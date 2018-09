Kalifornijos masažuotojas apkaltino aktorių K. Spacey lytiniu priekabiavimu

BNS 2018 09 29 17:01

Kevinas Spacey. / Reuters/Scanpix nuotrauka

Vienas Kalifornijoje dirbantis masažuotojas penktadienį pateikė teismui ieškinį prieš Holivudo aktorių Keviną Spacey ir papildė asmenų, kaltinančių šį „Oskarų“ laureatą lygine prievarta arba priekabiavimu, ratą.

Ieškovas, Los Andželo aukštesniojo teismo dokumentuose minimas tik kaip Vardenis Pavardenis, tvirtina, kad K. Spacey prieš dvejus metus jį grabaliojo per masažo seansą Malibu mieste.

Ieškinyje teigiama, kad K. Spacey atstovas susisiekė su ieškovu ir paprašė, kad šis aktoriui atliktų masažą viename privačiame name.

Masažuotojas nurodė, kad jam atvykus į tą namą ir padėjus procedūrą, K. Spacey ištiesė ranką ir palietė jam tarpkojį.

Ieškinyje sakoma, kad išsigandęs ieškovas išskubėjo iš namo ir spėjo pasiimti sulankstomą masažo stalą, bet paliko patiesalus ir aliejų.

K. Spacey buvo laikomas vienu geriausių savo kartos aktorių, bet jo karjera staigiai nusmuko, kai daugiau kaip 12 vyrų Jungtinėse Valstijose ir Didžiojoje Britanijoje apkaltino žvaigždę lytine prievarta ir priekabiavimu.

Oficialūs kaltinimai jam nėra pateikti, bet abiejose šalyse atliekami tyrimai dėl aktoriaus elgesio.

Pirmąjį viešą skundą dėl lytinio užpuolimo pateikė aktorius Anthony Rappas. Jis tvirtino patyręs K. Spacey lytinį išnaudojimą 1986 metais, kai buvo 14-metis.

K. Spacey atsiprašė A. Rappo ir tvirtino to incidento neprisimenąs, bet vėlesnių kaltinimų, pareikštų kitų asmenų, jis nekomentavo.

Televizija „Netflix“ pašalino K. Spacey iš savo politinio serialo „Kortų namelis“ (House of Cards). Aktorius taip pat buvo pašalintas iš režisieriaus Ridley Scotto (Ridlio Skoto) filmo „Visi pasaulio pinigai“ (All the Money in the World).

K. Spacey tapo viena iš virtinės pramogų pasaulio, politikos finansų ir žurnalistikos žvaigždžių, pastaruoju metu patyrusių nuopuolį dėl kaltinimų netinkamu elgesiu moterų atžvilgiu. Pirmasis moterų teisių sąjūdžio taikiklyje prieš metus atsidūrė Holivudo magnatas Harvey Weinsteinas.