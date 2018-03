Dalinami „Oskarai“: reakcijos ir nugalėtojai

Įteikiami JAV kino meno ir mokslo akademijos „Oskarai“.

Geriausias režisierius – Guillermo del Toro

Guillermo del Toro sekmadienį laimėjo geriausio režisieriaus „Oskarą“ už filmą „Vandens forma“ (The Shape of Water) – kritikų pripažinimą pelniusią fantastikos juostą apie nebylės valytojos romaną su mįslinga jūrų būtybe.

Priimdamas apdovanojimą per ceremoniją Holivudo kino teatre „Dolby Theater“ meksikietis režisierius pasiskelbė esąs imigrantas ir gyrė kino gebėjimą „ištrinti liniją smėlyje“. Šiuos komentarus jis išsakė Jungtinėse Valstijose tvyrant nusiteikimui prieš imigrantus.

„Vandens forma“ yra pelniusi 13 nominacijų JAV Kino akademijos apdovanojimams ir šiuo atžvilgiu pirmauja tarp pretendentų. Juosta taip pat varžosi dėl pagrindinio apdovanojimo – geriausio filmo „Oskaro“.

Gary Oldmanas pelnė geriausio aktoriaus „Oskarą“ už vaidmenį „Tamsiausioje valandoje“

Gary Oldmanas sekmadienį pelnė geriausio aktoriaus „Oskarą“ už pagrindinį vaidmenį filme „Tamsiausia valanda“ (Darkes Hour), vaizduojančiame, kaip Winstonas Churchillis 1940 metų gegužę tapo Didžiosios Britanijos premjeru, vykstant Antrajam pasauliniam karui.

Dėl JAV Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimo taip pat varžėsi aktorius (Timoti Šalamė), nusifilmavęs juostoje „Vadink mane savo vardu“ (Call Me by Your Name), Danielis Day-Lewis, suvaidinęs filme „Phantom Thread“, Danielis Kaluuya, pasirodęs filme „Pradink“ (Get Out) ir Denzelis Washingtonas – už vaidmenį trileryje „Roman J. Israel, Esq“.

Geriausios aktorės „Oskaras“ atiteko Frances McDormand

Frances McDormand sekmadienį laimėjo geriausios aktorės „Oskarą“ už įtūžusios motinos, kovojančią su vietos pareigūnais, nesugebančiais išsiaiškinti jos dukros nužudymo, vaidmenį kriminalinėje dramoje „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

F. McDormand, anksčiau pelniusi JAV Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimą už vaidmenį filme „Fargo“, pastatė savo „Oskaro“ statulėlę ant scenos ir dedikavo šį apdovanojimą visose kategorijose nominuotoms moterims.

Dėl geriausios aktorės apdovanojimo taip pat varžėsi Saoirse Ronan, suvaidinusi filme „Lady Bird“, Margot Robbie – už vaidmenį filme „Aš esu Tonia“ (I, Tonya), Sally Hawkins, pasirodžiusi fantastinėje juostoje „Vandens forma“ (The Shape of Water) ir Meryl Streep – už vaidmenį filme „Valstybės paslaptis“ (The Post).

Geriausio filmo „Oskaras“ atiteko „Vandens formai“

Fantastinei juostai „Vandens forma“ (The Shape of Water), kurios veiksmas vyksta Šaltojo karo laikais, sekmadienį vakare atiteko geriausio filmo „Oskaras“.

Režisieriaus Guillermo del Toro filmas dar prieš Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimų ceremoniją buvo laikomas vienu iš favoritų. Jis turėjo 13 nominacijų ir gavo keturis apdovanojimus.

Filme Sally Hawkins vaidina sargę nebylę, įsimylinčią vyriausybės laboratorijoje laikomą vandens būtybę.

G. del Toro taip pat buvo pagerbtas geriausio režisieriaus „Oskaru“. Savo apdovanojimą jis dedikavo jauniems kino kūrėjams visame pasaulyje.