėra turtas kuriuo kas nors galėtų pasiskųsti, tačiau atotrūkis tarp Bezoso ir Gateso dabar yra toks, kad sunku būtų įsivaizduoti kažkokias permainas sąrašo viršūnėje. Juolab, kad Bezosas dabar pinigus uždirba iki šiol neregėtais tempais.

Praeiti metai „Amazon“ vadovui buvo itin sėkmingi – jis savo turtą pasipildė net 35 milijardais dolerių. Tačiau tai niekis, palyginti su tuo, kiek Bezosas uždirbs šiemet. Pirmus tris mėnesius jis savo turtą didina bent po 10 milijardų dolerių per mėnesį. Vėlgi, naujas rekordas nėra garantuotas, nes akcijų birža dažnai būna neprognozuojama. Tačiau Businessinsider.com skaičiuoja, kad šiais metais Bezosas per minutę uždirba apie 231 tūkstantį JAV dolerių – keliskart daugiau nei vidutinis darbingo amžiaus žmogus uždirba per metus.

Gali būti, kad šiemet Bezosas padvigubins savo turtą ir pasiekt 200 milijardų dolerių. Taip jis taptų turtingiausiu visų laikų žmogumi ir, tikriausiai, dvigubai turtingesniu už antrąjį sąraše likusį Gatesą. Klausimas, ar yra riba, kurią pasiekus Bezoso turtai nustos augti. Kol kas jos nematyti, tačiau sunku tikėtis, kad „Amazon“ akcijų vertė stabiliai augs be pabaigos.

Beje, Gatesas pats mano, kad tai neteisinga, kad jis yra toks turtingas. Billas ir Melinda Gatesai yra įsitikinę, kad jų turtai jiems atveria duris, kurios daugeliui yra uždarytos ir tai nėra gerai. Mellinda teigia, kad, nors jie naudojasi savo įtaka geriems tikslams, akivaizdu, kad panašios iniciatyvos ne tokiems turtingiems žmonėms nėra pasiekiamos. Pasaulio lyderiai nenumes ragelio, jei skambins pats Billas Gatesas, o mokyklos ir kitos organizacijos skatina tik tuos projektus, kurie pritrauktų Gatesų fondo lėšas. Tiesa, pastebėję, kad jų sukauptas turtas nėra teisingas Gatesai nepasiūlė jokios išeities, tik priminė, kad fondas ir yra skirtas padėti kiek įmanoma daugiau žmonių.