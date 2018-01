2018-ieji: ko tikėtis ir nesitikėti Geltonojo Šuns metais

Parengė Evelina JOTEIKAITĖ 2018 01 02 6:57

Ugninio Gaidžio metus pakeis Geltonojo žemės Šuns metai. iran-daily nuotrauka

Ugninio Gaidžio metus pakeis Geltonojo Žemės Šuns metai. Žadama, kad šiais metais įsiplieskusios aistros 2018-aisiais nurims, nusikels į antrą planą. Stosianti karaliauti Žemės stichija – tvirta. Degantį temperamentą, karštus jausmus pakeis taika ir ramybė. Tai atsispindės visur – politikoje, karjeroje, asmeniniame gyvenime, net gamtoje.

Geltonojo Šuns metų savininko bendri charakterio bruožai tikrai neprasti: be sąžiningumo, draugiškumo ir atkaklumo, verta paminėti spontaniškumą bei tingumą. Šios savybės, kartu sudėjus, suteikia jam ne paties nuspėjamiausio ženklo statusą. Vis dėlto 2018-ieji nepagailės harmonijos, stabilumo, susitaikymo. Būtent kitąmet turėtų nurimti karai ir nesantaika tarp valstybių. Be to, šis periodas bus palankus investuoti, rizikuoti, plėstis pasaulio ekonomikai.

* Šuo simbolizuoja ištikimybę. Rytų horoskopas pataria susimąstyti apie likimų sujungimą – 2018-ieji palankūs tvirtai šeimai sukurti. Ieškantiesiems poros ateinantys metai žada ilgalaikes pažintis, stabilius ir harmoningus santykius.

* Naujuosius metus vertėtų pasitikti draugų kompanijoje, draugiškame šurmulyje. Tai turėtų prišaukti Geltonojo Šuns palankumą – ateinančiais metais būsite apsupti jums simpatizuojančių žmonių. Rinkitės patogią aprangą – rudos, žalios arba geltonos spalvos (tinka visi šilti atspalviai).

* Gimusieji Geltonojo Šuns metais vertina bendravimą. Tiesa, labiau mėgsta klausyti, nei patys šnekėti. Nors jų kalba tiksli ir lakoniška, šio ženklo atstovai neretai tampa kompanijos siela. Tai žmonės, kurių veidus puošia plati šypsena, kurie moka pritraukti pašnekovą. Greitai supyksta, kartais gali įžeisti šalia esantįjį ir net nesigailėti dėl to. Jei Šuns metais gimęs asmuo neturi nuotaikos, jis nenustos laidyti kandžių frazių ir įžvalgų. Geltonojo Šuns metais gimę žmonės neretai renkasi profesiją, susijusią su komunikacija: žurnalistiką, aktorystę, mielai imasi renginių organizavimo.

* Sąjunga, sudaryta su šio ženklo atstovu, tvirta tik tada, jei antroji pusė yra įvaldžiusi tokias charakterio savybes kaip susitvardymas ir savikontrolė. Kartais Šuns metais gimusieji į savo gyvenimą nori įtraukti ką nors nauja, ir dažnai pasirenka tam netinkamiausią variantą – stresą. Todėl Šuns išrinktasis turi ne tik pasižymėti savikontrole, bet ir gebėti nukreipti savo partnerio energiją į kitą sritį.

* 2018-aisiais pasinersite į aktyvumo atmosferą: metai bus kupini susitikimų, įvykių, netikėtų pakilimų ir pačių pozityviausių emocijų. Svarbiausia – nesijausti, kad esate visagalis ir neklystantis. Verta pasinaudoti visomis likimo siųstomis galimybėmis – tai taps tolesnio gyvenimo pagrindu. Palankus metas užmegzti naudingus ryšius, susitvarkyti asmeninį gyvenimą, pasirūpinti gerove.

* 2018-aisiais drąsiai imkitės ambicingų projektų, juolab kad metų totemas privers pasigailėti tuos, kurie stos jums skersai kelio. Geltonojo Šuns metų šeimininkas pasuks gyvenimą geresne linkme. Beje, keisti savo įpročių neteks – Geltonasis Šuo priims jus tokį, koks esate.