Kiek laiko išgyventumėte gerdami tik alų ir kas galiausiai jus pražudytų?

technologijos.lt 2018 03 11 19:41

Alus turi nemažai kalorijų ir galėtų palaikyti žmogaus gyvybę kelis mėnesius. / ©Michael Stern (CC BY-SA 2.0) | commons.wikimedia.org

Pasirodo, alus gali kurį laiką palaikyti jūsų gyvybę ir mirtumėte ne nuo apsinuodijimo alkoholiu

Daugybė žmonių mėgsta alų ir tame nėra nieko blogo. Problemos prasideda tik tada, kuomet žmonės ima piktnaudžiauti alkoholiu, išsivysto priklausomybę, dėl to praranda socialinius ryšius ir motyvaciją. Visgi, bent teoriškai pamąstykime, kiek laiko žmogus galėtų išgyventi misdamas tik alumi? Atsakymas nustebins daugelį, tačiau šių skaičiavimų praktiškai patvirtinti tikrai nesinorės.

Alus visuomenėje paplito dėl daugybės priežasčių. Tai buvo darbininkų klasės gėrimas, kurį pagaminti senovėje buvo galima palyginti pigiai, nors geram alui reikėjo nemažai žinių ir įgūdžių. Alumi buvo aplaistytos žemės ūkio darbų užbaigtuvės, vestuvės ir pagrindinės metų šventės. Tie, kurie galėjo išvaryti gerą alų, buvo gerbiami – jiems visose šventėse prie stalo atsirasdavo vietos. Tačiau šįkart ne apie tai.

Alus tam tikra prasme yra ir maistas – jis turi kalorijų ir, vartojant dideliais kiekiais, gali sukurti sotumo jausmą. Tačiau kiek tiksliai alaus reikėtų išgerti, kad išgyventumėte be jokio kito maisto?

Per dieną jums reikia maždaug 2000 kilokalorijų. 100 ml alaus įprastai turi apie 40 kilokalorijų. Taigi, per dieną jums tektų išgerti 10 pintų (1 pinta – 568 ml) alaus. Tai neskamba kaip sveika dieta, tačiau tai nėra neįmanoma. Aišku, būtų sunku, o kartu juk reikėtų išgerti ir nemažai vandens, tačiau grynai teoriškai išgerti 10 butelių alaus per dieną yra įmanoma. Jei alus nebūtų labai stiprus ir jį paskirstytumėte per visą dieną, tikriausiai neviršytumėte mirtinos alkoholio koncentracijos kraujyje. Ir tai kurį laiką palaikytų jūsų gyvybe, net jei nebūtų kitų maisto šaltinių. Kiek laiko išgyventumėte tokiais kiekiais gerdami alų?

Tikriausiai jūsų spėjimas suktųsi apie kelias dienas, gal vieną savaitę. Tačiau iš tikrųjų skaičiuojama, kad alus žmogaus gyvybę gali palaikyti apie 6 mėnesius. Aišku, viskas priklauso nuo kitų sveikatos faktorių, geriamo alaus alkoholio tūrio, geriamo vandens kiekio ir taip toliau. Jei tarp alaus dienų pavyktų įterpti ir iškrovos (išsipagiriojimo) dienas, išgyventi pavyktų ne taip jau trumpai. Aišku, gyvenimo kokybė būtų labai prasta.

Jau po maždaug 2–3 mėnesių pasireikštų pirmieji skorbuto simptomai. Aluje nėra vitaminų, riebalų, beveik jokių reikalingų baltymų. Pirmiausiai nepatogumų, tokių kaip raumenų skausmas ir bendras silpnumas, sukeltų vitamino C trūkumas. Vėliau pradėtų streikuoti ir vidaus organai, silptų širdis. Galiausiai kūnas nebeatlaikytų tokios dietos ir prasidėtų organų nepakankamumas.

Vėlgi, reikia pažymėti, kad ne dėl to, kad alus būtų nuodingas, bet dėl to, kad negautumėte maistingųjų medžiagų. Tačiau toks alkoholio vartojimas turėtų ilgalaikių pasekmių bet kokiu atveju. Todėl tokius pasvarstymus ir reikėtų palikti tik straipsniuose.