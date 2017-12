Keisčiausios Naujųjų metų sutikimo tradicijos

Parengė GINTARĖ GRIGALAVIČIŪTĖ 2017 12 31 13:26

Ekvadoro Naujųjų metų kaukės./ sebastiansierra.wordpress.com nuotrauka

Iki Naujųjų metų liko visai nedaug. Tikriausiai daugelis šią dieną pasitinka su būriu draugų, o laikrodžiui išmušus dvylika – pasibučiuoja ar apsikabina. Jeigu taip švęsti pabodo, pasaulyje egzistuoja galybė keisčiausių tradicijų. Galbūt jos įkvėps Naujuosius sutikti kitaip nei įprasta, o gal nors šypseną sukels.

Naujųjų metų išvakarėse daugelis bando nuspėti ateitį. Baltarusijoje netekėjusios merginos žaidžia žaidimus, norėdamos sužinoti, kuri iš jų kitąmet ištekės. Per vieną jų gaidys pasirenka lesti būsimos jaunamartės grūdų krūvelę. Vienišos airės, vildamosi kitais metais sutikti savo antrąją pusę, po pagalve pasideda amalo šakelę.

Suomiai sutikdami Naujuosius metus nedidelėje keptuvėje lydo šviną ir meta jį į šalto vandens kibirą. Tuomet jie atidžiai tyrinėja sukietėjusio metalo formą ir pagal ją mėgina spėti, kas jų laukia ateinančiais metais. Čekai tiki, kad lemtį gali parodyti per pusę perpjautas obuolys. Jeigu šerdies forma primena žvaigždę, tai reiškia džiaugsmą ir sveikatą. Kryžius yra blogas ženklas.

Ant durų kabina svogūną

Kinai Naujųjų metų išvakarėse dažo namų langus ir duris raudona spalva, kuri jiems simbolizuoja džiaugsmą ir sėkmę. Meksikiečiams spalvos taip pat turi didelę prasmę: raudona reiškia meilę, geltona – darbą, žalia – pinigus. Šiomis spalvomis jie puošia savo namus.

Graikai Naujųjų išvakarėse ant savo durų kabina svogūną. Jis simbolizuoja atgimimą. Tėvai ryte kelia savo vaikus į bažnyčią baksnodami šiuo svogūnu jiems per galvas. Naujų metų dieną graikai žengdami į namus ant durų slenksčio sudaužo granato vaisių. Tikima, jog tai atneš klestėjimą ir laimę. Tuo metu Maltoje įprasta namų durų slenkstį pašlakstyti žaliosios citrinos sultimis. Maltiečiams tai reiškia sėkmingą metų pradžią ir apsivalymą.

Danai šią dieną į kaimynų ir draugų duris daužo per visus metus sukauptus nereikalingus indus. Kuo daugiau sudaužytų indų prie durų, tuo daugiau draugų danas turi ir tuo laimingesni ateinantys metai jo laukia.

Daugelyje Čilės miestų Naujųjų išvakarėse žmonės keliauja į kapines aplankyti mirusiųjų.AFP/Scanpix nuotrauka

Turkai tiki, kad namai bus turtingi, jei laikrodžio dūžiams skelbiant naujų metų pradžią bus atveriamos namų durys ir ant slenksčio paberiama druskos. Panašiai elgiasi ir velsiečiai: iškart po vidurnakčio atidaro galines namų duris ir vėl jas uždaro. Taip jie išleidžia iš namų senus metus ir įsileidžia naujus.

Velse tikima, kad pirmas naujais metais pro duris įžengęs raudoną kepurę dėvintis žmogus į namus atneša laimę. Airiai taip pat stebi, kas pirmas įžengs į jų namus: jei tai bus aukštas, tamsiaplaukis vyras – metai bus laimingi. Tačiau raudonplaukė moteris suteiks daug nemalonumų. Škotai pirmam namų slenkstį po vidurnakčio peržengusiam asmeniui padovanoja anglių gabalėlį.

Ridena kokoso riešutą

Naujų metų dieną graikai žengdami į namus ant durų slenksčio sudaužo granato vaisių.wikipedia.org nuotrauka

Panamos ir Ekvadoro gyventojai, siekdami pažymėti senų metų pabaigą ir išvaikyti piktąsias dvasias, degina politikų ir kitų garsių nemėgstamų žmonių atvaizdus, pagamintus iš laikraščių, šiaudų, senų drabužių. Meksikiečiai popieriaus lape tradiciškai surašo visus blogus dalykus, nutikusius senaisiais metais, ir prieš pat vidurnaktį šį raštą sudegina.

