Bruno Marsas susižėrė „Grammy“ statulėles

Reperio Kendricko Lamaro pasirodymas. Reuters/Scanpix nuotrauka

Bruno Marsas, kuris atgaivino retrofanką ir ritmenbliuzą, sekmadienį netikėtai pelnė pagrindinius „Grammy“. Šiemet apdovanojimų ceremonija po 15 metų Los Andžele laikinai persikėlė į Niujorko areną „Madison Square Garden“.

B. Marsas už „24K Magic“ laimėjo pagrindinį „Metų albumo“ apdovanojimą. Už pagrindinį šio albumo kūrinį „24K Magic“ – devintojo dešimtmečio stiliaus ritmenbliuzo istoriją apie laiką su gražiomis moterimis – jis gavo „Metų įrašo“ statulėlę, o už kitą albumo dainą „That's What I Like“, odę stilingai meilei, atsiėmė „Metų dainos“ apdovanojimą, skiriamą dainų kūrėjams.

Užsidėjęs tamsius akinius 32 metų atlikėjas plačiai šypsodamasis prisiminė, kaip vaikystėje pirmą kartą atliko dainą turistams savo gimtuosiuose Havajuose. „Mačiau, kaip šoka žmonės iš skirtingų pasaulio pakraščių, skelbia tostus vieni kitiems, švenčia drauge, – sakė jis. – Šiuo albumu norėjau daryti kaip tik tai.“

Repo atoslūgis

B. Marsas laimėjo visose kategorijose, kuriose buvo nominuotas, nors šiemet pirmą kartą ryškiai žibėjo hiphopas ir manyta, kad per apdovanojimų ceremoniją triumfuos šis žanras.

13 tūkst. įrašų akademijai priklausančių muzikos profesionalų šiemet arba teikė pirmenybę B. Marsui, arba balsavo už skirtingus reperius, tad hiphopui skirti balsai išsibarstė. Jay-Z, kuris turėjo aštuonias nominacijas, per apdovanojimų ceremoniją liko be nieko.

Kendrickas Lamaras jau antrą kartą laimėjo visose repo kategorijose, bet bendrų apdovanojimų negavo. Tarp penkių jo statulėlių yra geriausio repo albumo „Grammy“ už „DAMN.“

K. Lamaras pradėjo per televiziją transliuotą ceremoniją pašėlusiu šou. Scenoje prie jo prisidėjo U2 lyderis Bono, šoko daugybė kung fu įkvėptų šokėjų, kurie vėliau parkrito tarsi pakirsti kulkų.

Alessia Cara gavo didelį susidomėjimą kėlusį geriausio naujo atlikėjo apdovanojimą. Ši 21 metų dainininkė iš Toronto priemiesčio per apdovanojimų ceremoniją pasakė: „Nuo vaikystės duše vaidindavau, kad laimiu „Grammy“.“ Ji išgarsėjo su tokiomis dainomis kaip „Here“ ir „Scars to Your Beautiful“.

Palaikymas moterims

Po nederamu seksualiniu elgesiu kaltinamo Holivudo magnato Harvey Weinsteino skandalo vis labiau dėmesiui krypstant į lyčių diskriminaciją pramogų industrijoje, žvaigždės, tarp jų – Lady Gaga, raudonuoju kilimu žengė su baltomis rožėmis, kurios simbolizavo solidarumą su išnaudojimo aukomis ir raginimą siekti lygybės.

Popdainininkė Kesha, kurios kaltinimai išžaginimu savo prodiuseriui ir teisinė kova su juo iš pradžių nesulaukė palaikymo, sudainavo itin asmenišką dainą „Praying“. Dainininkė emocingai traukė autobiografines dainos eilutes: „Po visko, ką padarei / Galiu padėkoti tau už tai, kokia stipri tapau.“ Nemažai vokalisčių, tarp jų – Cyndi Lauper, pademonstravo palaikymą ir pabuvo jos choru. Baigusi dainą Kesha apkabino visą jų būrelį.

Dainininkė Janelle Monae pristatydama Keshą sakė, kad muzikos industrija turi spręsti savo problemas dėl seksualinio išnaudojimo. „Tiems, kurie drįsta bandyti tildyti mus, sakome du žodžius: Time's Up! („Laikas baigėsi“)“ – pasakė J. Monae, ištardama šimtų garsių moterų pirmąją šių metų dieną inicijuoto judėjimo šūkį.

Per „Grammy“ įteikimo ceremoniją taip pat buvo paminėti muzikos gerbėjai, pernai žuvę per atakas Las Vegase ir Mančsteryje. Kantri muzikos žvaigždės Ericas Churchas, Maren Morris ir „Brothers Osbourne“ jiems atliko Erico Claptono dainą „Tears in Heaven“.

Pašaipos strėlės

Per ceremoniją buvo ir linksmesnių politinių komentarų.

Šiemet sėkmė šypsojosi Bruno Marsui.Reuters/Scanpix nuotrauka

Atkreipdamas dėmesį į Donaldo Trumpo panieką skaitymui ir pristatydamas „Grammy“ apdovanojimą už sakytinį žodį, vakaro vedėjas Jamesas Cordenas parodė klipą, kuriame garsūs žmonės skaito iš sensacingos knygos apie pirmuosius prezidento valdymo metus.

Knygos „Ugnis ir įniršis: Trumpo Baltųjų rūmų viduje“ (Fire and Fury: Inside The Trump White House) ištraukas skaitė kritika prezidentui garsėjantys muzikantai, tarp jų – Johnas Legendas, Cher ir Snoopas Doggas.

Klipas baigėsi Hillary Clinton, kuri D. Trumpui pralaimėjo 2016 metų rinkimus, pasirodymu. „Grammy“ jau kišenėje“, – pajuokavo H. Clinton, kurios pasitikėjimas per piktą rinkimų kovą su D. Trumpu neatnešė jai sėkmės.