Italai graibstė kino legendos Stanley Kubricko daiktus

Vienas garsiausių visų laikų JAV režisierių Stanley Kubrickas (1928-1999) sukūrė 13 pilnametražių filmų./ AFP/Scanpix nuotrauka

Stanley Kubricko gyvenimą ir darbą simbolizuojančių daiktų aukcione, vykusiame Italijos Turino mieste antradienį, buvo surinkta beveik 90 tūkst. eurų.

Žmonės negailėjo dešimčių tūkstančių eurų už vieno garsiausių XX amžiaus kino kūrėjų atmintinus daiktus, vadintus „svarbiausia medžiagos, susijusios su S. Kubricko gyvenimu ir darbu, kolekcija, kada nors pateikta aukcionui“.

Pirkėjams buvo pasiūlyta tokių novatoriškų filmų kaip 1964-ųjų „Daktaras Streindžlavas, arba Kaip aš nustojau jaudintis ir pamilau atominę bombą“ (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) bei 1968-ųjų „2001 metų kosminė odisėja“ (2001: A Space Odyssey) rekvizito daiktų, reklaminės medžiagos, kostiumų ir net senų S. Kubricko pirkinių sąrašų.

Kai kurie daiktai nupirkti už įspūdingas sumas. Jacko Nicholsono veikėjo siaubo filmų klasika tapusiame „Švytėjime“ (The Shining) vilkėtas švarkas parduotas už 19 tūkst. eurų – tai kone dvigubai didesnė suma negu pradinė.

Tačiau didžiausias netikėtumas – už 13 tūkst. eurų nupirkta S. Kubricko Amerikos scenaristų gildijos (WGA) nario kortelė, nors iš pradžių už ją buvo prašoma tūkstančio eurų.

Aukcione dominavo „Švytėjimas“: viešbučio „Panorama“ raktų pakabukai parduoti už 2,8 tūkst. eurų, beveik trigubai brangiau, nei prašyta iš pradžių, o ilgas „Švytėjimo“ juostos fragmentas, kuriame užfiksuota, kaip Džeko Torenso žmona neša jųdviejų sūnų, – daugiau kaip dvigubai brangiau už pradinę kainą – 3 tūkst. eurų.

Šios ištraukos, nupirktos už 6,5 tūkst. eurų, yra tikra retenybė, nes S. Kubrickas, sumontavęs savo filmus, sudegindavo visus juostų likučius.

Paprastai Stanley Kubrickas, sumontavęs filmus, juostų likučius sudegindavo.LaPresse/Scanpix nuotrauka

Du kilimai iš „Panoramos“ viešbučio parduoti už 13 tūkst. ir 4,6 tūkst. eurų, nors už abu buvo prašoma po 2 tūkst. eurų.

Kolekciją aukcionui pristatė 76-erių italas Emilio D'Alessandro, kuris su S. Kubricku dirbo nuo 1971-ųjų iki pat garsiojo amerikiečių režisieriaus mirties 1999 metais. E. D'Alessandro pradėjo dirbti kaip S. Kubricko vairuotojas, paskui, jo žodžiais tariant, tapo ponu Sutvarkyk, o galiausiai – patikimu vieno didžiausių XX amžiaus genijų draugu“.