Pietų Afrikos Respublikoje Johanesburgo mieste Naujųjų metų naktį dera būti atsargiems, nes čia žmonės švenčia tikrai griausmingai – pro langus jie mėto senus daiktus. O štai Puerto Riko gyventojai mušant dvylika pro langus išpila vandens kibirus. Jie tiki, kad šis ritualas išplauna negandas. Žmonės Puerto Rike dėl tos pačios priežasties aplink namus ridena kokosų riešutą ir įmeta jį į vandenyną. Airiai blogąsias dvasias iš namų baido, į langus ir duris belsdami duona.

Birmoje žmonės laisto vienas kitą vandeniu tikėdami naujus metus pradėti apvalytomis sielomis. Budistų šventyklose Japonijoje naujų metų pradžią praneša 108 varpo dūžiai. Jie simbolizuoja žmogaus nuodėmes. Daugelis japonų tiki, kad varpo skambesys apvalo žmonių sielas.

Nuo vynuogių iki pupelių

Dauguma ispanų laikrodžiui mušant dvylika galvodami norą suvalgo 12 vynuogių. Rusai užrašo savo norą lapelyje, jį uždega, įmeta į šampano taurę. Kad noras išsipildytų, jie privalo išgerti šampaną prieš laikrodžiui išmušant dvylika. Šveicarai, kad metai būtų sėkmingi, ant grindų tėkšteli grietinės.

Daugelis prancūzų Naujųjų išvakarėse valgo daug lietinių. Vokiečiai skanauja spurgas su džemo ar likerio įdaru. Tačiau kai kurios spurgos specialiai yra su garstyčių įdaru – manoma, kad užtaikius tokią kitais metais nesiseks. Vokiečiai, taip pat kaip ir austrai, valgo mažas marcipanines kiaulytes, kurios, tikima, neša sėkmę.

Filipiniečiai įsitikinę, kad apskritimo forma pritraukia sėkmę ir turtus. Todėl Naujųjų metų naktį jie ne tik dėvi rūbus su taškeliais, bet ir valgo apskritus vaisius. Armėnijoje moterys kepa specialią šventinę duoną ir įminko monetą. Ją suradusįjį kitais metais lydi sėkmė.

Argentinoje laikrodžiui mušant paskutines senų metų sekundes žmonės valgo pupeles. Tikima, kad šis ritualas padeda išlaikyti darbą ar susirasti geresnį.

Dauguma ispanų laikrodžiui mušant dvylika galvodami norą suvalgo 12 vynuogių.vixens.com nuotrauka

Sėkmę lemia apatinių spalva

Brazilijoje Naujųjų naktį įprasta puoštis baltai. Remiantis tradicijomis, ši spalva atbaido piktąsias dvasias ir reiškia sėkmę. Kasmet tūkstančiai brazilų į vandenyną jūrų dievybei pagerbti meta baltų gėlių. Jie tikisi, kad deivė išpildys jų kitų metų troškimus.

Kinai šią dieną paslepia peilius ir žirkles, kad niekas neįsipjautų ir taip nepakenktų visos šeimos sėkmei. Be to, per Naujuosius metus prietaringi kinai neplauna galvos, nes baiminasi išplauti būsimų metų sėkmę.

Italijoje žmonės tiki, kad Naujųjų išvakarėse dėvimi raudoni apatiniai gali lemti meilę, klestėjimą ir sėkmę. Argentinoje meilę pritraukia rožiniai apatiniai. Tuo tarpu Bolivijoje sėkmę lemia geltonos spalvos apatiniai.

Viename Peru kaime žmonės naujus metus pasitinka kumštynėmis, kuriomis siekiama išspręsti nesutarimus. Tuomet jie užmiršta senus ginčus ir pradeda viską iš naujo.

Daugelyje Čilės miestų Naujųjų išvakarėse žmonės keliauja į kapines aplankyti mirusiųjų. Ten dega daugybė žvakių ir skamba klasikinė muzika. Šiaurės Karolinos valstijoje, nepaisydami gyvūnų teisių apsaugos aktyvistų protestų, žmonės dalyvauja tradicinėse oposumų mėtymo varžybose.