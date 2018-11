Britų legendos paveikslo kaina viršijo rekordą

Moteris žvelgia į paveikslą. / AFP/Scanpix nuotrauka

Baseiną vaizduojantis britų dailininko Davido Hockney paveikslas ketvirtadienį Niujorke buvo parduotas už 90,3 mln. dolerių (79,9 mln. eurų). Tai yra brangiausiai „Christie's“ aukciono parduotas dar gyvo menininko darbas.

1972 metais nutapytas „Menininko portretas (Baseinas su dviem figūromis)“ (Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) buvo nupirktas po kiek daugiau nei devynias minutes trukusio įnirtingo varžymosi. Jo metu dominavo du telefonu dalyvavę kainos siūlytojai.

Ankstesnis kainos už tebegyvenančio menininko darbą rekordas priklausė Jeffui Koonsui ir jo skulptūrai „Šuo iš balionėlių (oranžinis)“ (Balloon Dog (Orange). 2013 metais aukcione „Christie's“ ši buvo nupirkta už 58,4 mln. dolerių (51,65 mln. eurų).

81 metų D. Hockney yra britų tapytojas, grafikas, fotografas, scenos dekoratorius. Jis niekuomet nesiejo savęs su popmenu, bet paprastai priskiriamas šiai meno srovei.

„Menininko portretas (Baseinas su dviem figūromis)“ yra vienas žinomiausių D. Hockney kūrinių. Jis tapė šį paveikslą dvi savaites be pertraukos po 18 valandų per dieną, kad spėtų išsiųsti į Niujorką, kuriame turėjo vykti jo darbų paroda. „Turiu pripažinti, kad man patiko taip dirbti“, – atskleidė menininkas.