Kaip buvusi Vladimiro Putino žmona praturtėjo po skyrybų

Liudmila Putina 2013 metais Tolede, tais metais pora paskelbė, kad skiriasi. Reuters/Scanpix ir Wikimedia Commons nuotraukos

Rusijos prezidento Vladimiro Putino buvusi sutuoktinė Liudmila, buvusi namų šeimininkė, neturėjusi verslo ar kitokios patirties, po skyrybų tapo kompanijos savininkė, pradėjo pirkti bei pardavinėti nekilnojamą turtą ir panašiai.

2013 metų vasarą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir jo sutuoktinė Liudmila išsiskyrė. Po trejų metų paaiškėjo, kad buvusi prezidento žmona vėl ištekėjo – už Artūro Očeretno, nekomercinio fondo vadovo ir paėmė naujo vyro pavardę.

Iki skyrybų su V. Putinu Liudmilos metinės pajamos buvo nedidelės. Tačiau vėliau ji ir jos artimieji pradėjo pirkti žemę ir elitinį nekilnojamą turtą Pamaskvėje bei užsienyje, rašoma meduza.io. Šio nepriklausomo rusų portalo žurnalistė Olesia Šmagun atliko tyrimą, siekdama išsiaiškinti, kaip šiuo metu gyvena buvusi Rusijos vadovo žmona.

Kurį laiką Vladimiras ir Liudmila Putinai neigė, kad skiriasi.

Rūpinosi namų ūkiu

V. Putinas visada mėgsta pabrėžti, kad jis kilęs iš paprastos neturtingos šeimos. „Gyvenau kaip eilinis normalus žmogus, ir visada išlaikau tokį ryšį“, – teigė jis.

Kai amerikiečių režisierius Oliveris Stone'as tiesiai paklausė Rusijos prezidento apie jam priskiriamus turtus, šis atsakė: „Nesąmonė. Jei taip būtų, seniai tai būtų pateikę.“

Iki skyrybų prie tokio V. Putino įvaizdžio pritapo ir žmona Liudmila. Kol vyras vadovavo šaliai, ji rūpinosi namų ūkiu. Priešrinkiminėje V. Putino deklaracijoje, kurią jis pateikė prieš 2012 metų Rusijos prezidento rinkimus, nurodyta, kad pastaruosius metus sutuoktinės turėjo pajamų tik iš banko indėlio – 146 tūkst. rublių. (apie 2 tūkst. eurų pagal dabartinį kursą).

Per visą laiką, kai ji atsiskaitydavo apie savo finansus, didžiausia suma buvo 2011 metais – 443 tūkst. rublių (per 6000 tūkst. eurų), tai yra 36 tūkst. rublių (apie 500 eurų) per mėnesį.

Žemės sklypai ir butai, buvę kaip bendra sutuoktinių nuosavybė, po Putinų poros skyrybų liko vyrui.

Vila Prancūzijoje

Netrukus po to, kai išsiskyrė, pas L. Putiną pradėjo atsirasti nuosavų aktyvų. 2016 metų sausį leidinys „Sobesednik“ pranešė, kad dabar jai priklauso 139 kvadratinių metrų butas Sank Peterburgo Vasiljevo saloje, kurį Putinų šeima nuo 1995 metų. Iš dokumentų, kuriuos gavo leidinys, buvo galima suprasti, kad Liudmila ištekėjo už A. Očeretno, nekomercinio Tarptautinės komunikacijos centro fondo vadovo, ir paėmė vyro pavardę.

2017 metų balandį paaiškėjo, kad A. Očeretnui priklauso prancūziškame Biarice esant vila, kainuojanti daugiau kaip šešeis milijonus eurų. Ji buvo nupirkta 2013 metų gruodį – praėjus pusmečiui po Vladimiro ir Liudmilos Putinų skyrybų. Vietos gyventojai tą vilą vadino „Souzanna“.

„Organizacijos kuratorė“

L. Putina su Tarptautinės komunikacijos centru, kuriame 2010 pradėjo dirbti A. Očeretnas, siejama dar nuo tada, kai buvo pirmoji ledi. Rusijos prezidento žmona retai rodydavosi viešumoje, ne kartą lankė to centro renginius. Valstybinis Rusijos televizijos kanalas vadino ją „organizacijos kuratore“. Tarp centro įkūrėjų buvo V. Putinui artimų žmonių. Būtent ši organizacija po skyrybų tapo Liudmilos pajamų šaltiniu.

Pastaruosius 13 metų centrui kaip nuosavybė priklauso pastatas netoli Kremliaus. Statytas XIX amžiaus pabaigoje, 7,5 tūkst. kvadratinių metrų, kadastro kaina – 2,5 mlrd. rublių (per 34 mln. eurų). Manoma, kad Levas Tolstojus romane „Karas ir taika“ būtent tą namą aprašė kaip Andrejaus Bolkonskio.

Iki 2005 metų pastatas netoli Kremliaus priklausė prezidento reikalų valdybai, vėliau jis tapo L. Putinos „kuruojamo fondo“ nuosavybė. Tačiau „Roseestr“ nėra dokumentų, kuriuose būtų nurodoma, dėl kokios priežasties ir kokiomis sąlygomis tai buvo padaryta. „Roseestr“ savo atsakyme teigė, kad pastatas pakeitė šeimininką dėl investicinės sutarties.

Kai fondui pradėjo vadovauti A. Očeretnas, šalia buvo pastatytas dar vienas namas, panašus į tą XIX amžiaus. Pastatai buvo sujungti pereinamu priestatu. Abu buvo išnuomoti kompanijai „Meridianas“, kurio savininkė – Liudmila Škrebneva, o tokia yra V. Putino buvusios žmonos mergautinė pavardė. Ta kompanija jai atiteko taip pat po skyrybų – 2014 metais.

Pirkta ir parduota žemė

„Meridiano“ pelnas keletą pastarųjų metų – dešimtys milijonų rublių. Tačiau tų pinigų Liudmilai vis tiek nebūtų neužtekę pirkti sklypą Mileniumo parke. tačiau žemė, kurios savininkės vyras susijęs su V. Putinu, buvo nupirkta.

Tiesa, Liudmila neilgai išbuvo sklypo Mileniumo parke šeimininke, pardavė jį 2017 metais.

Vila „Souzanna“ Prancūzijoje taip pat nesulaukia šeimininkų dėmesio, jo rekonstrukcija buvo sustabdyta. Šeimininkas kol kas išlieka tas pats – A. Očeretnas.