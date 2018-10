Garsūs mados namai liks nepriklausomi

"Armani" įkūrėjas su modeliais. AFP/Scanpix nuotrauka

Italijos mados namai „Armani“ toliau liks nepriklausomi ir nepereis į užsienio investuotojų rankas. Tai verslo portalui „Milano Finanza“ pareiškė bendrovės įkūrėjas Giorgio Armani.

„Aš visada tikėjau, kad ekonominė nepriklausomybė yra esminis visiškos darbo laisvės principas“, – teigė jis. Kaip nurodė 84 metų mados pasaulio legenda, užsienio investuotojai daugybę kartų kreipėsi dėl mados namų pardavimo, bet jis nesutiko to padaryti.

Per pastaruosius porą dešimtmečių užsienio investuotojams buvo parduoti ne vieni garsūs Italijos mados namai, taip pat „Gucci“ ir „Fendi“. Be to, rugsėjį buvo paskelbta apie „Versace“ pardavimą JAV mados namams „Michael Kors“.

G. Armani pripažino, kad toks mados namų pardavimas gali pažeisti Italijos nacionalinį pasididžiavimą, bet pridūrė, jog tai yra besikeičiančių laikų ir globalizacijos ženklas. „Šių mados namų gyvastis yra itališka: jei šį principą įmanoma išsaugoti, tada tarptautinės bendrovės yra tinkamas variantas“, – sakė jis.

G. Armani 2016 metais sukūrė fondą, kuris smarkiai apsunkins bet kokio pašalinio investuotojo pastangas įsigyti jo mados namus. Pats G. Armani fondui planuoja vadovauti iki pat savo mirties.