Anglų kalbą geriausiai moka olandai

Parengė Viljama SUDIKIENĖ 2018 01 21 19:00

Ar jūs kalbate angliškai? / tv3.lt nuotrauka

Olandų vaikams anglų kalba privaloma nuo pradinės mokyklos, o televizija transliuoja daug laidų angliškai be vertimo. Lietuvos gyventojų anglų kalbos mokėjimo lygis tėra vidutinis.

Anglų kalbos įgūdžius vertinantis indeksas EF English Proficiency Index rodo, kad pirmą vietą pasaulyje užima olandai. Jie geriausiai iš visų, kuriems anglų kalba nėra gimtoji, moka šią kalbą. Tarp geriausiai mokančiųjų anglų kalbą olandai patenka nuo 2011-ųjų.

Indeksas skelbiamas jau septintus metus remiantis trimis standartinės anglų kalbos testais, kuriuos 2016 metais atliko milijonas suaugusių žmonių iš 80 šalių ir teritorijų. Vidutinis žmonių amžius – 26 metai. Tik 1 proc. buvo vyresni nei 60 metų. Testais įvertinti jų gebėjimai skaityti ir klausyti. Rezultatai nėra visiškai nešališki, nes nemaža dalis testus atlikusių žmonių turėjo ketinimų toliau studijuoti kalbą.

Olandų anglų kalbos žinios pasirodė geriausios antrus metus iš eilės, o iš visų Nyderlandų regionų aukščiausią lygį pademonstravo Utrechtas. Nuo jo mažai atsiliko Amsterdamas. Olandai vyrai anglų kalbą moka kiek geriau nei moterys.

Viena priežasčių, kodėl olandai taip gerai kalba angliškai, gali būti šios kalbos, kaip privalomo dalyko, įtraukimas į pradžios ir vidurines mokyklas bei bendravimo įgūdžių lavinimas per anglų kalbos pamokas. Be to, Nyderlanduose daug angliškų televizijos programų transliuojamos be vertimo.

Nuo Olandijos nedaug atsiliko Švedija ir Danija. Iš geriausiai angliškai kalbančių šalių tik dvi yra ne Europoje: Singapūras ir Pietų Afrikos Respublika. Prasčiausiai angliškai kalba Irako ir Laoso gyventojai.

Po 10-ą vietą užėmusių austrų eina lenkai, o Lietuva patenka į trečiąjį dešimtuką, apibūdinantį vidutiniškas anglų kalbos žinias. Šiame dešimtuke lietuvius lenkia bulgarai ir graikai, o visame sąraše Lietuva užima 24 vietą iš 80 šalių.

Blogiau už mus angliškai kalba ispanai, prancūzai, italai. Net Indija, kurioje anglų kalba yra antra valstybinė, užima tik 27 vietą. Kinija, Japonija, Rusija pakliūva į priešpaskutinį dešimtuką šalių, kurių gyventojai prastai moka angliškai.

Dar prastesnis anglų kalbos mokėjimo lygis tokiose šalyse kaip Sirija, Kataras, Marokas, Šri Lanka, Turkija, Jordanija, Azerbaidžanas, Iranas, Egiptas, Kazachstanas, Venesuela, Salvadoras, Omanas, Mongolija, Saudo Arabija, Angola, Kuveitas, Kamerūnas, Alžyras, Kambodža, Libija ir paskutines vietas užėmusiuose Irake bei Laose.

Pirmasis dešimtukas:

Nyderlandai

Švedija

Danija

Norvegija

Singapūras

Suomija

Liuksemburgas

Pietų Afrikos Respublika

Vokietija

Austrija